2026年5月版の人気保険ランキングを発表しました！| 総合保険比較＆お役立ち情報「保険比較ライフィ」

Sasuke Financial Lab株式会社

Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆、以下「当社」）が運営する総合保険比較＆お役立ち情報「保険比較ライフィ（https://lify.jp/）」において、2026年5月版の人気保険ランキング発表をお知らせいたします。

＜ランキングの基準について＞

- Sasuke Financial Lab株式会社が運営する保険比較ライフィを通じて集計期間（2025/10/01～2026/03/31）に新規にご契約いただいた商品のうち、契約件数の多い商品順に掲載しております。- 掲載する商品は、各保険ランキングの掲載基準に記載しております。- 集計期間に契約があった保険でも、発売を停止した場合や、保険会社の意向等により掲載していない場合がございます。- 商品が改定された場合には、旧商品の契約件数と合算集計して掲載しております。

■生命保険

定期保険 人気ランキング

人気保険ランキングはこちら :https://lify.jp/ranking/

1位：定期保険プラチナ｜チューリッヒ生命

2位：クリック定期！Neo（インターネット申込専用定期保険（無解約返戻金型）)｜SBI生命

3位：はなさく定期｜はなさく生命

保険比較ライフィの定期保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/death/term/)

葬儀保険 人気ランキング

1位：SBIいきいき少短の死亡保険｜SBIいきいき少額短期保険

2位：はじめやすい！葬儀保険［無配当1年定期保険（保険金建）］｜メモリード・ライフ

3位：できる死亡保険｜富士少額短期保険

保険比較ライフィの葬儀保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/death/funeral/)

終身保険 人気ランキング

1位：終身保険ライズ｜オリックス生命

2位：楽天生命スーパー終身保険｜楽天生命

3位：終身保険プラチナ｜チューリッヒ生命

保険比較ライフィの終身保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/death/life-long/)

持病死亡保険 人気ランキング

1位：オリーブの死亡保険（引受基準緩和型）｜オリーブ少額短期保険

2位：SBIいきいき少短の持病がある人の死亡保険【引受基準緩和型】｜SBIいきいき少額短期保険

3位：おそうしき共済｜富士少額短期保険

保険比較ライフィの持病死亡保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/death/jibyo/)

収入保障保険 人気ランキング

1位：FWD収入保障＜Web専用＞｜FWD生命

2位：収入保障保険キープ・アップ｜オリックス生命

保険比較ライフィの収入保障保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/death/income/)

定期医療保険 人気ランキング

1位：SBIいきいき少短の医療保険｜SBIいきいき少額短期保険

2位：普通医療保険（歯周病保障付）｜あんしん少額短期保険

3位：SBIの医療共済｜SBIいきいき少額短期保険

保険比較ライフィの定期医療保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/medical/m-term/)

終身医療保険 人気ランキング

1位：終身医療保険プレミアムZ｜チューリッヒ生命

2位：はなさく医療｜はなさく生命

3位：医療保険キュア・ネクスト｜オリックス生命

保険比較ライフィの終身医療保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/medical/m-life-long/)

女性医療保険 人気ランキング

1位：医療保険キュア・レディ・ネクスト｜オリックス生命

2位：ママと赤ちゃんの医療保険 ディアベビー｜アイアル少額短期保険

3位：定期医療保険「じぶんへの保険Zレディース」｜ライフネット生命

保険比較ライフィの女性医療保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/medical/m-woman/)

持病医療保険 人気ランキング

1位：SBIいきいき少短の持病がある人の医療保険【引受基準緩和型】｜SBIいきいき少額短期保険

2位：医療保険キュア・サポート・プラス｜オリックス生命

3位：オリーブの医療保険｜オリーブ少額短期保険

保険比較ライフィの持病医療保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/medical/m-jibyo/)

生活習慣病保険 人気ランキング

1位：ネオdeからだエール｜第一ネオ生命

2位：3大疾病保険プレミアムZ｜チューリッヒ生命

3位：ネオde3疾病サポート｜第一ネオ生命

保険比較ライフィの生活習慣病保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/medical/m-lifestyle/)

がん保険 人気ランキング

1位：はなさくがん保険｜はなさく生命

2位：わりかん がん保険｜ソニー少額短期保険

3位：ネオdeがんちりょう｜第一ネオ生命

保険比較ライフィのがん保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/cancer/c-cancer/)

介護保険 人気ランキング

1位：資産形成と保障のハイブリッド ツミタス｜アフラック

2位：SBIいきいき少短の介護保険｜SBIいきいき少額短期保険

3位：家族がつながる介護保険｜SOMPOひまわり生命

保険比較ライフィの介護保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/nursing/n-nursing/)

認知症保険 人気ランキング

1位：認知症保険「be」｜ライフネット生命

2位：楽天生命認知症保険｜楽天生命

3位：認知症保険toスマイル｜第一ネオ生命

保険比較ライフィの認知症保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/nursing/dementia/)

就業不能保険 人気ランキング

1位：働く人のたより｜SBI生命

2位：くらすプラスZ｜チューリッヒ生命

3位：就業不能保険「働く人への保険3」｜ライフネット生命

保険比較ライフィの就業不能保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/life/disability/d-disability/)

■損害保険

自動車保険 人気ランキング

1位：おとなの自動車保険｜ＳＯＭＰＯダイレクト

2位：楽天自動車保険｜楽天損保

3位：ソニー損保の自動車保険（総合自動車保険TypeS）｜ソニー損保

保険比較ライフィの自動車保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/car/c-car/)

バイク保険 人気ランキング

1位：アクサダイレクト総合自動車保険（バイク保険）｜アクサ損害保険

2位：強くてやさしいバイクの保険（総合バイク保険）｜三井ダイレクト損保

3位：スーパーバイク保険｜チューリッヒ保険会社

保険比較ライフィのバイク保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/motorbike/m-motorbike/)

自転車保険 人気ランキング

1位：自転車向け保険 Bycle S（スタンダード傷害保険）｜au損保

2位：自転車向け保険 Bycle（スタンダード傷害保険）｜au損保

3位：自転車あんしん保険「ちゃりぽ」スタンダードプラン（傷害総合保険の自転車向けプラン）｜ジャパン少額短期保険

保険比較ライフィの自転車保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/bicycle/b-bicycle/)

ペット保険 人気ランキング

1位：ペット保険「うちの子」｜第一アイペット

2位：SBIペット少短のペット保険｜SBIペット少額短期保険

3位：スーパーペット保険（ペット保険2020）｜楽天損保

保険比較ライフィのペット保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/pet/p-pet/)

海外旅行保険 人気ランキング

1位：t@bihoたびほ｜ジェイアイ傷害火災保険

2位：たびとも｜エイチ・エス損保

3位：t@bihoプライム｜ジェイアイ傷害火災保険

保険比較ライフィの海外旅行保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/travel-golf/o-travel/)

国内旅行保険 人気ランキング

1位：t@biho国内旅行｜ジェイアイ傷害火災保険

2位：国内旅行の保険（国内旅行傷害保険）｜au損保

3位：国内旅行総合保険｜エイチ・エス損保

保険比較ライフィの国内旅行保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/travel-golf/d-travel/)

海外旅行キャンセル保険 人気ランキング

1位：t@bihoキャンセル｜ジェイアイ傷害火災保険

2位：海外旅行キャンセル保険｜Mysurance

保険比較ライフィの海外旅行キャンセル保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/travel-golf/t-cancel/)

ゴルフ保険 人気ランキング

1位：ゴルフの保険（国内旅行傷害保険）｜au損保

2位：ゴルフアシスト（傷害総合保険のゴルファー向けプラン）｜楽天損保

3位：ゴルファー保険「ネットde保険＠ごるふ」｜三井住友海上

保険比較ライフィのゴルフ保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/travel-golf/golf/)

火災保険(持家用)ランキング

1位：「iehoいえほ」（補償選択型住宅用火災保険）｜ジェイアイ傷害火災保険

2位：じぶんでえらべる火災保険｜ＳＯＭＰＯダイレクト

3位：お家(うち)ドクター火災保険Web｜日新火災

保険比較ライフィの火災保険(持家用) 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/fire/myhome/)

火災保険(賃貸用)ランキング

1位：お部屋を借りるときの保険（賃貸家財総合保険）｜日新火災

2位：賠償保険付き 愛ある賃貸火災保険｜アイアル少額短期保険

3位：チューリッヒの家財保険（ミニケア賃貸保険）｜チューリッヒ少額短期保険

保険比較ライフィの火災保険(賃貸用) 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/fire/rental/)

傷害保険 人気ランキング

1位：ケガの保険 日常の事故（スタンダード傷害保険）｜au損保

2位：学生あんしんパスポート（中学生・高校生向け）｜損保ジャパン

3位：ケガの保険 交通事故（スタンダード傷害保険）｜au損保

保険比較ライフィの傷害保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/others/injury/)

弁護士保険 人気ランキング

1位：弁護士保険ミカタ｜ミカタ少額短期保険株式会社

2位：弁護士保険コモン＋｜エール少額短期保険

3位：男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険｜ジャパン少額短期保険

保険比較ライフィの弁護士保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/others/lawyer/)

スマホ保険 人気ランキング

1位：スマホ保険｜Mysurance

2位：学生スマホ保険｜Mysurance

3位：スマホ保険｜ソニー少額短期保険

保険比較ライフィのスマホ保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/others/smartphone/)

ブライダル保険 人気ランキング

1位：結婚式総合補償保険｜SBIリスタ少額短期保険

2位：結婚式総合保険 佳き日のために｜あそしあ少額短期保険

保険比較ライフィのブライダル保険 人気ランキングはこちら！(https://lify.jp/non-life/others/bridal/)

▎保険比較ライフィとは

URL：https://lify.jp/

「保険比較ライフィ」は、生命保険から損害保険、少額短期保険まで網羅する総合保険比較サイトです。多様な保険会社の商品から、ユーザーが最適な選択をできるようになることを実現します。また保険商品の比較だけでなく日常の周辺情報まで、お客様にお役立ちするためのコンテンツを掲載しています。

一人ひとりのライフスタイルや課題に寄り添った最適なプラン提案と、安心のサポートを真心込めて提供してまいります。

▎Sasuke Financial Lab株式会社について

▶ 企業ホームページ：https://sasukefinlab.com/

▶ コのほけん！：https://konohoken.com/

▶ しっかり保険、ちゃんと節約。：https://www.navinavi-hoken.com/

▶ 保険比較ライフィ：https://lify.jp/

▶ 法人保険比較ライフィ：https://kigyo-zaimu.jp/(https://lify.jp/)

当社は「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに定め、デジタル保険代理店「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」の運営、またデジタル技術の活用が急速に進む保険業界向けにDX・マーケティング支援事業を展開しています。「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」では、保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントも充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討・申し込むことが可能です。

▎会社概要

会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）

本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立： 2016年3月

代表者： 代表取締役 松井 清隆

事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

「コのほけん！」

URL：https://konohoken.com/

「しっかり保険、ちゃんと節約。」

URL：https://www.navinavi-hoken.com/

「保険比較ライフィ」

URL：https://lify.jp/

「法人保険比較ライフィ」

URL：https://kigyo-zaimu.jp/

▎公式SNS

- X（旧Twitter）

コのほけん！ https://x.com/konohoken/

Sasuke Financial Lab株式会社 https://x.com/sasukefinlab/

- Facebook

Sasuke Financial Lab株式会社 https://www.facebook.com/sasukefinanciallab/

- Instagram

コのほけん！ラボ | 保険とお金の研究所 https://www.instagram.com/konohoken/

- YouTube

コのほけん！ラボ https://www.youtube.com/@konohokenlab

コのほけん！https://www.youtube.com/@konohoken

Sasuke Financial Labb株式会社 https://www.youtube.com/@sasukefinanciallab7613