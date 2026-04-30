【無料公開】AI検索3エンジンの引用データを3Dで可視化 ── リアルタイム引用シミュレーション「Sighted Lab」を一般公開

株式会社Tech Knowledge Base

株式会社Tech Knowledge Base（本社：京都府京都市中京区、代表取締役：永淵翔大）は、AI検索エンジンの引用パターンをリアルタイムで可視化するWebサイト「Sighted Lab」を無料で一般公開しました。登録不要で、どなたでもすぐにご覧いただけます。

世界の知りたいがどこに吸い込まれていくかSighted labが動いている様子

Sighted Lab: https://lab.sighted-aeo.com/

■ 公開の背景 ── GA4にもSearch Consoleにもない「AI引用」の指標

ChatGPT、Gemini、Perplexityなど、AI検索エンジンの利用が急速に拡大しています。Gartnerは2026年までに従来の検索ボリュームが25%減少すると予測しており、ユーザーが「○○ おすすめ」とGoogle検索する代わりに、AIに直接質問するケースが確実に増えています。



こうした変化の中、企業にとっては「Google検索結果に表示されるか」だけでなく「AIの回答に引用されるか」が新たなマーケティング課題になっています。



しかし現時点では、この「AI引用」を把握する手段がほとんどありません。

- Google Analytics → AI検索からの流入を正確に識別できない- Search Console → AIの引用の有無は表示されない- 既存のSEOツール → 従来の検索順位やAI引用の定点観測は測れるが、AI引用は測れない

「自社はAI検索でどう扱われているのか？」──この問いに答えられるデータが、市場にまだ存在していないのが現状です。

■ 「Sighted Lab」── AI引用の流れを、目で見て理解できるサイト

Sighted Lab は、当社が独自に蓄積したAI検索の引用データを、3Dの地球儀インターフェース上にリアルタイムで可視化するWebサイトです。

地球儀上に「質問」と「Webサイト」がノードとして配置され、AIが質問に対してどのサイトを引用したかが、光の弧線アニメーションとして流れます。「AI検索の引用とは何か」を、言葉ではなく体験で理解できることを目的としています。



URL： https://lab.sighted-aeo.com/

利用料： 無料（登録不要）

対応言語： 日本語・英語・韓国語・ドイツ語・スペイン語

1. リアルタイム引用シミュレーション

■ Sighted Lab の5つの特長

AIに対して業界ごとの質問を投げかけ、その引用結果を蓄積。蓄積された実データをリアルタイムストリーミングで再生します。静的なレポートではなく、動的に流れる引用の様子をそのまま観察できます。

2. 3Dグローブ可視化

質問ノードとサイトノードが地理的に配置され、引用の流れが弧線アニメーションで表示されます。「どの地域で」「どんな質問が投げかけられ」「どのサイトが引用されたか」が直感的に把握できます。

3. 業種・地域フィルタリング

業種カテゴリ別のフィルタリングにより、自社業界の引用状況に絞って確認できます。「飲食業界ではどのサイトが引用されやすいか」「SaaS業界の引用傾向はどうか」といった業種別の傾向が見えます。

4. トレンド質問ランキング

AI検索で頻繁に投げかけられている質問のトレンドを表示。「今、AIに何が聞かれているか」がリアルタイムでわかります。

5. 引用詳細の確認

質問ノード・サイトノードをクリックすると、どのAIエンジンが、どの質問に対して、どのサイトを引用したかの詳細を確認できます。

■ Sighted Lab で見えること ── 4つの観点

■ なぜ「シミュレーション」を公開するのか

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163833/table/6_1_0d3abece6ef35e132ae07ca6c3bb0245.jpg?v=202605010451 ]

「AI検索の引用」は新しい概念であり、多くの企業担当者にとってまだイメージしにくいものです。



当社では、AI検索エンジンに実際に質問を投げかけ、その回答と引用元を記録する独自の観測を継続的に行っています。しかし、スコアやテキストデータだけでは「AI検索の引用とはどういうものか」「自社にとって何が問題なのか」が伝わりにくいという課題がありました。



Sighted Lab は、この観測データの一部を誰でも直感的に体験できる形で公開するものです。

テキストレポートで「引用率○%」と伝えるのではなく、実際に引用の流れを目で見ることで、AI検索時代に自社のWebサイトがどう扱われうるかを体感いただくことが狙いです。

■ Sightedが目指す「AI検索の観測インフラ」

Sighted Lab は、当社が開発を進めるAI検索観測プラットフォーム「Sighted」のデモンストレーションとして位置づけています。

従来のGA4やSearch Consoleでは取得できない「AI検索における自社の引用状況」を、継続的に観測・蓄積・分析するインフラの構築を進めています。

■ Sighted について

Sighted（サイテッド）は、「AI検索の観測インフラ」をコンセプトに、ChatGPT・Gemini・Perplexity等のAI検索エンジンにおける企業・ブランドの引用状況を可視化するプロダクトです。

サービスサイト： https://sighted-aeo.com

Sighted Lab：https://lab.sighted-aeo.com/

■ 株式会社Tech Knowledge Base 会社概要

代表取締役：永淵翔大

事業内容：成長連動型M&A・PMI、事業承継支援、事業再生コンサルティング、AI検索最適化（AEO）

コーポレートサイト：https://tkbase.co.jp/

Sighted（AI検索モニタリングツール）：https://sighted.tkbase.co.jp/

KeyFace（コミュニケーション最適化AI）：https://keyface.tkbase.co.jp/

お問い合わせ：https://tkbase.co.jp/contact

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム: https://www.tkbase.co.jp/Contact