【DRIMAGE プレスリリース】『BTS Island:インザソム』5月6日にアップデートを実施！「ARIRANG」コンセプトのコンテンツを公開

株式会社DRIMAGE JAPAN

- 「ARIRANG」関連のスペシャルコスチュームおよび新カードを追加

- 「ARIRANGカムバック記念ステージ」イベント開催…光化門のステージを再現

- 『BTS Island:インザソム』リリース4周年記念イベント開催

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE(所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン)および日本法人DRIMAGE JAPAN(所在地：東京都港区、代表取締役社長：中西 啓太)は同社のモバイルマッチ3パズルゲーム『BTS Island:インザソム』について、2026年5月6日（水）にアップデートを実施しました。

今回のアップデートは、アーティストBTS（防弾少年団）のニューアルバム『ARIRANG』がコアコンセプトとなっております。

- 「ARIRANG」関連のスペシャルコスチュームおよび新カードを追加

2026年5月5日（火）から2026年7月7日（火）まで、BTSのスタイルを取り入れた新スペシャルコスチューム「ROOTED IN KOREA」を販売しております。

さらに同期間中、ニューアルバム『ARIRANG』テーマの新規カードコレクションも追加しました。新規カードを収集してコレクションをコンプリートすると、さまざまなパズルアイテムの報酬に加え、伝統楽器「チャゴ」をモチーフにした特別バッジを獲得することができます。

- 「ARIRANGカムバック記念ステージ」イベント開催…光化門のステージを再現

明日2026年5月8日（金）から2026年7月7日（火）までは、「ARIRANGカムバック記念ステージ」イベントを開催します。

BTSのカムバックLIVEが行われた光化門のステージをゲーム内で忠実に再現しており、プレイヤーのみなさんは特別なストーリーをお楽しみいただけるほか、さまざまなミッションに参加できます。

ミッションを達成すると、Sグレードデコ「景福宮勤政門」を入手することができます。

このほか、新テーマ「Anpanman」のPlay Passコンテンツをアップデートしました。プレイヤーのみなさんはパズルをクリアして獲得したポイントを集め、関連コスチュームやカードパック、ハート、ブースターなどさまざまなアイテムを入手することが可能です。

- 『BTS Island:インザソム』リリース4周年記念イベント開催

来る2026年6月9日（火）からは、『BTS Island:インザソム』リリース4周年を記念して、特別なウェブイベントも開催予定です。

イベントミッションを達成することでさまざまなゲーム内報酬が手に入るだけでなく、実物のMERCHが当たるプレゼントキャンペーンに自動的に応募されます。

抽選により、週ごとに▲『BTS Island:インザソム』フィギュア ▲2025 FESTA MERCH ▲BTS公式MERCHが当たるチャンスがあります。

「BTS Island:インザソム」関連URL

Website ：http://www.bts-island.com(http://www.bts-island.com)

X(Twitter) ：https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP(https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP)

Instagram：https://www.instagram.com/intheseom_bts/(https://www.instagram.com/intheseom_bts/)

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w(https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w)

Facebook ：https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS(https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS)

「BTS Island：インザソム」について

「BTS Island:インザソム」はBTSメンバー(RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook)と居心地のいい島を探検しながら、マッチ3パズルをお楽しみいただけるパズルアドベンチャーゲームです。

船旅を楽しんでいる最中、突然ハンドルが壊れてしまった！

無人島に流れ着いたところから始まる物語となっており、エメラルド色の海、放置されたリゾート施設、そしてかわいい動物たちに囲まれながら美しい島を探検します。

水泳や釣り、花火も一緒に楽しみましょう！彼らのソムライフが気になる？

“「ここはソム。みんなでつくった小さなソム(島)」”

BTSとあなただけの特別な島。ようこそ、インザソムへ！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream(夢)」と

「Interactive Media(相互作用できるメディア)」と

「Age(時代)」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「BTS Island:インザソム」の日本国内事業を担当しております。

(C) BIGHIT MUSIC / DRIMAGE. All Rights Reserved.