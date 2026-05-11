アルティウスリンク、5/14（木）「Superstream: AIストラテジー現実世界の不確実性をデザインする」に登壇

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 当社）は、5月14日（木）に、株式会社オライリー・ジャパンが主催するオンラインイベント「Superstream」に登壇します。本イベントは、「AIストラテジー」をテーマに、今回が初の日本語開催として実施されます。

当社は、「コンタクトセンターの現場におけるVoC（お客様の声）抽出でのAI活用」をテーマとしたセッションに登壇し、広聴AI(https://dd2030.org/kouchou-ai/)を活用した取り組みをご紹介します。本セッションはオンラインイベント内で実施されますので、ぜひご参加ください。なお、本取り組みに関する論文は、「2026年度 人工知能学会全国大会」において採択(https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jsai2026/presentation/1Yin-B-01)されており、2026年6月8日（月）に発表予定です。

Superstream: AIストラテジー 概要

詳細はこちら :https://www.oreilly.co.jp/blog/2026/05/ann-superstream-ai-strategy.html

AIの登場は、情報システムやソフトウェア産業に大きな変革をもたらしており、その影響は電子デバイスの内部にとどまらず、現実世界のビジネスにも広がりつつあります。現実世界の課題に関するAI活用の取り組みを通じて、不確実な問題を扱うための考え方や戦略のヒントをお伝えします。

登壇セッション 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/490_1_8680a01189d72b37c62f44c5573f9a9b.jpg?v=202605111251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/490_2_dac7abc7fea8fa1841541d2250c2c74c.jpg?v=202605111251 ]アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：

１.カスタマーサクセスサービス

２.コンタクトセンターサービス

３.ビジネスアウトソーシングサービス

４.コーポレートアウトソーシングサービス

５.ITアウトソーシングサービス

６.グローバルサービス

７.人材派遣、保険代理店、電報等のサービス提供

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

・本リリース本文中の製品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

◎お問合せ

アルティウスリンク株式会社 会社案内

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本リリース（企業サイト）

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