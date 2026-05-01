スマホ向け競走馬育成ゲーム『ダービーインパクト』が13周年！1,000連無料種抽選や「再現配合幼駒ナリタブライアン」プレゼントなど、豪華キャンペーンを開催！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中内之公）は、スマートフォン向け競走馬育成ゲーム『ダービーインパクト』(ダビパク)にて、2026年5月1日(金)より、サービス開始13周年を記念したキャンペーンを開催します。

■『ダビパク』を始めるなら今！ 13周年記念キャンペーン

2013年5月23日にサービスを開始した競走馬育成ゲーム『ダビパク』は、多くのオーナーの皆さまに支えられ13周年を迎えます！皆さまへの感謝を込めて、累計1,000連分以上の無料種抽選や「再現配合幼駒ナリタブライアン」のプレゼントなどの豪華キャンペーンを開催します。さらに期間中は、大会やイベントの報酬が大幅アップ！ダビパクの13周年キャンペーンをお楽しみください。

開催期間: 2026年5月1日(金) 15:00 ～ 2026年6月20日(土) 12:59

■みどころ1：期間中累計1,000連分以上引ける！「13周年無料種抽選祭」開催！

期間中毎日ログインすると、ルーレットの結果や確定ステップによって、累計1,000連分以上の無料種抽選を引くことができます。

対象の種抽選には「スペシャルウィーク -XIII神-」「ドウデュース -XIII神-」などの種牡馬をピックアップ！

13周年無料種抽選祭: 2026年6月1日(月) 12:59 まで

■みどころ2：豪華ログインプレゼントの開催！

13周年を記念して豪華ログインプレゼントを開催！

キャンペーン第1弾はログインで「再現配合幼駒ナリタブライアン」や「ドリームチャンス種抽選券×10」などをプレゼント。

第2弾以降もどんどん続きますので、お見逃しなく！

キャンペーン第1弾: 2026年5月11日(月) 12:59 まで

■みどころ3：総勢6名の騎手を追加！

小林美駒騎手、高杉吏麒騎手、田口貫太騎手、西塚洸二騎手、野畑凌騎手、吉原寛人騎手(50音順)が新騎手として参戦します。

昨年に引き続き地方騎手である2名(野畑凌騎手、吉原寛人騎手)や、新進気鋭の若手騎手と共に、幅広い競馬ファンの方に楽しんでいただけるゲームを目指していきます。

参戦を記念して、今だけ新規騎手の騎乗依頼が無料となるキャンペーンを開催します！

新騎手ダビパク参戦キャンペーン: 2026年5月15日(金) 23:59 まで

■みどころ4：大会「最強トリオ決定戦」開催！

3人1チームで競い合う「最強トリオ決定戦」を開催します！

本大会では、プレイヤーのプレイスタイルに合わせた柔軟なチーム結成が可能です。

フレンド同士でより高みを目指すチームや、自由募集で気軽な挑戦を後押しするチームなど、皆さまにあったチームに参加してお楽しみ下さい。

13周年を記念して、報酬内容も豪華なものをご用意しております！

また優勝したチームの皆さまには、タイトル画面にてオーナー名と愛馬名の掲載を予定しております。

是非ご参加ください！

参加受付: 2026年5月15日(金) 23:59 まで

■みどころ5：「13周年特別！3つの挑戦状？！」開催！

ダビパクのパートナー3人からの挑戦状をクリアして、豪華報酬を獲得しよう！

各ミッションをクリアすることで、「挑戦状バッジ」が獲得でき、一定数集めることで新規SS種牡馬「マカヒキ -XIII神-」を始めとする豪華報酬と交換が可能です！

開催期間: 2026年5月1日(金) 15:00 ～ 2026年6月1日(月) 12:59

■みどころ6：新種牡馬「-XIV神-」シリーズが登場！「スタリオンフェスティバル」開催中！

新シリーズ種牡馬「ディープインパクト -XIV神-」「キングマンボ -XIV神-」「イクイノックス -XIV神-」が登場！

スタリオンフェスティバル: 2026年5月9日(土) 23:59 まで

■SNSキャンペーン：

ダービーインパクトの公式Xにて、「ダビパク13周年！スペシャルログインキャンペーン」を開催！

期間中、参加いただいた方のなかから抽選で毎日5名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たります。

開催期間：2026年5月1日(金) 00:00 ～ 2026年5月6日(水)23:59

『ダビパク』公式X

公式X: https://x.com/derby_impact

■『ダービーインパクト』とは

『ダービーインパクト』(ダビパク)は、プレイヤーがオーナーとなって競走馬の生産・育成・レースに挑む、競走馬育成シミュレーションゲームです。名馬や有名騎手、有馬記念を始めとするレースが実名で登場。フル3Dで再現された競馬場のリアルタイムレースで全国のライバルオーナーと競い、NO.1を目指します。

公式サイト: https://www.derbyimpact.jp/

プロモーションムービー: https://www.youtube.com/watch?v=QS1UhB2Qei8&t=10s(https://www.youtube.com/watch?v=QS1UhB2Qei8&t=10s)

利用料金: 基本無料(一部有料)

App Store: https://apps.apple.com//jp/app/dabiinpakuto/id600843984?mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.a_tm.derbyimpact

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