「新規口座開設者向け　円定期預金の金利引き上げについて

株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉、以下「当行」）は、2026年5月1日（金）より、新規口座開設のお客さま限定の円定期預金「スタートアップ円定期預金」の1年ものの金利を、年0.85％（税引後 年0.6773％）から 年1.30％（税引後 年1.0359％）に引き上げます。

ここ数年の物価上昇や、日本銀行による段階的な利上げを受け、国内の市場金利は上昇基調にあります。当行は新規に銀行口座を開設いただいたお客さまにもその恩恵をお届けするため、新規に銀行口座を開設いただいたお客さま限定の「円定期預金の1年もの金利」 を年1.30％（税引後 年1.0359％）に引き上げます。

■新規口座開設者限定 スタートアップ円定期預金 1年もの 預金金利

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5652/table/182_1_cdfb84cd7a7f370bcc644174155e691e.jpg?v=202605010651 ]

※スタートアップ円定期預金は、新規に銀行口座開設されたお客さま限定の円定期預金です（インターネット：30万円から/店頭：500万円から）。お申し込み可能期間は銀行口座開設月を含む3ヵ月目の末日までです。

■新規口座開設者限定 スタートアップ円定期預金 3ヵ月もの キャンペーン実施中

当行では現在、スタートアップ円定期預金3ヵ月ものを対象とした「スタートアップ円定期預金 上乗せ金利キャンペーン」（2026年4月20日～6月30日、お問合せ番号：2609）を実施しております。

SBIハイパー預金※1の新規開設とエントリーの条件を満たすことで、3ヵ月年1.0％（税引後 年0.7968％）の通常金利に加え、上乗せ金利年1.0％（税引後 年0.7968％）相当の現金（上乗せ金利の適用上限は1人あたり500万円まで）をプレゼントしており、合計年2.0％相当※2の好条件でお預け入れいただけます（※詳しい条件は店頭やWebサイトをご確認ください。）。

新規口座開設のお客さまは、ライフプランに応じて、1年ものの安定的な好金利と、3ヵ月ものキャンペーンによる短期の好金利を、柔軟にご活用いただけます（両方にお申込みいただくことも可能です）。

SBI新生銀行は東京証券取引所プライム市場への上場を新たな出発点とし、さらなる企業価値の向上に努めると共に、今後もSBIグループ各社と連携しながら、お客さまにとって革新的で魅力的なサービスを提供してまいります。

※1 SBIハイパー預金は預金保険の対象です。金利は毎日見直しとなる変動金利で変更となる場合があります。本預金のご利用にあたっては、SBI新生銀行の店頭やWebサイト等に掲載している商品説明書を必ずご確認ください。

※2 上乗せ金利の適用上限は1人あたり500万円まで（複数口設定した場合も含む）です。上乗せ金利は通常の利息とは別に2026年11月末までにお客さまの総合口座パワーフレックス円普通預金に入金いたします。スタートアップ円定期預金（3ヵ月もの）の適用金利が年 2.0%（税引前）になるものではありません。また、金利は2026年4月20日現在のものであり情勢の変化等により金利水準やキャンペーン期間を変更する場合があります。

◇「SBIハイパー預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/?xadid=NR20260501_1)」の詳細を確認

◇「スタートアップ円定期預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/beginner/?xadid=NR20260501_2)」の詳細を確認

◇「スタートアップ円定期預金 上乗せ金利キャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/lp/cam_2007sup_ytd.html?xadid=NR20260501_3)」の詳細を確認

以 上