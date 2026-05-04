岐阜発「雲隠レ」梅田、1,780円で2時間飲み放題＋おばんざい5種の新コース開始、遅い時間を変える新提案

dsp株式会社

■ 1. 企画背景

雲隠レは、“映える・おしゃれ・うまい・接客”を軸に、多くのお客様から支持を集めてきました。

その中で近年増えているのが、「もう少し気軽に楽しみたい」「2軒目として利用したい」といったニーズです。

特に大阪・梅田エリアにおいては、2軒目利用や遅い時間帯の需要が高く、週末や夜遅い時間帯においては、

・軽くつまみながら飲みたい

・価格を気にせず楽しみたい

・雰囲気の良い店でゆっくり過ごしたい

といった声が多く寄せられていました。

そうしたエリア特性を踏まえ、雲隠レ梅田店では「価格を気にせず楽しめること」と「選ぶ楽しさ・満足感」の両立を目指し、本コースの開発に至りました。

雲隠レらしい“おしゃれで満足感のある体験”を、より気軽に楽しめる内容として設計しました。

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■ 2. 企画の全貌

本コースは、20:00以降限定で利用できる「おばんざい5種＋2時間飲み放題」のセット。

100種類以上のドリンクが飲み放題となり、生ビールも対象に含まれています。

さらに、10種類のこだわりおばんざいの中から、お好きな5品を自由に選択可能。

・もろみらっきょ

・いちじくバター（クラッカー付き）

・ウフマヨ自家製ラー油

・さば味噌クリームチーズ

・鶏肝のうま煮

・子持ちこんにゃくのからし酢味噌がけ

・染み大根ととろろ昆布

・焼きおにぎりonたまごサラダ

・さつまいもの甘露煮 わたがしブリュレ

・ミニトマトのはちみつレモン

和の要素をベースにしながらも、遊び心のある構成で、見た目・味ともに満足度の高いラインナップとなっています。

これらに加え、2時間の飲み放題がセットとなり、価格は税別1,780円。

“飲み放題だけでも成立する価格帯”に、おばんざい5種が付くという、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。

週末の2軒目利用や、終電を逃した後の滞在先としても最適な設計となっており、時間帯特化型の新たな楽しみ方を提案します。

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■ 3. コース概要

コース名：おばんざい5種＋2時間飲み放題

店舗：雲隠レ 梅田お初天神店

価格：税別1,780円（別途お通し）

開始時間：20:00

利用時間：120分制（ラストオーダー30分前）

内容：100種類以上のドリンク飲み放題＋選べるおばんざい5種

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■ 4. メディアの皆様へ

今回の新コースは、雲隠レの強みである“空間・料理・接客”をそのままに、より気軽に体験いただける新たな提案です。

価格以上の満足感を追求しながら、2軒目需要や夜帯の過ごし方に新しい選択肢を提示する内容となっています。

ぜひ実際にご体感いただき、その魅力を多くの方へご発信いただけますと幸いです。

取材のご依頼・お問い合わせは、下記までご連絡ください。

運営：dsp株式会社

担当者：廣田

電話番号：052-684-7625

遅い時間こそ、いい店で。2軒目を、妥協しない選択に。