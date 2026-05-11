【21LIVE】5月16日（土）より『CM出演ライバーオーディション』が開催！屋外巨大ビジョンで注目を集めるチャンス

写真拡大

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月16日（土）より都内近郊8か所の屋外ビジョンで放映するCMへの出演権をかけた『CM出演ライバーオーディション』を開催します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348610/images/bodyimage1】

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　＼次の“21LIVEの顔”は誰だ！？／
屋外巨大ビジョンCM出演をかけたランキング開催！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月16日（土）より、『CM出演ライバーオーディション』を開催します。

本イベントでは、期間中に獲得したギフト数に応じてランキングを決定し、上位入賞者には屋外ビジョンCMへの出演権をプレゼントします。

完成したCMは、2026年6月15日（月）～7月12日（日）の期間、屋外ビジョンにて毎時間それぞれ3回ずつ放映されます。

多くの人の目に触れる大きなプロモーションの場として、自身の魅力をアピールできる機会です。
21LIVEの“顔”として街中に登場できるこの機会に、ぜひ挑戦してみてください！

＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
　└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）

■ビギナーランキング
☆TOP3入賞
　└CM出演権（セリフあり出演）

■総合ランキング
☆TOP1入賞
　└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
　└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権

☆TOP3入賞
　└王冠付きの限定バッジを永久付与

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月16日（土）～5月23日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━

--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
　└5月9日（土）時点で初配信から120日を超えているライバー

■ビギナーランキング
　└5月9日（土）時点で初配信から120日以内のライバー

■総合ランキング
　└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
　└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
　└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口ビジョン
　└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センター街ビジョン
　└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
・渋谷道玄坂ビジョン
　└ 渋谷区道玄坂2-11-4 ストークビル道玄坂屋上
・高田馬場ビジョン
　└ 東京都新宿区高田馬場4-7-3 グランド東京ビル
・埼玉大宮ビジョン
　└ 埼玉県さいたま市宮町1-9 湯澤ビル

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348610/images/bodyimage2】

――――――――――――――――――――
▼ 21LIVE公式YouTubeチャンネル ▼
https://www.youtube.com/@21live61
――――――――――――――――――――

21LIVEのCM動画は、公式YouTubeチャンネルでも配信中！
屋外ビジョンでのCM放映期間が終わっても動画はずっと閲覧可能です。

東京で放映中のCMをシェアすることができるだけでなく、あなたの存在はネットの世界で広がっていくので、たくさんの人に知ってもらえるチャンスがありますよ。

次にビジョンCMへ出演するのはあなたかも！？
ぜひ『CM出演ライバーオーディション』にエントリーして、トップライバーの仲間入りを果たしましょう！

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348610/images/bodyimage3】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　 　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ