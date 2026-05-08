餅田コシヒカリ、アパレルブランド「Moture」始動

松竹芸能株式会社

餅田コシヒカリがクリエイティブディレクターを務めるアパレルブランド「Moture（モチュレ）」の公式オンラインストアを5月17日よりオープン。同日、ローンチイベントも開催。

松竹芸能株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山中 正博）は、「ユーモアで世界を変える」をミッションに掲げる株式会社SUPER MARKIT（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：秋山 真哉）と共同プロジェクトとして、2026年5月17日（日）より、「Moture（モチュレ）」公式オンラインストアをオープンし、本格スタートいたします。

さらに、ブランドのローンチを記念し、同日には初のイベント「モチフェス vol.1」を、HOW’z 東急プラザ原宿「ハラカド」にて開催いたします。

本ブランドは、“More True = もっと自分らしく”

「自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい」という餅田の想いから誕生。

体型や固定観念にとらわれない、新しいファッションの価値観を提案し、着る人それぞれの個性を引き立てるデザインを特徴としています。

“もっと自分らしく”をコンセプトに、M～5Lまでの豊富なサイズ展開で、大人ガーリー×トレンド感のあるアイテムを提案します。

≪餅田コシヒカリ コメント≫

motureは、服を通して“自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい”という思いから生まれました。

おしゃれは、自信や可能性を広げ、どんな時も人生に寄り添ってくれる存在。

だからこそ、周りに合わせるためではなく、“自分にフィットする”生き方やおしゃれを後押しするブランドでありたい。

『サイズがない』『私が着てもいいのかな』という不安をなくし、“こんな私もありだな”と思える一着を届けます。

なお、ブランドの詳細情報および商品ラインナップは、2026年5月17日（日）14時に公開予定。

さらに、ブランドローンチを記念して、イベント「モチフェス vol.1」を開催いたします。

【イベント概要】

イベント名：モチフェス vol.1

日時：2026年5月17日（日）13:00開場／13:30開演

会場：HOW'z 東急プラザ原宿「ハラカド」3階（東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内）

出演者：餅田コシヒカリ／ゲスト：アイドル鳥越

チケット：4,000円（1ドリンク・お菓子・イベント限定ステッカー付き）

チケット申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6S4U63XGNWX2Qb8DxLZ6LXusbP0TCv6dH5AtOmQBcRm4_Q/viewform

チケットのお申し込みは、上記ボタンよりGoogleフォームにて受け付けております。

【餅田コシヒカリ プロフィール】

1994年4月18日生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと親しみやすい存在感で、バラエティー番組やトーク番組を中心に活躍するタレント。

YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」では、メイクやファッションを中心とした動画を発信し、等身大でポジティブなライフスタイルや、自分らしさを大切にする姿勢が多くの支持を集めている。体型や既存の価値観にとらわれずファッションを楽しむ発信が共感を呼び、同世代女性を中心に支持を拡大。自身の感性やリアルな声を反映したスタイル提案にも定評があり、今回アパレルブランドのクリエイティブディレクターとして新たな挑戦をスタートする。

餅田コシヒカリが新たに挑戦するファッションの世界、ぜひご注目ください。

【公式SNSアカウント】

・Instagram：餅田コシヒカリ

https://www.instagram.com/koshihikarimochida0000/

・X：餅田コシヒカリ

https://x.com/mochidakoshihi

・YouTube：「餅田コシヒカリチャンネル」

https://www.youtube.com/@koshihikariChannel

・Instagram：Moture

https://www.instagram.com/moture_official/

【株式会社SUPERMARKIT】

株式会社SUPERMARKITは、“魅力あるヒト・モノ・コト”の価値を最大化し、ユーモアで新たな可能性を創造する──「ユーモアで世界を変える。」をミッションに掲げる企業です。

公式サイト：https://supermarkit.jp/