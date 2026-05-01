物価高騰に負けない！フードドライブ強化月間キックオフイベント開催！

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

認定NPO法人フードバンク山梨は、物価高騰が続く中、この夏2,000人の子どもたちへ食料支援を届けることを目標に「フードドライブ強化月間（2026年5月1日～6月30日）」を実施いたします。

5月11日（月）16時からキックオフイベントを開催いたします。

フードドライブ強化月間

イベント内容

１. 各校代表生徒による「フードドライブ宣言」

「なぜフードドライブに取り組むのか」「どのような思いで地域の支援につながっていくのか」を、各校の代表生徒が自らの言葉で宣言ボードを掲げながら発表します。

２. 白根高校チアリーディング部によるパフォーマンス

白根高校のチアリーディング部が、イベントを盛り上げるパフォーマンスを披露します。

３.お米作業スペース 新設・紹介

このたび新たにお米倉庫を整備し、その完成をお披露目します。今後、より多くの支援を必要とするご家庭へ安定的にお米を届けられるよう、一層取り組みを進めてまいります。

開催概要

日時：2026年5月11日（月） 16:00より60分程度

会 場：山梨フードバンクセンター（南アルプス市徳永1603-1）

フードドライブ強化月間について

前回のキックオフイベントの様子（前回参加校：白根高校・甲府第一高校・山梨高校・巨摩高校・山梨英和中学校高等学校）

フードドライブは、ご家庭や職場などで余っている食品を持ち寄り、食べ物を必要としているご家庭へ届ける取り組みです。

期間中は、特に以下の食品を募集しています。

代表者コメント

特にお願いしたい食品

アンケートには、「今日はお腹が空いて眠れない」との声が寄せられています。フードドライブは、そうした地域の子どもたちに食べ物と安心を届ける取り組みです。一人ひとりの思いが食品となって集まり、支援を必要とする家庭の食卓と子どもたちの笑顔を支えます。誰かを思う行動が、地域を支える大きな力になります。

【フードバンクセット今年も開催】

店頭でフードバンクセットを購入いただき「買い物ついでにできる支援」という、寄付の形です。

山梨県内のいちやまマートでご購入いただけます。

詳しくはこちらの記事をごらんください。

【フードバンクセット（寄付付き食品セット）2026年度も実施します】(https://fbyamana.fbmatch.net/foodbankset2026/)

フードバンクセット認定特定⾮営利活動法人 フードバンク山梨

所在地：〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1603-1

代表 ：米山けい子

設立：2008年10月19日

代表TEL:055-298-4844

担当：佐伯（さえき）TEL:080-6618-5515

mail : info@fbyama.com

https://fbyamana.fbmatch.net