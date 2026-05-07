母の日に“温泉時間”を贈る

株式会社ユーネット

大分県別府市の温泉施設「ひょうたん温泉」は、2026年の母の日に向けて、「温泉のギフトセット」を5月1日から5月10日までの期間限定で販売いたします。

近年、母の日の贈り物は“モノ”から“体験”へと変化しています。

同施設では、日頃の感謝を“癒しの時間”として届ける新たな選択肢として、本ギフトセットを企画しました。

本商品は、大浴場の入浴券に加え、タオル、ドリンク、食事を組み合わせた内容となっており、温泉でのひとときをトータルで楽しめる構成となっています。

また、すべてのチケットは有効期限がなく、曜日を問わず利用可能なため、贈られた方が自身のタイミングでゆっくりと体験できる点も特徴です。



「母の日は“何を贈るか”ではなく、“どう過ごしてほしいか”が大切だと考えています。温泉で心も体もほぐれる時間を届けることで、日常の疲れを少しでも癒していただければと思います。」

ひょうたん温泉では今後も、温泉を通じた“体験価値”の提供により、特別な日を彩る提案を行ってまいります。

■商品概要

商品名：温泉ギフトセット「極泉」

価格：5,000円（税込）

販売期間：2026年5月1日～5月10日

販売場所：ひょうたん温泉 受付

【セット内容】

・大浴場5回券

・貸しバスタオル5回券

・ドリンク券1杯分

・お食事券1人前

※各チケット有効期限なし／日祝利用可

（お食事処は木曜定休）

■ひょうたん温泉の強み

・創業100年を超える歴史

・加水・加温なし「源泉十割」

・観光ミシュランガイド三ツ星評価

■施設概要

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪

内容：日帰り温泉施設（大浴場・砂湯・蒸し湯・飲食施設など