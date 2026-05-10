【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】ブランド創業50周年を彩る至極の逸品「2795GLO」に、新たなカラーバリエーションが登場。

株式会社サニーサイドアップ

フランスのバッグブランド『Herve Chapelier（エルベシャプリエ）』 は、2026年にブランド創業50周年を迎えました。この記念すべきアニバーサリーイヤーを象徴する逸品として誕生した「2795GLO」に、新たなカラーバリエーションが加わります。エルベシャプリエの代名詞ともいえる「ノワール（ブラック）」のボディに、落ち着いたブラウンの「ルートル」ハンドルを組み合わせた、気品溢れる新作が公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2795glo)および一部店舗に登場いたしました。

50年目の歩みとともに。洗練を極めた新たなコントラスト

1976年の創設以来、シンプルかつエレガントなデザインで愛され続けてきたエルベシャプリエ。50周年を迎える本年、さらなる彩りを添えるのは、上品な光沢を放つノワールのボディに、シックなブラウンの「ルートル」ハンドルを配した新色です。オールブラックとは一味違う、フランスの感性が生み出す柔らかなニュアンスが、日常の装いにさりげないクラス感を与えます。

熟練の職人技が光る「Made in France」の誇り

本モデルは、フランス国内の熟練した職人たちの手によって、一つひとつ丁寧に作り上げられています。ブランドのアイデンティティである「フランスの伝統的なクラフトマンシップ」を体現したこのバッグは、手に取るたびにその温もりと卓越した技術を感じさせます。

贅沢な素材のコントラストが生む、最上位の風格

ボディには、ブランドを代表する高級ライン「GP（コーテッドキャンバス）」を採用。優れた耐久性と、美しい小石柄のテクスチャーが、上質な質感を実現しています。GP素材の艶やかな質感と、ハンドルのレザーが持つ重厚感が見事に調和し、エルベシャプリエのラインナップの中でも、圧倒的な存在感と高級感を放ちます。

カジュアルな装いを格上げし、フォーマルなシーンでも際立つ気品。 50年の歴史の重みと、未来へと続くタイムレスなデザインを、ぜひその手でお確かめください。

商品詳細

商品名 ：2795GLO

カラー ：ノワール×ルートル

価格 ：294,800円（税込）

生産国 ：フランス

サイズ ：幅33×高さ19×マチ16.5cm

取り扱い店舗：

・伊勢丹新宿店メンズ館(https://hervechapelierjapon.com/store/store_isetan_mens.html)

・横浜タカシマヤ(https://hervechapelierjapon.com/store/store_yokotaka.html)

・ジェイアール名古屋タカシマヤ(https://hervechapelierjapon.com/store/store_nagoya.html)

・京都(https://hervechapelierjapon.com/store/store_kyoto.html)

・阪神梅田(https://hervechapelierjapon.com/store/store_hanshinumeda.html)

・公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2795glo)

※取り扱い店舗は変更となる場合がございます。

【店舗情報】

・店舗一覧 https://hervechapelierjapon.com/store/storelist.html

・オンラインストア https://store.hervechapelierjapon.com

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/