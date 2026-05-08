【大学生協×アート不動産】松山の学生街マンションを「満室」へ

株式会社アート不動産

愛媛県松山市を中心に不動産業を展開する株式会社アート不動産（代表取締役：吉田 宏）は、2026年5月15日（金）および16日（土）に、学生街のマンションオーナー様を対象とした「2025年度繁忙期報告＆満室経営セミナー」を開催いたします。

◆開催概要◆

日 時：2026年5月15日（金）・16日（土）13:30～16:00 （受付：13:00～）

場 所：アート不動産 本社ビル （松山市朝生田町7丁目4-6） ※駐車場あり

※オンライン対応（ZOOM参加）も可能です。

参加費：無料（定員：10名程度・先着順）

申込方法：別紙QRコード または メール（art003-02＠7300.co.jp）・FAX（089-909-5009）

■開催の背景と目的

近年、松山市では空室率が高まっており、特に学生向けの賃貸物件において適切な集客や運営が大きな課題となっています。

アート不動産では、学生街のマンション斡旋における確かな実績に基づき、「大学生協と協力することで賃貸マンションの満室運営を目指せる」という確信のもと、オーナー様の不安を解消するための本セミナーを企画いたしました。

■セミナーの注目ポイント

本セミナーは、市場動向の報告から具体的な収益改善手法まで、実践的な内容で構成されています。

・第1部：【大学生協】繁忙期報告と今後の動向予測

講師：愛媛大学・松山大学生活協同組合 松山生協住まい管理事業部 課長 木田美郷 氏

・第2部：【アート不動産】賃料アップ手法の解説

講師：株式会社アート不動産 満室の窓口 松山支店 支店長 荒木剛

■実績と今後の展望

アート不動産では、2025年に新たに管理を開始した物件15棟（281戸）において、12棟を満室に導き、管理開始前の入居率71.9%から2026年3月末時点には98.2%まで上昇させるなど、高い入居率改善実績を残しています。今後も「学生マンションといえばアート不動産」というブランディングを強化し、オーナー様のパートナーとして選ばれる企業を目指してまいります。

https://prtimes.jp/a/?f=d55149-10-94d98b3254938579d61718963cc5b60e.pdf