【21LIVE】5月16日（土）より『CM出演ライバーオーディション』が開催！屋外巨大ビジョンで注目を集めるチャンス
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月16日（土）より都内近郊8か所の屋外ビジョンで放映するCMへの出演権をかけた『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348610/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼次の“21LIVEの顔”は誰だ！？／
屋外巨大ビジョンCM出演をかけたランキング開催！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月16日（土）より、『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
本イベントでは、期間中に獲得したギフト数に応じてランキングを決定し、上位入賞者には屋外ビジョンCMへの出演権をプレゼントします。
完成したCMは、2026年6月15日（月）～7月12日（日）の期間、屋外ビジョンにて毎時間それぞれ3回ずつ放映されます。
多くの人の目に触れる大きなプロモーションの場として、自身の魅力をアピールできる機会です。
21LIVEの“顔”として街中に登場できるこの機会に、ぜひ挑戦してみてください！
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP3入賞
└CM出演権（セリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月16日（土）～5月23日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└5月9日（土）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└5月9日（土）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口ビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センター街ビジョン
└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
・渋谷道玄坂ビジョン
└ 渋谷区道玄坂2-11-4 ストークビル道玄坂屋上
・高田馬場ビジョン
└ 東京都新宿区高田馬場4-7-3 グランド東京ビル
・埼玉大宮ビジョン
└ 埼玉県さいたま市宮町1-9 湯澤ビル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348610/images/bodyimage2】
――――――――――――――――――――
▼ 21LIVE公式YouTubeチャンネル ▼
https://www.youtube.com/@21live61
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21LIVEのCM動画は、公式YouTubeチャンネルでも配信中！
屋外ビジョンでのCM放映期間が終わっても動画はずっと閲覧可能です。
東京で放映中のCMをシェアすることができるだけでなく、あなたの存在はネットの世界で広がっていくので、たくさんの人に知ってもらえるチャンスがありますよ。
次にビジョンCMへ出演するのはあなたかも！？
ぜひ『CM出演ライバーオーディション』にエントリーして、トップライバーの仲間入りを果たしましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348610/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348610/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼次の“21LIVEの顔”は誰だ！？／
屋外巨大ビジョンCM出演をかけたランキング開催！
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5月16日（土）より、『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
本イベントでは、期間中に獲得したギフト数に応じてランキングを決定し、上位入賞者には屋外ビジョンCMへの出演権をプレゼントします。
完成したCMは、2026年6月15日（月）～7月12日（日）の期間、屋外ビジョンにて毎時間それぞれ3回ずつ放映されます。
多くの人の目に触れる大きなプロモーションの場として、自身の魅力をアピールできる機会です。
21LIVEの“顔”として街中に登場できるこの機会に、ぜひ挑戦してみてください！
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP3入賞
└CM出演権（セリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
5月16日（土）～5月23日（土）
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--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└5月9日（土）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└5月9日（土）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
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詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口ビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センター街ビジョン
└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
・渋谷道玄坂ビジョン
└ 渋谷区道玄坂2-11-4 ストークビル道玄坂屋上
・高田馬場ビジョン
└ 東京都新宿区高田馬場4-7-3 グランド東京ビル
・埼玉大宮ビジョン
└ 埼玉県さいたま市宮町1-9 湯澤ビル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348610/images/bodyimage2】
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▼ 21LIVE公式YouTubeチャンネル ▼
https://www.youtube.com/@21live61
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21LIVEのCM動画は、公式YouTubeチャンネルでも配信中！
屋外ビジョンでのCM放映期間が終わっても動画はずっと閲覧可能です。
東京で放映中のCMをシェアすることができるだけでなく、あなたの存在はネットの世界で広がっていくので、たくさんの人に知ってもらえるチャンスがありますよ。
次にビジョンCMへ出演するのはあなたかも！？
ぜひ『CM出演ライバーオーディション』にエントリーして、トップライバーの仲間入りを果たしましょう！
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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