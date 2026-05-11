ホリエモン、不動産×AIを語る特別セミナー開催

株式会社ClassLab.

この度、株式会社ClassLab.（代表取締役社長：古屋敷 大樹、本社：大阪府大阪市、以下、ClassLab.）は、2026年7月29日（水）に開催される「賃貸住宅フェア2026東京」において、イタンジ株式会社（代表取締役 社長執行役員 CEO：永嶋 章弘、本社：東京都港区、以下、イタンジ）と、ホリエモンAI学校株式会社の共同創業/取締役である堀江貴文氏との共同セミナーを実施します。

AIが急速に進化する今、不動産実務の現場はどう変わるのか。実際のシステムデモと具体事例を交えながら、業界の第一線で活躍する3社の代表が「不動産業界の未来地図」を提示します。

■セミナー内容

AIは不動産実務をどう変えるのか？本セミナーでは、イタンジが提供するシステムとAI活用のデモンストレーションを交えながら、業務効率化から顧客体験の変革まで、具体的な事例と未来展望を解説します。

堀江貴文氏が加わることで、テクノロジーの最前線から見たAI時代のサバイバル戦略もお届けします。

■開催概要

こんな方におすすめ- 不動産に関わる業務に携わるすべての方- AI・DX推進に関心のある不動産会社の経営者・管理職の方- 業務効率化・新規事業のヒントを求めている方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146694/table/29_1_0bd1a1aca82dc0d7c56d3685280afc9b.jpg?v=202605110352 ]

■登壇者プロフィール

堀江 貴文 氏

ホリエモンAI学校株式会社 共同創業/取締役

1972年10月29日、福岡県生まれ。実業家。現在はロケット開発・アプリのプロデュース・AI活用促進など様々な分野で活動する。

永嶋 章弘 氏

イタンジ株式会社 代表取締役 社長執行役員 CEO

不動産業界および周辺領域企業を対象に、テクノロジー×ビジネスの統合を得意とする。不動産テックのプロダクト開発・グロースを牽引し、テクノロジーの社会実装と業界変革をリードしてきた実績を持つ。

古屋敷 大樹 氏

株式会社ClassLab. 代表取締役

DX・AI活用を模索する不動産業界の経営者・企業を主な対象とし、AI組織導入・新規事業開発を得意とする。ライフラインサポートを軸に新規AIプロダクトで不動産DXを加速中。AIとビジネスを直結させる圧倒的な実行力が強み。

■各社の会社概要

イタンジ株式会社[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146694/table/29_2_74eb05c4b554d77dc52554e7b10547ea.jpg?v=202605110352 ]

株式会社ClassLab.（ホリエモンAI学校 不動産校）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/146694/table/29_3_68279a8287abfee7319e0f04b58bcf37.jpg?v=202605110352 ]

■お問い合わせ

不動産業務におけるAI活用に役立つ資料はこちらからダウンロードしていただけます。

ダウンロードはこちら :https://classlab.co.jp/services/ai-solution/whitepaper

ホリエモンAI学校に関する詳細は以下をご確認ください。

詳細はこちら :https://classlab.co.jp/services/ai-solution/ai-school

※「ホリエモンAI学校 ClassLab.校」は、このたび「ホリエモンAI学校 不動産校」に名称変更いたしました。引き続きよろしくお願いいたします。

賃貸住宅フェア2026東京に関する詳細は、以下をご確認ください。

詳細はこちら :https://zenchin-fair.com/2026/tokyo/

株式会社ClassLab.

■代表者 ： 代表取締役社長 古屋敷 大樹

■設立 ： 2019年4月

■事業内容 ： ライフライン契約サポート事業、メディア事業、AI開発事業

■所在地 ： 大阪本社 〒540-0010 大阪市大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F

東京支社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス19F

■HP ： https://classlab.co.jp/

■お問い合わせ先 ： rirife@classlab.co.jp