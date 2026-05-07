株式会社RILARC（本社：東京都世田谷区、代表：長谷川哲史）は、サロン・治療院オーナー向けの集客AIシステム 「こえむすび」（URL：https://koemusubi.com/) の提供を開始しました。施術中の会話などの音声データを取り込むだけで、AIが顧客カルテとSNS投稿コンテンツを生成。スマートフォン1台で、 8媒体への自動配信まで一貫して行う 、サロン・治療院特化のオールインワン集客支援ツールです。







こえむすび



正式リリースに先立ち、30店舗以上のサロン・治療院でプレテスト運用を実施。現場の声を反映した改善を重ねた上で、本日より一般提供を開始します。Discordでの毎日チャットサポートと週1回のZoom個別ミーティングによる伴走型運用支援も合わせて提供します。







■ 背景：「施術に集中したいオーナー」と「止まる発信業務」

個人経営のサロン・治療院では、施術・予約管理・経理・SNS発信のすべてをオーナー一人で担うケースが少なくありません。SNS更新やリピーター向け施策は重要と認識されながらも、日々の業務に押されて手が回らず、本来の強みである「丁寧な接客」が発信に変換されにくい構造的課題があります。

「こえむすび」は、お客様と向き合う時間そのものから集客コンテンツを生み出す という発想で、この課題にアプローチします。

■ 機能①：音声・動画・テキストを取り込み、AIがコンテンツ化

施術中の会話、お客様インタビュー動画、アンケート、店舗パンフレット（PDF・Word・画像）など、店舗が日常で扱うあらゆるデータをAIが解析し、





・顧客カルテ（要約・タグ付け・次回提案のレコメンド）

・SNS投稿文（媒体ごとの文字数制約・トーンに最適化）

・投稿に合わせたAI生成画像



を作成します。



文字起こしはOpenAI Whisper／Google Geminiを内部で自動切替し、ハルシネーション検出・ノイズ除去・話者整形 などの後処理も組み込まれているため、医療系・健康系の発信にも耐える精度を担保しています。





業種別テンプレート、ブランドキット（企業のトーン・カラー・フォント学習）、RAGナレッジ管理（個別／共通の2層構造）に より、「あなたの口調」「あなたのブランド」を学習したAIが、媒体ごとに最適な文章を出力します。







■ 機能②：8媒体への自動配信に対応

生成したコンテンツは、業界トップクラスとなる 8媒体への自動配信 に対応します。

媒体対応機能





Instagram Feed／Stories／Reels／自動投稿／画像・動画対応 ／ インサイト分析対応



X（Twitter） 単発投稿／自動投稿／メトリクス日次収集 ／ インサイト分析対応



Threads 単発・最大25連投ツリー／公式連携 ／ インサイト分析対応



Facebookページ ページ投稿／自動投稿／インサイト収集 ／ インサイト分析対応



LINE配信メッセージ自動生成



Googleビジネスプロフィール 投稿 ／ パフォーマンス分析／口コミ返信文下書き ／ インサイト分析対応



ホットペッパービューティー トップページ文章／クーポン



ブログ自動作成ブログ SEO対策ブログ自動生成・予約投稿







予約投稿に対応し、計画的な発信を支援。特に Threadsの最大25連投ツリー対応 は、教育系コンテンツや「お悩み別お手入れガイド」など長文コンテンツの分割投稿で、専門家ポジションの確立に効果を発揮します。





多くのAI集客ツールが「素材生成」までで止まる中、こえむすびは 生成から配信、効果分析までワンストップで対応 します。







■ 機能③：運用品質を支える「責任ある自動投稿」設計





24時間無人運用を想定する一方で、業界特性に配慮した設計を取り入れています。





・Quiet Hours：深夜帯（22:00～7:00等）の自動投稿を機械的に停止

・トークン期限切れ事前検出：OAuth連携の失効を事前に検知し、再認証導線をUIで提示

・権限スコープ事前チェック：投稿失敗を未然に防止・業界特有の用語登録が出来て、音声による誤字脱字の防止・自社店舗情報、顧客情報を入れることでそれを前提とした投稿内容の作成が可能

・Instagramのフィード投稿を画像生成から投稿内容まで全て自動化、多数の業界別テンプレートも用意

・Threadsのツリー投稿、Xの長文投稿、MEOでの評価収集、自動返信、海外対応等、細かい部分で現場に必要な機能が豊富にそろっております





医療・美容・健康分野など、発信の信頼性が問われる業種でも安心して運用できる構造を志向しています。「自動投稿が暴走しない」「連携が黙って切れない」 ― これらを、運用ルールではなくシステム構造で担保しています。







■ 機能④：スマホ完結。パソコン不要

全機能がスマートフォンのみで完結する設計のため、パソコンを持たないオーナーでも導入当日から利用可能です。施術の合間に長文を打つ必要も、編集ソフトを学ぶ必要もありません。

■ 機能⑤：代理店モード（マルチテナント対応）

複数店舗を統括するSNS運用代行会社・FC本部向けに、代理店モードを搭載。OAuthスコープを店舗・代理店で分離する独自設計により、代理店側のトークン失効が配下店舗の稼働に波及しません。請求も店舗ごと独立しており、データ一括インポート／エクスポートにも対応します。





1人サロンの個人事業主から、複数店舗を統括するFC本部まで、同じシステムで段階的にスケール可能 です。事業成長に合わせた乗り換えは発生しません。





■ 機能⑥：Discord毎日チャット＋週1 Zoomの伴走サポート

「導入したけど使いこなせない」を防ぐため、業界水準を上回るサポート密度を提供します。







サポート内容詳細Discordチャットサポート毎日チャットでの質問



・相談に対応。

・LINE感覚で気軽に使える週1回 Zoom個別ミーティング

・オーナー一人ひとりに合わせた運用相談

・改善提案を毎週実施

・AI導入サポート専任サポーターが初期設定から操作方法まで伴走

・初期セットアップ代行

・オーナー間コミュニティDiscord内でサロン

・治療院オーナー同士のノウハウ共有





ツール提供のみ、または月数回のグループコンサルで終わるサービスが多い中、毎日チャット＋週1Zoom という伴走密度は、こえむすびが特に重視する設計上の選択です。







プレテスト運用：30店舗超のサロン・治療院・ YouTube人気治療家の現場 での実証

正式リリースに先立ち、こえむすびは 30店舗以上のサロン・治療院でプレテスト運用を実施 してきました。 プレテスト参加店舗には、整体・治療家領域で大きな発信力を持つYouTube人気チャンネルを運営する治療家の店舗も含まれます。





セルフケア整体nobu先生（YouTubeチャンネル登録者：約149万人）

関節トレーニング 笹川先生（YouTubeチャンネル登録者：約33万人）





実環境での検証を通じて、





・施術中の音声録音の現場オペレーション

・AI生成コンテンツの業種別チューニング

・8媒体それぞれの自動投稿フロー

・Discord・Zoomを活用したサポート体制



の各領域で、現場の声を反映した改善を重ねています。机上の理論ではなく、実際にサロン・治療院オーナーが日々の業務で使いこなせる設計であることを、提供開始時点で確認した上での一般提供開始となります。





■ 機能⑦：予約サービスとの連携こえむすびは、音声でカルテを作ることが出来ますが、各種予約サービスとの連携を今後積極的に図っていく予定です。既にLeporto(https://leporto.jp/)や、自社サービスとの連携も行っており、より利便性の高いサービスとしていく予定です。





■ 今後の展望：「顧客の声」を経営資産へ

こえむすびに蓄積される顧客カルテは、SNS発信のための素材にとどまらず、店舗経営全体のAI分析基盤 として活用していく予定です。





・LP（ランディングページ）の自動生成：実際のお客様の声をベースに、訴求力の高い集客ページをAIが構築

・店舗内マニュアルの作成：優良スタッフの接客・施術の言語化と標準化

・リピート率向上施策の抽出：継続来院に至った顧客の会話パターンから、再現可能な施策をAIがレコメンド

・業態別ベンチマーク：プレテスト

・本提供で蓄積されるデータをもとに、業種ごとの最適パターンを提示

・LINEから指示を出すことで投稿が完結する機能の開発





「施術中に交わされる会話」を、SNS投稿だけでなく 店舗経営の意思決定そのものを支えるデータ資産 に変えていくことが、こえむすびが見据える次のフェーズです。





■ 料金プラン 項目金額入会金29,800円（税込）月額（次月以降）11,000円（税込）投稿作成月100回まで

サービス提供開始を記念し、今月中・先着30名様限定 で申込みを受付中です。





■ 今後の展望

セルフケア整体での運用知見を反映しながら、対応業態を美容室・エステ・ネイル・接骨院・鍼灸院などへ順次拡大予定。サポート体制とユーザーコミュニティも段階的に整備していきます。





■ サービス概要 サービス名：こえむすび URL：https://koemusubi.com/ 提供形態：クラウドサービス（スマートフォン対応）



対象：美容サロン・治療院オーナー、SNS運用代行会社、FC本部



■ 現場パートナー 店舗名：セルフケア整体 新宿本店 運営：株式会社セルフケア整体 URL：https://selfcareseitai.com/



■ 会社概要 社名：株式会社RILARC 代表：長谷川哲史 所在地：東京都世田谷区瀬田5-9-2 URL：https://rilarc.co.jp/



