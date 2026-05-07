【ロイヤルホスト デリ】　新商品登場！オムライス～トリュフ香るきのこクリームソース～5月12日（火）販売開始

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループの食品事業を担うロイヤル株式会社は、「Royal Host Deli（ロイヤルホスト デリ）」より、新商品「オムライス～トリュフ香るきのこクリームソース～」を、2026年5月12日（火）より販売いたします。本商品は、2022年12月にロイヤルホストで展開したフェア「洋食小皿＆厚切りステーキ第5弾」に登場した「トリュフクリームオムライス＆煮込みハンバーグ」から着想を得て開発されました。フェアメニューとして好評を得た味わいをベースに、ご家庭でも手軽に楽しめるよう改良し、商品化したものです。

※画像はイメージです。

ふんわりとした卵でチキンライスを包み込んだ、ロイヤルホストらしい定番のオムライスに、トリュフの香りときのこの旨味が溶け合う濃厚なクリームソースを合わせました。卵のやさしい味わいと、芳醇なソースのコクが重なり合い、ひと口ごとに贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

忙しい日常の中でも、温めるだけでロイヤルホストの味を楽しめる一品として、日々の食卓にささやかな特別感をお届けします。

■販売概要

公式オンラインストア(https://www.shoproyal.jp/)および一部ロイヤルホスト店舗にて、下記の通り販売いたします。

●公式オンラインストア：2026年5月12日（火）より販売開始

●全国のロイヤルホスト店舗：2026年5月中旬より順次販売予定

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。販売状況については、店舗までお問い合わせください。

■商品紹介※画像はイメージです。すべて冷凍商品です。【単品】オムライス～トリュフ香るきのこクリームソース～

チキンライスをふんわり卵で包み込んだオムライス。トリュフの香りときのこの旨味が溶け合う濃厚なクリームソースを添えました。卵と重なり合う香りとコクをお楽しみいただけます。

内容量：364g

（オムライス 260g / 別添ソース 104g）

価格：980円（税込）

※画像はイメージです。すべて冷凍商品です。【セット】オムライス2種セット

ふんわり卵で包んだ2種類のオムライスに、コク深いフレンチオニオンスープとやさしい甘さのデザートを添えたセットです。

異なるソースの味わいを楽しみながら、ご家庭でゆったりと味わう”ロイヤルホストの洋食時間”をお届けします。

セット内容：

・オムライス～ハッシュドビーフソース～ ×1

・オムライス～トリュフ香るきのこクリームソース～ ×1

・フレンチオニオンスープ ×2

・スイートポテトミニ（4個入り）×1

価格：4,500円（税込・送料込）

■ロイヤルホスト デリ

ロイヤルホスト デリは、ロイヤルホストで培われた味と品質を、ご家庭の食卓へ届けるブランドです。お家でご家族と。お友達やお世話になった方への贈り物として。わたしたちロイヤルホスト デリの「普段を、豊かに。」する美味しさをお愉しみください。

■ロイヤルグループ店舗数

https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings