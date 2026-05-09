ライブに行くならPontaパス　Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』Pontaパス先行チケット受付開始！

KDDI株式会社

KDDIは2026年5月9日から、電子チケットサービス「LivePocket」との連携の一環で、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員の特典として、昨年からMrs. GREEN APPLEが立ち上げたエンタテインメントメディア「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」の「Pontaパス」会員先行受付を開始します。

「ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー」として、2026年6月10日、11日にKアリーナ横浜（神奈川県）で開催します。

▼お申込みはPontaパス特設サイトから▼

https://sp.livepocket.jp/mga_ceremony2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/mga_ceremony2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」

◆コンセプト

どこまでも多様で、 魅力的なエンタテインメントを。

Mrs. GREEN APPLE は 新しいエンタテインメントメディアとして、

「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」を立ち上げました。

それは、ライブやフェスとは異なる、 ファッションや音楽、カルチャーが融合した、

新しいエンタテインメントショー。

プライズ(PRIZE)とはまた違う、 プレイズ(PRAISE)というスタイル。

お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、 交わり合うこの祭典を通じて、

次世代のエンタテインメントコミュニティーの あり方を提唱します。

◆公演日程

2026年6月10日(水)、11日(木)

OPEN 16:30/START 18:00/END 21:30(予定)

Pontaパス会員先行受付について

◆受付期間

2026年5月9日（土）20:00 ～ 5月14日（木）23:59

◆対象

１.～２.の全てを満たしている方が本受付にお申し込みいただけます。

１.申込者がPontaパス会員の方

２.申込者、同行者ともに日本国内在住の方

※申込時に同行者を登録する必要があります。Pontaパス非会員も同行者として登録できます。

※先行受付期間終了後の同行者の変更はできません。

※Pontaパスは日本国内在住者向けのサービスです。

日本国外在住者のご入会には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

◆チケット料金

・VIP SEAT

35,000円(税込)

※公演当日ドレスコードあり

・SS指定

20,000円(税込)

・S指定

15,000円(税込)

◆お申込み ※Pontaパス特設サイトへ遷移します

https://sp.livepocket.jp/mga_ceremony2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/mga_ceremony2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

既にPontaパス会員の方はもちろん、まだPontaパス会員でない方も新規入会（初回30日無料）で、先行受付にお申込みいただけます。この機会にぜひご加入ください。

▼公演特設サイトはこちら

https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony2026

▼ Mrs. GREEN APPLEオフィシャルホームページ

https://mrsgreenapple.com/

Mrs. GREEN APPLEについて

大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。

2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

以来、毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、2019年12月から行われた初の全国アリーナツアー『エデンの園』は東名阪公演を即日ソールドアウト。

メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日(水)に初のベストアルバム『5』をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング、Billboard 総合アルバム・チャートにて1位を獲得。同時に“フェーズ1完結”を宣言し、突如活動休止を発表。約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。同年7月8日(金)にミニアルバム『Unity』をリリースするとともに、一夜限りの復活ライブ『Utopia』を開催、また、映画「ONE PIECE FILM RED」に劇中歌「私は最強」を提供、11月9日(水)に映画「ラーゲリより愛を込めて」主題歌「Soranji」をリリースした。「第64回日本レコード大賞」において「ダンスホール」で優秀作品賞を受賞した。

バンド結成10周年を迎えた2023年は、『Attitude』以来4年ぶり5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』を7月5日(水)にリリース、7月8日(土)9日(日)にさいたまスーパーアリーナ、7月15日(土)16日(日)に大阪城ホール、8月3日(木)4日(金)にＡichi Sky Expoにて自身最大規模のアリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』、さらに8月12日(土)13日(日)には初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）で開催した。「第65回日本レコード大賞」において「ケセラセラ」で「レコード大賞」を受賞、「第74回NHK 紅白歌合戦」への初出場を「ダンスホール」で果たした。

2024年1月17日(水)に映画『サイレントラブ』主題歌「ナハトムジーク」をリリース、さらにTVアニメ『忘却バッテリー』オープニング・テーマ「ライラック」、映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」、「コロンブス」、テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング「アポロドロス」、Honda新型FREED CMソング「familie」と、4月から8月にかけて5ヶ月連続でシングルをリリースした。また、7月6日(土)、７日(日)にノエビアスタジアム神戸、7月20日(土)、21日(日)に横浜スタジアムで、日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアー『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』を開催した。2023年12月から2024年3月にかけて行ったツアー『The White Lounge』を映画化して9月に『The White Lounge in CINEMA』として全国公開すると、興行収入18.9億円を突破、24年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録。10月には世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて10日間に及ぶ“定期公演”『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催した。11月29日(金)には映画『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』主題歌「ビターバカンス」をリリース。そして「第66回日本レコード大賞」において史上初となるバンドで2年連続の「レコード大賞」受賞を果たし、「青と夏～ライラック 紅白SP」で「第75回NHK 紅白歌合戦」に2年連続で出場した。

主要ストリーミングサービスにおいて「breakfast」「天国」「クスシキ」「ダーリン」「ビターバカンス」「familie」「コロンブス」「Dear」「ライラック」「ナハトムジーク」「ANTENNA」「Magic」「ケセラセラ」「Soranji」「私は最強」「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」「ダンスホール」「ニュー・マイ・ノーマル」「Attitude」「CHEERS」「lovin’」「インフェルノ」「ロマンチシズム」「僕のこと」「青と夏」「点描の唄（feat.井上苑子）」「春愁」「Love me, Love you」「WanteD! WanteD!」「Speaking」「StaRt」の31曲が総再生数1億回を突破している。（アーティスト別単独1位。「青と夏」は9億回、「点描の唄（feat.井上苑子）」「ダンスホール」「ライラック」は8億回、「インフェルノ」「Soranji」「ケセラセラ」は7億回、「僕のこと」は6億回、「ロマンチシズム」「Magic」は4億回を突破）。Billboard JAPAN及びオリコンによると、全楽曲での国内累計ストリーミング数が110億回を超える史上初のアーティストとなっている。

デビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、さまざまなプロジェクトを発表。7月8日(火)にアニバーサリーベストアルバム『10』をリリースし、7月26日(土)、27日(日)に神奈川・山下ふ頭特設会場で2日間で10万人動員した野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を開催、全国の商業施設とコラボレーションした。

NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング「ダーリン」、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第２期 第2クール オープニングテーマ「クスシキ」、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング「breakfast」、サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort(R)︎ テーマソング「Carrying Happiness」、「キリン 午後の紅茶」CMソング「夏の影」、キリングッドエール CMソング「GOOD DAY」といった6ヶ月連続を含む7曲の新曲もリリース。

第39回 日本ゴールドディスク大賞』の邦楽部門「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」、『第48回日本アカデミー賞』で新設された特別賞「主題歌賞」（映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」にて）、『MTV VMAJ 2025』での“Video of the Year”を含む史上初の2年連続４冠、さらに国内最大規模の国際音楽賞として開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」にて音楽的に創造性、芸術性が優れているアーティストを讃える “最優秀アーティスト賞” を受賞。10月から12月にかけては、12公演で55万人を動員した自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』を開催、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』を11月28日(金)に同時公開、2作あわせての総動員数約62万人、累計興収約15億円を突破するヒットを記録している。（※興行通信社調べ）。12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」が開催されている。

国内2大主要チャート「オリコン年間ランキング 2025」で3冠、「Billboard JAPAN 2025年 年間チャート」で7冠を獲得、さらにアニバーサリーベストアルバム『10』が、12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」において累積売上100万枚を突破しミリオンセールスを記録（ロックジャンルでは13年6カ月ぶり、令和に入って初の快挙）、「ダーリン」でレコード大賞3連覇を果たし、3年連続で出場したNHK紅白歌合戦では大トリを務め、12月31日で「フェーズ２」を完結した。2026年1月1日に「フェーズ３」を開幕し、最初のシングルとして「lulu.」をリリースした。2026年秋頃に約3年振りのオリジナルフルアルバムをリリースすることを発表している。

LivePocketとは

LivePocketは、誰でも簡単に、今すぐ販売できる電子チケット販売プラットフォームです。1,200万人を超える会員、年間800万枚を超えるチケットの発券をおこなっております。※2026年4月時点

今まで簡単にはできなかったチケット販売を、企業でも個人でも、誰もが簡単に、手軽な利用料で実現できます。

利用料は、売れたチケットの金額の5%だけ。その他、初期費用、固定費（月額・年額等）、公演登録料、オプション料金などの費用はかかりません。

購入者は、別途システム利用料「165円(税込)/枚数」がかかります。

さまざまなジャンルのイベントチケットが販売されていますので、ぜひ一度ご覧ください。

▽イベントを主催されたい方はこちら

https://livepocket.jp/owner

▽イベントチケットのご購入をされたい方はこちら

https://livepocket.jp/

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■「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。