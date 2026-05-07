昭和の名曲をフルオーケストラで彩る音楽祭『昭和10１年シンフォニック歌謡祭』 ５月３０日（土）開催決定
株式会社シオン（HP：https://sionnet.co.jp、本社：東京都千代田区、会長兼社長CEO：伊藤慎一、以下シオン）は、株式会社オフィスウォーカーと共に２０２６年５月３０日（土）開催の音楽イベント『昭和10１年シンフォニック歌謡祭』を企画・製作。
昨年6月に開催され、「昭和」の名曲とトークで織りなすスペシャルな音楽体験として好評を博した『昭和100年シンフォニック歌謡祭』。その反響を受け、このたび新たに『昭和101年シンフォニック歌謡祭』として、2026年5月30日（土）、大田区民ホール・アプリコ 大ホールにて開催いたします。
舞台は、年に一度だけ夜にひっそりと開かれる“幻の音楽バー”。
その店を切り盛りするマスターを務めるのは、霜降り明星・せいや。
彼が迎えるのは、昭和の名曲に深い愛情を注ぐ“常連客”こと豪華アーティストたちです。
トークと音楽を通して、“昭和”の魅力をひも解いていきます。
本イベント最大の見どころは、全楽曲がフルオーケストラアレンジで披露されること。
あの時代を彩った名曲の数々が、重厚かつ華やかな響きをまとい、令和の夜によみがえります。
シンフォニックサウンドとともに、懐かしさと新しさが交差する特別な感動をお届けします。
未唯mie と AKB48（秋山由奈 新井彩永 山内瑞葵 )が共演！ピンク・レディーの名曲を生オーケストラで披露！
さらに、せいやが「オカンのLINE」・昭和の名曲を熱唱！トークと歌で魅せるスペシャルステージ！
ここでしか味わえない特別な夜をお楽しみください。
■概要
【出演】
MC：マスター せいや(霜降り明星)
歌手：松崎しげる／未唯mie／AKB48（秋山由奈、新井彩永、山内瑞葵）／青山なぎさ 他
【日時】
2026年5月30日(土)
開場16:00 開演17:00
【会場】
大田区民ホール・アプリコ 大ホール(https://www.ota-bunka.or.jp/facilities/aprico)
【チケット】
全席指定 S席11,000円／A席8,800円／B席5,500円 （全席指定・税込み）
プレイガイド
好評発売中
イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4317650002?P6=001&P1=0402&P59=1)
チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2617766)【Pコード】327272
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【会社概要】
株式会社シオンは、地上波テレビを中心に、バラエティ番組の企画・制作を行う日本のテレビ番組制作会社です。テレビ局や配信プラットフォームと連携し、番組の構成・演出・制作業務を担っています。
【株式会社シオンについて】
テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。
近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った技術とマーケティングスキルで様々な企業様へ「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービスの提供も開始。
動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、
より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。
■所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
代表取締役：伊藤慎一
事業内容：テレビ番組および企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティングなど
https://sionnet.co.jp/
〈新サービス〉
・タレント∞リンク（キャスティングサービス）
・企業向けコンテンツ制作（動画サービス）
・企業密着ドキュメンタリー動画（動画サービス）
・素材まるごとリメイク（編集サービス）
・丸投げTube（YouTube運用サービス）
・Short-ON（縦型ショートドラマ動画サービス）
⇒サービス概要資料ＤＬ：
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