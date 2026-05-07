遠鉄ストアと田子の月 共同開発商品 第4弾「田子の月もなか 贅沢はちみつと和紅茶」新発売

株式会社 田子の月

株式会社田子の月（富士市今泉380-1、社長：牧田 桂輔）は、株式会社遠鉄ストア（本社：浜松市中央区佐鳴台4丁目16-10、社長：宮田 洋）と共同開発した、遠鉄ストアオリジナル商品第4弾「田子の月もなか 贅沢はちみつと和紅茶」 を、遠鉄ストアにて発売することを発表いたします。

この度、株式会社長坂養蜂場の「三代目の蜂蜜」と、静岡県産の和紅茶を使用することで、多くのお客様に今回の遠鉄ストアオリジナル商品をご賞味いただきたいという思いから、「贅沢はちみつと和紅茶」の新フレーバー開発に至りました。

遠鉄ストアの全35店舗にて、5月9日（土）より販売開始となります。ぜひ一度、ご賞味ください。

記

１. 共同開発について

香ばしい皮に、あっさりと仕上げた粒あんと、程良いやわらかさの求肥餅を合わせた看板商品「田子の月もなか」をベースとして、遠鉄ストア限定フレーバーを施した、『遠鉄ストアオリジナル商品』を2021年より共同開発しています。

【過去の共同開発商品】

2021年12月 ：初の共同開発品 「田子の月もなか 栗入り」 発売

2022年3月 ：第2弾として掛川市産のお茶を使用した 「田子の月もなか 緑茶餅」 発売

2022年11月 ：第3弾として 「田子の月もなか あんバター」 発売

直近2年で計9,000箱を超える販売となり、お客様からご好評いただいております。

２. 新発売する商品について

【商品名】「遠鉄ストア 田子の月もなか 贅沢はちみつと和紅茶 4コ入」

【商品特長】渋みが少なくまろやかな味わいが特長の静岡県産紅茶入りのあんを使用。

求肥の中には長坂養蜂場の後味すっきりとした「三代目の蜂蜜」のジュレを詰め、

まろやかな紅茶風味の後に、はちみつの香りをお楽しみいただけます。

【価格】 1箱（4コ入） 1,121円（税抜） 1,210円（税込）

【販売数】初回限定数2,000箱 （年間目標5,000箱）

【発売日】2026年5月9日（土）より遠鉄ストア全35店舗で販売開始

【商品イメージ・包装紙】

商品イメージ包装紙

■ 田子の月について

1952年（昭和27年）創業の田子の月は、世界文化遺産である名峰 富士山の麓、静岡県富士市に本社および工場を構え、富士山より湧き出る良質な水をはじめ、厳選された素材の味を感じられる丁寧なお菓子作りに励んでいます。終戦後、創業者が生まれ故郷の富士市に戻り、「意気消沈した暗い世の中を、甘いお菓子で少しでも明るく元気にしたい」、そんな思いで始めたのが田子の月のはじまりです。静岡県内に直営店22店舗、神奈川県にテナント出店1店舗、オンラインショップも展開しています。代表銘菓には、香ばしい皮に北海道十勝産小豆と氷砂糖を使用し、あっさりと仕上げた粒餡と求肥餅が詰まった「田子の月もなか」、富士山麓の新鮮な牛乳と生クリームでなめらかに仕上げた特製カスタードクリームをしっとりとしたスポンジに詰めた「富士山頂」などがあり、「富士山頂」にはホワイトチョコをかけ、頂にコーヒー味のチョコビーンズをあしらい、雪化粧した富士山に見立てています。日本の文化や季節感、風土を大切にしたお菓子作りを継承し、和菓子作りの伝統的な技術や美しさを大切にしながらも、洋菓子の要素を取り入れて進化させた「ネオ和菓子」の開発にも取り組むことで、老若男女、年齢や国籍問わず、幅広いお客様にお楽しみいただける商品を含め、今後も田子の月らしいお菓子をご提案してまいります。 企業HP： https://tagonotsuki.co.jp/