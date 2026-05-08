エフェクチュアル「営業・マーケDXPO2026」出展のお知らせ

株式会社エフェクチュアル

株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役：田中倫明）は、企業のデジタルリスクを支援する「ネット風評被害対策サービス」「WEBモニタリングサービス」「広告チェックサービス」などを展開。検索エンジン・SNS・口コミなど、オンライン上での企業評価を可視化・分析し、レビュテーションリスクの発生を抑止・軽減するソリューションを提供しています。この度2026年5月21日、22日の2日間にわたり愛知県の「営業・マーケDXPO2026」へ出展することをお知らせいたします。

■出展の背景について

近年、SNS活用によるマーケティング手法が高度化し、見込客獲得のための発信力が強まる一方で、顧客が意思決定を行う際に最も重視するのは「企業の信頼性」です。検索結果や口コミサイトにネガティブな情報が放置されていれば、マーケティング施策の成果に大きな打撃を与えます。

株式会社エフェクチュアルは、マーケティングプロセスの土台となる「信頼」の基盤を固めることが、最終的な成果の最大化に繋がると考え、本展にてブランド価値を保護するための風評被害対策を支援すべく、本展への出展を決定いたしました。

■営業・マーケDXPO2026概要

＜開催概要＞

名称 ：第2回 営業・マーケDXPO名古屋'26

会期 ：2026年5月21日（木）9:30～17:30、5月22日（金）9:30～16:30

主催 ：ブティックス株式会社（DXPO事務局）

開催場所 ：ポートメッセなごや 第2展示館

詳細URL ：https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/sales/

＜出展概要＞

小間番号 ：3-15 （デジタルマーケ・SNS活用展）

出展サービス ：ネット風評被害対策、WEBリスクモニタリングMimamorn、広告審査代行AdTRUST

■ 株式会社エフェクチュアルとは

代表者 ：代表取締役 田中 倫明

所在地 ：東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F

設立 ：2014年11月25日

資本金 ：450,298,060円

事業内容：

・企業のレピュテーションリスクを管理・対策する「オンライン評判管理対策」の提供

・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供

・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供

・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客の最大化を支援するSaaS

「LOCATION CONNECT」の開発・提供

・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供

・MEO対策など

WEBサイト： https://effectual.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社エフェクチュアル

TEL：03-6447-2175

E-mail：marketing-group@effectual.co.jp

お問合せフォーム：https://effectual.co.jp/contact/