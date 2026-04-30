中小企業診断士1次試験まで残り3ヶ月、GWで一気に追い上げ。TANZO、無料トライアルを350問に拡充

TANZO株式会社

TANZO株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：江口明宏）は、2026年8月1日（土）に実施される中小企業診断士1次試験まで残り3ヶ月となるこのタイミングで、論点特化型オンラインドリル「TANZO(R)」(https://tanzo.site/)の無料トライアル問題を全7科目各20問（計140問）から各50問（計350問）に拡充する「GW集中特訓キャンペーン」を、2026年5月2日（土）～5月11日（月）の期間限定で実施します。

■キャンペーン概要

名 称：TANZO GW集中特訓キャンペーン

期 間：2026年5月2日（土）正午～5月11日（月）正午

※期間限定

対 象：キャンペーン期間中に会員登録した方（無料）

※キャンペーン開始前に会員登録した方、有料登録をした方も対象です

内 容：無料トライアル問題を全7科目 各20問 → 各50問（計350問）に拡充

U R L：https://tanzo.site/

■キャンペーン実施の背景

中小企業診断士1次試験（2026年8月1日）まで残り3ヶ月。この時期は「今から勉強を始めても間に合うのか」と不安を抱える受験生が増えるタイミングでもあります。一方でゴールデンウィークは、まとまった学習時間を確保できる貴重な機会です。

「TANZO(R)」は25年分の過去問を徹底分析し、出題論点を絞り込んだ問題を提供するオンラインドリルです。問題・解説の作成にAIは使用せず、論点のズレた解説やハルシネーションを排除。スマートフォンでスキマ時間に1問から取り組める設計で、GWの集中学習にも、日常のスキマ時間学習にも対応しています。

今回のキャンペーンでは、より多くの受験生に「TANZO(R)」の学習効果を体感していただくため、通常20問の無料トライアルを50問に拡充します。全7科目・計350問を無料で体験でき、自分の苦手科目の把握や学習スタイルの確認に活用いただけます。

■TANZO(R)の特徴

【出題傾向を徹底分析】

25年分の過去問を分析。出題テーマの変化はもちろん、テーマ内の論点の変化まで追跡し、的確な問題を選定します。

【正確な知識を習得】

問題・解説の作成にAIは使用しません。論点のズレた解説やハルシネーションを排除し、正しい知識を無駄なく習得できます。

【スキマ時間を有効活用】

強化すべき問題が優先的に表示されるため、1分でも1問でも取り組むことで、着実に実力を伸ばすことができます。

■料金プラン

1科目 980円／月

※全7科目の無料トライアルはキャンペーン期間中、各50問（計350問）で体験可能。

■会社概要

会社名：TANZO株式会社

所在地：東京都港区西新橋３丁目２３番５号

代表者：江口明宏

事業内容：中小企業診断士1次試験向けオンラインドリル「TANZO(R)」の開発・運営

U R L：https://tanzo.site/