セブン‐イレブンの冷凍食品史上“最大級”のボリューム！「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」 5月12日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、セブン‐イレブンの冷凍食品史上、最大級（※従来品比）のボリュームを誇る新商品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を、5月12日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売いたします。

本商品は、約810g(※1)という、これまでの冷凍食品では実現が難しかった圧倒的な食べ応えを再現。専門店さながらの極太ワシワシ麺と、濃厚な背脂ニンニクスープを、解凍いらずで「鍋にポン！」と入れて火にかけるだけで楽しめる、「簡便さ」と「ほんのひと手間でできるおいしさ」を目指しました。「にんにく」、「背脂」のガツン！とした濃厚な味わいがやみつきになります。さらに、「もやし」や「半熟煮たまご」などのトッピングを加えてお好みにアレンジする楽しさもあります。(※2)「今日は気兼ねなく、ガッツリと食べたい！」という日、誰の目も気にせず自宅で味わう背徳的なご褒美ラーメンとして、ぜひお楽しみください。

※1 記載のグラム数は目安です。製造の過程で多少の誤差が生じる場合がございます

※2 もやし、半熟煮玉子は別売りです

背徳感満載の圧倒的ボリュームと専門店品質を、手軽に自宅で

※調理例（もやしは別売りです）

■セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン

価格：798円（税込861.84円）

発売日：5月12日（火）～順次

販売エリア：全国

極太ワシワシ麺

冷凍食品では再現が難しい、極太でモチモチとした「ワシワシ食感」を徹底追求。ひと口噛むごとに小麦の風味が広がり、食べ応えのある麺が濃厚スープと絡み合う、専門店さながらの満足感を実現しました。

濃厚ニンニク背脂スープ

背脂のコクとにんにくのパンチを効かせた、ガツンと濃厚なスープ。解凍不要で鍋に入れるだけで、専門店で味わうような熱々の仕上がりに。麺と絡んだときのやみつきになる旨さを徹底的に追求し、週に一度のご褒美にもぴったりな味わいです。

解凍不要。「鍋にポン！」で約10分のクックイックシリーズ

本商品は、麺・スープ・具材がすべてひとつにまとまったオールインワン仕様。解凍の必要がなく、袋から取り出してそのまま鍋に入れるだけで調理が可能です。

＜作り方（目安）＞

1．袋を開けて、トレーから凍ったまま取り出す

麺・スープ・具材が一体化しているため、下準備は不要です。

2．鍋に「ポン！」と入れる

水やスープの追加は不要。凍ったままそのまま鍋へ。

3．フタをして、中火で約10分加熱

麺がほぐれ、スープがしっかり温まるまで待つだけ。

4．お好みで盛り付け

「もやし」や「五目野菜炒めセット」（別売）の追加で、よりG系らしい迫力ある一杯に仕上がります。

■セブンプレミアム 緑豆もやし

価格：48円（税込51.84円）

■セブンプレミアム 五目野菜炒めセット

価格：110円（税込118.80円）

■セブンプレミアム 半熟煮たまご2個入り

価格：218円（税込235.44円）

※地区により品揃えが異なります

クックイックシリーズとは

簡単・時短調理の冷凍食品は需要が高まっている中で、電子レンジで調理する簡単便利な冷凍食品はもちろんのこと、フライパンやトースターなどでひと手間かけてより出来立ての美味しい食事が準備できる冷凍食品が特に伸長しています。そこで、セブン-イレブンから『簡単便利』と『より一層の美味しさ』を両立した新コンセプト『クックイック』シリーズを24年11月より発売しています。

担当者コメント

今回の「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」は、ボリュームと専門店品質にこだわった自信作です。総重量810gという規格外の重さを、いかに「鍋一つで、失敗なく熱々に仕上げるか」。麺・スープ・具材のバランスを調整し、解凍の手間を省いた「鍋にポン！」のスタイルでクックイックシリーズとして発売します。

「お家でもにんにくと背油たっぷりの濃厚なガッツリ系ラーメンをお腹いっぱい食べたい」、そんなお客様の心からの欲求に応える商品になれば幸いです。ぜひ、ご自宅でもやしや半熟煮たまごのトッピングやアレンジをお試しいただき、自分史上最高の一杯をお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。