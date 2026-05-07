日本サーチファンド、「サーチファンドサミット2026」を一般社団法人 金融財政事情研究会と初開催

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（以下、当社 / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結孫会社である株式会社日本サーチファンド （以下、J-Search / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長： 大槻 昌彦 / https://j-search.co.jp）は、一般社団法人 金融財政事情研究会（本社：東京都新宿区 / 理事長：加藤 一浩）と共催で「サーチファンドサミット2026」を5月20日（水)14時より初開催いたします。

【J-Searchサーチファンドサミット2026 開催趣旨】

サーチファンドは、経営者を目指す個人（サーチャー）が、投資対象となる企業を探し出し、自ら承継先の経営に携わる投資の仕組みです。近年、地方創生や起業家支援の観点から、その重要性はますます高まっています。 本イベントでは、サーチファンドによる事業承継・地方創生の新たな可能性を探ります。

第一部の基調講演には、金融庁 監督局 銀行第二課長 小野 浩司様を迎え、ご講演をいただきます。また、「地域金融機関とともに進める サーチファンドを活用した地方創生」と題し、J-Search代表取締役社長 大槻 昌彦より、地域金融機関との連携を通じて、地域ニーズに合致したサーチファンドの設立・運営を行う J-Searchの取り組みをご紹介します。

第二部では、「大事業承継時代における地域での金融機関の役割～地方創生におけるサーチファンドの活用と金融機関の目指すべき方向性～」と題し、株式会社九州フィナンシャルグループ 代表取締役社長 笠原 慶久様、株式会社十六フィナンシャルグループ 代表取締役社長 池田 直樹様を迎え、パネルディスカッションを行います。当社代表取締役社長 三宅 卓がファシリテーターを務めます。

【開催概要】

サーチファンドサミット2026

～地方創生におけるサーチファンドの活用と金融機関の目指すべき方向性～

■開催日時：2026年5月20日（水）14:00～16:00（受付13:30）

■会場：帝国ホテル 本館2階「孔雀南の間」（東京都千代田区内幸町1-1-1） ※オンライン配信あり

■主催：株式会社日本サーチファンド（J-Search）

■共催：一般社団法人 金融財政事情研究会

■参加費：無料

■定員：80名（先着順）

【プログラム】

・開会ご挨拶： 一般社団法人 金融財政事情研究会 理事長 加藤 一浩 様

・基調講演： 金融庁 監督局 銀行第二課長 小野 浩司 様

・講演： 株式会社日本サーチファンド 代表取締役社長 大槻 昌彦

・パネルディスカッション

株式会社九州フィナンシャルグループ 代表取締役社長／株式会社肥後銀行 取締役頭取 笠原 慶久 様

株式会社十六フィナンシャルグループ 代表取締役社長 池田 直樹 様

株式会社日本M&Aセンターホールディングス 代表取締役社長 三宅 卓

【お申込み】

下記URLよりお申込みください

https://www.nihon-ma.co.jp/page/seminar/search-fund-2605/(https://www.nihon-ma.co.jp/page/seminar/search-fund-2605/)

【株式会社日本サーチファンド（J-Search）について】

地域金融機関と連携した地域特化型サーチファンドの運営会社として2024年10月に設立。J-Searchは全国各地の金融機関と連携してサーチファンドを展開し、優秀な人材が地方で経営者として活躍できる道を提供することで、地方の中小企業の成長や事業承継問題の解決、ひいては日本企業の競争力強化に貢献します。

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、

マレーシア、タイ（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンターホールディングス 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp