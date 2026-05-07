昭和の名曲をフルオーケストラで彩る音楽祭『昭和10１年シンフォニック歌謡祭』 ５月３０日（土）開催決定

株式会社シオン

株式会社シオン（HP：https://sionnet.co.jp、本社：東京都千代田区、会長兼社長CEO：伊藤慎一、以下シオン）は、株式会社オフィスウォーカーと共に２０２６年５月３０日（土）開催の音楽イベント『昭和10１年シンフォニック歌謡祭』を企画・製作。

昨年6月に開催され、「昭和」の名曲とトークで織りなすスペシャルな音楽体験として好評を博した『昭和100年シンフォニック歌謡祭』。その反響を受け、このたび新たに『昭和101年シンフォニック歌謡祭』として、2026年5月30日（土）、大田区民ホール・アプリコ 大ホールにて開催いたします。

舞台は、年に一度だけ夜にひっそりと開かれる“幻の音楽バー”。

その店を切り盛りするマスターを務めるのは、霜降り明星・せいや。

彼が迎えるのは、昭和の名曲に深い愛情を注ぐ“常連客”こと豪華アーティストたちです。

トークと音楽を通して、“昭和”の魅力をひも解いていきます。

本イベント最大の見どころは、全楽曲がフルオーケストラアレンジで披露されること。

あの時代を彩った名曲の数々が、重厚かつ華やかな響きをまとい、令和の夜によみがえります。

シンフォニックサウンドとともに、懐かしさと新しさが交差する特別な感動をお届けします。

未唯mie と AKB48（秋山由奈 新井彩永 山内瑞葵 )が共演！ピンク・レディーの名曲を生オーケストラで披露！

さらに、せいやが「オカンのLINE」・昭和の名曲を熱唱！トークと歌で魅せるスペシャルステージ！

ここでしか味わえない特別な夜をお楽しみください。

■概要

【出演】

MC：マスター せいや(霜降り明星)

歌手：松崎しげる／未唯mie／AKB48（秋山由奈、新井彩永、山内瑞葵）／青山なぎさ 他

【日時】

2026年5月30日(土)

開場16:00 開演17:00

【会場】

大田区民ホール・アプリコ 大ホール(https://www.ota-bunka.or.jp/facilities/aprico)

【チケット】

全席指定 S席11,000円／A席8,800円／B席5,500円 （全席指定・税込み）

プレイガイド

好評発売中

イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4317650002?P6=001&P1=0402&P59=1)

チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2617766)【Pコード】327272

ローソンチケット(https://l-tike.com/search/?lcd=70248)【Lコード】70248

【公式アカウント】

公式X（旧Twitter）(https://x.com/showa_symphonic)

公式YouTube(https://www.youtube.com/@ShowaSymphonicFes)

公式Instagram(https://www.instagram.com/showa_symphonic_fest/)

公式TikTok(https://www.tiktok.com/@showa_symphonic?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

【会社概要】

株式会社シオンは、地上波テレビを中心に、バラエティ番組の企画・制作を行う日本のテレビ番組制作会社です。テレビ局や配信プラットフォームと連携し、番組の構成・演出・制作業務を担っています。

【株式会社シオンについて】

テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。

近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った技術とマーケティングスキルで様々な企業様へ「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービスの提供も開始。

動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、

より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。

■所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階

代表取締役：伊藤慎一

事業内容：テレビ番組および企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティングなど

https://sionnet.co.jp/

〈新サービス〉

・タレント∞リンク（キャスティングサービス）

・企業向けコンテンツ制作（動画サービス）

・企業密着ドキュメンタリー動画（動画サービス）

・素材まるごとリメイク（編集サービス）

・丸投げTube（YouTube運用サービス）

・Short-ON（縦型ショートドラマ動画サービス）

⇒サービス概要資料ＤＬ：

https://sionnet.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/6cc138d03fc8efcb9aa501eb23c3d989.pdf

お問い合わせ：https://sionnet.co.jp/contact/

会社案内資料ＤＬ：https://sionnet.co.jp/guidance_download/

TEL：03-6206-3080

■シオン公式 note：https://note.com/sionnet