（株）トーホー、ログミーFinance主催「個人投資家向けIR セミナー」登壇のお知らせ

株式会社トーホー

株式会社トーホー（本社：神戸市東灘区、代表取締役社長：奥野邦治）は、2026年５月16日（土）に開催されます「ログミーFinance 個人投資家向けオンラインIRセミナー」に参加することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この機会に株主やステークホルダーの皆様をはじめ、投資家の皆様に広くご視聴いただき、当社の事業へのご理解を深めていただきたいと存じます。

「個人投資家向けIR セミナー」イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43471/table/23_1_62a999c7be57b0d78a04f284d4ffcd4b.jpg?v=202605070651 ]

●株式会社トーホー

1947年に佐賀県で創業し、現在は神戸市東灘区に本社を置く業務用食品卸を中心とした企業グループの持株会社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード8142）。連結売上高2,597億円(2026年1月期)、従業員3,876名。グループ22社。

業務用食品専業卸としては国内最大手（売上高）となり、海外4ヵ国にも展開。

https://www.to-ho.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社トーホー コーポレート・コミュニケーション部 広報・IRグループ

TEL：078-845-2523 FAX:078-857-1745