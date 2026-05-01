「足元から健康」を提案する期間限定キャンペーンを実施 ほねごり接骨院、5月限定で“フットケア×筋力強化”を特別価格で提供

株式会社ほねごり

株式会社ほねごり（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：阿部公太郎） は、2026年5月、足元から全身の健康をサポートする「足の健康応援キャンペーン」を期間限定で実施いたします。

長時間の歩行や立ち仕事による疲労、膝や腰の違和感など、日常的な不調の背景には、足元のバランスの乱れや筋力低下が影響しているケースも少なくありません。

本キャンペーンでは、施術による“調整”と機器・インソールによる“維持・強化”を組み合わせた新しいアプローチを提案します。

■「足元」に着目した身体ケアへの関心の高まり

近年、姿勢や歩行バランスの重要性が見直される中、身体の土台である「足」への関心が高まっています。

ほねごりでは、足元の状態を整えることが全身の不調改善につながると考え、専門的なケアプログラムを提供しています。

■目玉１.：専門施術「フットプログラム」が半額

足裏から膝周りまでをケアする専門施術「フットプログラム」を期間限定で半額提供。

マッサージガンと手技を組み合わせ、血流促進や筋肉の柔軟性向上を図ります。

・期間：2026年5月11日（月）～5月24日（日）

・料金：3,980円（税込）→ 1,990円（税込）

■目玉２.：家庭用トレーニング機器も割引

座ったまま足を鍛えられる「Foot Fit 3 Compact」を特別価格で提供。

ふくらはぎを中心に、歩行に必要な筋肉へアプローチします。

・期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

・価格：38,500円（税込）→ 34,650円（税込）

■目玉３.：オーダーメイドインソールも特別価格

足の形や重心バランスを分析し、その場で調整するオーダーメイドインソールを割引提供。

日常生活の中で姿勢改善をサポートします。

・期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

・価格：33,000円（税込）→ 27,500円（税込）

・特典：購入後の調整無料

■“整える×鍛える×支える”の3ステップで健康をサポート

本キャンペーンでは、

１.施術で整える

２.機器で鍛える

３.インソールで支える

という3ステップを組み合わせ、継続的な身体ケアを提案します。



期間中は、足のお悩みに関する相談も受け付けており、初めての方でも気軽に利用可能です。

ほねごりでは今後も、日常生活に根ざした健康づくりをサポートする取り組みを通じて、地域住民の健康維持に貢献してまいります。

■ほねごり 会社概要

2013年4月、神奈川相模原市で創業、2014年7月に「株式会社ほねごり」を設立しました。現在は、首都圏（東京・神奈川・埼玉）を中心に「ほねごり接骨院」を61店舗展開。ほねごりアリーナやほねごり杜のホールのネーミングライツなど、「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を」という企業理念のもと、地域への貢献に取り組んでいます。

会社名 ： 株式会社ほねごり

事業内容： 接骨院・鍼灸院、整体院、トレーニングジム、整形外科・小児科クリニックの運営

代表者 ： 代表取締役 阿部 公太郎

公式サイト ：https://honegori-group.com/

公式Instagram： https://instagram.com/honegori_official/

公式X ： https://x.com/Honegori_OA

本件に関するお問い合わせ 株式会社ほねごり 広報担当

TEL：042-703-5548 FAX042-703-5578 Email：kouhou@honegori.com