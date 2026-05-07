【12か月連続No.1の快挙】ドン・キホーテ プロテイン部門でVALXがブランド別売上ランキング1位を達成！日頃のご愛顧に感謝を込めた店頭キャンペーンも実施

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下 VALX）は、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）が展開する「ドン・キホーテ」におけるプロテイン部門のブランド別売上ランキングにおいて、12か月連続で第1位を獲得したことをお知らせいたします。

本実績は、日頃よりVALX商品をご愛用いただいているお客様一人ひとりのご支持によって実現したものです。心より感謝申し上げます。

これまでVALXでは「プロテインをもっと身近に感じて欲しい」という想いのもと、ドン・キホーテ店頭での試飲会やイベントの実施などを通じて、プロテインの新たな価値の浸透に取り組んでまいりました。

従来はトレーニングを行う方のものというイメージが強かったプロテインですが、近年では健康維持や美容、日常的な栄養補給の手段として、より幅広い層に受け入れられています。

そうした中でVALXは、味や飲みやすさへの徹底したこだわりに加え、監修者である山本義徳氏の知見を活かした信頼性の高い商品設計、また、店頭での試飲会やイベントを通じた“体験機会”の創出などに取り組んでまいりました。

これらの積み重ねにより、トレーニングを行う方はもちろん、これまでプロテインに馴染みのなかった方々にも選ばれるブランドへと広がり、今回の結果につながったものと考えております。

さらに、今回の12か月連続1位達成を記念し、ドン・キホーテ店頭にて期間限定キャンペーンを実施いたします。

詳細につきましては、公式SNS（@valx_official）にて順次発表を予定です。

日頃のご愛顧への感謝を込めた企画となっておりますので、この機会にぜひ店頭にてお楽しみください。

これからも、お客様の身体づくりを支えるブランドとして進化を続けてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/