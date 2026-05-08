世界初の美容成分「プラチナナノ化HSP（ヒートショックプロテイン）」の力で、シニア世代の肌悩みを根本解決。素材にこだわるスキンケアブランド「ストレピア」、販売累計１２０万本突破！※1

株式会社ナチュラルビューティハウス

※1 2026年4月現在 ※2 メラニンの生成を抑えてシミそばかすを防ぐ

HSPは、人の体にもともとあるタンパク質で、紫外線やストレスなどで肌や体が受けたダメージを整え、私たちを健康に保とうと守ってくれます。

しおれたレタスを熱いお湯につけるとシャキッとするのは、レタスの中にあるHSPの働きです。温まると活発になる性質をもっているため、「ヒートショック」プロテインと呼ばれています。

人も同じ。入浴や運動のあとですっきりするのは、体温が上がってHSPの働きがよくなることと関係しています。

しかし、このHSPは、ちょうど「乾燥」「シミ」※2「ハリ不足」といった肌悩みが増えてくる4、50歳頃になると、急激に減少してしまうことがわかっています。

※2 メラニンの生成を抑えてシミそばかすを防ぐ



「ストレピア」では、この問題を解決するために、HSPを体の外から直接補充する「プラチナナノ化HSP」※3を独自開発。世界で初めて成功しました。

■「ストレピア」の基本ケアは簡単２ステップ

※3プラチナナノ化HSPとは、宝石のプラチナを肌に浸透しやすいようにナノ化し、HSPをたっぷり含んだミューンSでコーティングしたうるおい成分のことミューンSとは、HSPを含んだ酵母エキスと栄養豊富な樹皮・樹液エキスが凝縮された特別な成分のこと※4独自の技術でプラチナナノ化HSP(R)という成分を作り出したことについて世界初。原料メーカー調べ2023年9月時点

STEP1

「マスクウォッシュ」で泡立てない洗顔

沖縄の久米島から取り寄せた、高級海泥「クチャ」が、汚れや古い角質、有害物質を天然磁石のように吸い取ります。

毛穴汚れをオフした肌に、世界初の美容成分・プラチナナノ化HSPを補充。

”ハトムギ”ウコン””果物トケイソウ”などの美肌成分も配合されており

１本で贅沢な「クレンジング・洗顔・パック」が叶います。

製品名 ：マスクウォッシュ

内容量 ：50ｇ

価格 ：通常価格 3,080円（税込）

使用期間 ：約1ヶ月

STEP２

「薬用美白ゲルローション」でたっぷりと保湿

「シミ・そばかす、肌あれを防ぐ」などの効能効果を認められた薬用美白成分トラネキサム酸、そしてプルーン発酵分解物、シャクヤク、アーティチョークなどの天然の美肌成分を潤沢に配合。

肌に潤いを与え、しみや肌荒れを予防します。

製品名 ：薬用美白ゲルローション

内容量 ：30ml

価格 ：通常価格 3,520円（税込）

使用期間 ：約1ヶ月

日々のケアで気軽に「HSP＝美肌に導く成分」を補充していくストレピアのスキンケア。

口コミでじわじわ人気を博し、2015年には楽天総合ランキングで1位も獲得しました。

ストレピアはこれからも、シニア世代の肌悩みに丁寧に向き合っていきます

■代表取締役 佐上美佳のメッセージ

ストレピアは、当時70歳だった母の肌をきっかけに生まれました。

次々に繰り返す肌悩みに対して、つらい症状に向き合い続けていた母の姿を見たとき、「私がなんとかしなければ」と強く思ったのです。

年齢も、確かに関係しているのかもしれません。

しかし、それを理由にあきらめていいとは思えませんでした。

肌は、年齢に寄り添いながら、正しく向き合えば、まだ応えてくれる。

それが、私自身の信条であり、ストレピアの原点です。

その想いから、“シニア世代の肌悩みの最後の砦”となる存在を目指し、ストレピアの開発は始まりました。

私自身もいま、その変化と向き合っています。だからこそ、理論ではなく、自分の肌で納得できるものだけを届けたい。

「もう無理かもしれない」と感じたその先に、もう一度、肌と向き合う選択肢として。

ストレピアは、あきらめないすべての方のために存在します。

★株式会社ナチュラルビューティハウス 会社概要★

代表取締役：佐上 美佳

設立年 ：2014年4月1日(法人化) 個人事業としては2009年より展開

資本金 ：3000万円

従業員数 ：10名（2026年4月時点）※業務委託・パートナー含まず

本社所在地：神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1-7 ヒューリックみなとみらい10階

お客様センター：神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目4-12 フォーラムたまプラーザ2階

事業内容 ：自社スキンケアブランド「ストレピア」を中心とした化粧品の企画・開発・販売、およびオンライン美容医療相談事業

▶ストレピア公式サイト：https://www.strepair.co.jp (https://www.strepair.co.jp)

▶お試しはこちらから：https://www.strepair.co.jp (https://www.strepair.co.jp/lp?u=prtimes2801eb)



★公式SNS一覧★

ストレピア公式Instagram：https://www.instagram.com/strepair_skincare/(https://www.instagram.com/strepair_skincare/)

ストレピア公式LINE：https://lin.ee/XEEkzh(https://lin.ee/XEEkzh)