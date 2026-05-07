【Afternoon Tea】通常のロイヤルミルクティー比1.3倍のアッサム茶葉使用「Afternoon Tea監修 ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」など２種

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表取締役社長：塚田龍平）が運営する紅茶ブランド『Afternoon Tea』は、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）が継続して取り組んでいる5つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」 の一環として、5月12日（火）から新作「Afternoon Tea監修 ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」 、5月19日（火）から「Afternoon Tea監修 ファミマル 白桃香るルイボスティー」を全国のファミリーマート約16,400店にて発売します。

◆累計販売数4億本を超える人気シリーズの新商品

Afternoon Tea監修の飲料は、ファミリーマートで2021年5月の発売以来、本格的な味わいとスッキリとした飲み口でご好評いただいている大人気シリーズで、累計販売本数は4億本（※1）を超えました。

そのシリーズの新作となる、より上質で香り高い大人のご褒美ティーを目指した「Afternoon Tea監修 ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」が発売されます。アッサム茶葉量を1.3倍（※2）使用した濃厚で芳醇な紅茶の香りに、自然な甘みと深いコクの黒糖感、そしてリッチなミルク感とすべてにこだわった上質な味わいをお楽しみいただけます。

また、すっきりした味わいと健康意識の高まりから幅広いお客さまに支持され市場が拡大しているルイボスティーからは、「Afternoon Tea監修 ファミマル 白桃香るルイボスティー」を発売します。本商品は、ルイボスフレーバーティーにおいて、購入者を対象としたアンケートで再販希望No.1となったピーチ味が装い新たに再登場します。

（※1）2026年３月末時点

（※2）ファミリーマート ロイヤルミルクティー比（※）2025年12月末時点

【ファミリーマート商品の開発担当者コメント】

Afternoon Tea ならではの本格的な味わいとスッキリとした飲み口が楽しめる本シリーズは、性別を問わず幅広い層に支持されています。新商品のAfternoon Tea監修「ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」は、毎日をちょっと豊かにするライフスタイルの提案をしているAfternoon Teaならではの『ご褒美ティー』に仕上げていますので、ぜひお楽しみください。



全国のファミリーマートで順次発売

■商品名：Afternoon Tea監修 ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー

■価 格：192円（税込）

■発売日：5月12日（火）

■発売地域：全国

■容 量：370ml

■商品説明：通常のロイヤルミルクティー比1.3倍のアッサム茶葉を使用しました。濃厚なミルクに黒糖と紅茶のリッチな味わいが楽しめるAfternoon Tea監修のフレーバーミルクティーです。

■商品名：Afternoon Tea監修 ファミマル 白桃香るルイボスティー

■価 格：118円（税込）

■発売日：5月19日（火）

■発売地域：全国

■容 量：600ml

■商品説明：白桃の甘く優しい香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、Afternoon Tea監修のノンカフェイン無糖フレーバーティーです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、価格はすべて税率8%の税込で表記しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

■ファミリーマート

ファミリーマートでは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない存在を目指し、全国に約16,400店舗展開。

ファミリーマートホームページ https://www.family.co.jp/

■Afternoon Tea TEAROOM (アフタヌーンティー・ティールーム)

ポットにたっぷりのおいしい紅茶をまんなかに、幸せがひろがるスイーツや個性的なサンドイッチやパスタを囲んで。そんな特別なひとときを演出する、ゆったりとした空間ときめ細かなサービス。日常のなかで、午後のお茶の時間を楽しむという心地よい刺激を感じてほしい。Afternoon Tea TEAROOM誕生以来、変わることのない思いがここにあります。

アフタヌーンティーブランドサイト https://www.afternoon-tea.net/

■アイビーカンパニー株式会社

「Hope is Delicious! 美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。

アイビーカンパニー株式会社コーポレートサイト https://www.ivy-company.jp/