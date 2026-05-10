【BUZZ × REO・TAKARA】幼馴染トップダンサーが渋谷最大級スタジオに集結！ワークショップ＆スペシャルショーケース「BUZZ PARTY」開催！

株式会社BUZZ GROUP

全国84店舗以上を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、2026年5月16日(土)に「BUZZ PARTY」をBUZZ渋谷TOWERにて開催いたします。

今回のBUZZ PARTYは、同じくCRANE CREW所属の幼馴染トップダンサー「REO」と「TAKARA」をゲストに迎えたスペシャルコラボイベント。

メンズ限定ワークショップ、2部制ショーケース、限定グッズの物販まで、学びと刺激が詰まった一日限りの特別なイベントです。

BUZZ PARTY イベントメインビジュアル（タイムテーブル入り）

メンズ限定WSチケットはこちら :https://buzz-ticket.com/e/olg6y9weii

✦ イベント概要

✦ タイムテーブル

- イベント名： BUZZ PARTY × REO・TAKARA スペシャルコラボ- 日時： 2026年5月16日(土) 14:00～20:15- 会場： BUZZ渋谷TOWER（渋谷エリア最大級のレンタルスタジオ）- チケット販売開始： 2026年5月1日(金) 0:00～[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/396_1_15b8f75a61566548004428a5158cc2c4.jpg?v=202605101251 ]

メンズ限定はWSのみ！ショーケースの観覧はどなたでもご参加いただけます。

メンズ限定WSチケットはこちら :https://buzz-ticket.com/e/olg6y9weii

✦ 出演者紹介

REO（From CRANE CREW）REO プロフィール写真

プロダンスリーグDリーグで元FULLCASTRAISERZの選手として活動。

第一回大会にてシーズンチャンピオンの座を手に入れる。また国内外多くの大会で好成績を収める他、ジャニーズJr.として100を超えるコンサートに出演。ジュノンスーパーボーイコンテストファイナリスト銀だこボーイ賞受賞等、ダンス以外にもモデル、インフルエンサーとして幅広く活動。

TAKARA（From CRANE CREW）TAKARA プロフィール写真

2011年よりダンスを始め、KENZO（DA PUMP）氏に師事。

LOCKを軸に国内外のバトルで活躍し、「Unlock The Funk 2on2 Locking Battle@カナダ」世界大会優勝、「World Dance Colosseum 北海道予選」優勝、「G-SHOCK FUN FESTA 2019」優勝、「全日本大学ストリートダンス選手権」優勝など数々のタイトルを獲得。

そのほか、「Juste Debout Japan」準優勝、「DANCE@RIZE FINAL」ベスト4、「Super Strong Style」準優勝・Young Lion優勝、「AUDC」日本予選優勝＆日本代表など輝かしい実績を持つ。

MUSIC STATION、バズリズム02、芸能人格付けチェックなどメディア出演のほか、DA PUMP ARENA TOUR「DA POP COLORS」へSpecial DANCERとして出演。

唯一無二のグルーヴと表現力を武器に、今後のさらなる活躍が期待されるダンサー・アーティスト。

ふたりの絆。幼馴染から、トップへREOとTAKARAの幼少期ツーショット写真

幼い頃からともに育ち、同じCRANE CREWに所属する二人。長年の絆と息の合ったパフォーマンスは、今回のBUZZ PARTYの最大の見どころです。

✦ スペシャル物販情報

REO・TAKARA コラボTシャツ 白・黒 2カラー並び写真

今回のイベントのために特別制作されたオリジナルグッズを先行物販にて販売！

１. Tシャツ＋オリジナルステッカーセット 価格：5,000円（税込）

※Tシャツ単体での販売はございません

２. オリジナルステッカー（約50枚限定） 価格：500円（税込）／1枚

※現金のみでのお取り扱いとなります

先行物販スタートは16:30～。お早めにお並びください！

✦ BUZZ渋谷TOWERについて

渋谷エリア最大級のレンタルスタジオ「BUZZ渋谷TOWER」を舞台に開催。BUZZが誇る充実した設備と広大なスペースで、REOとTAKARAの圧倒的なパフォーマンスをお楽しみいただけます。

BUZZ渋谷TOWER 6-1stBUZZ渋谷TOWER 7-1st

STUDIO BUZZ公式サイト :https://buzz-st.com/

✦ BUZZについて

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



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【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/ (https://group-buzz.com/contact/)