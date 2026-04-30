【提供開始！】Tocasi、企業の周年を組織変革と次代への挑戦につなげる伴走型周年事業支援に本格的に取り組む

株式会社Ｔｏｃａｓｉ

株式会社Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp)（本社：東京都千代田区、代表取締役：長谷川知栄、以下「Tocasi」）は、企業の創業・設立・周年などの節目を、単なる記念行事ではなく、組織変革と次代への挑戦につなげるための起点として再設計する「周年事業支援」サービスを本格的に開始しました。

＜背景＞ 周年を迎える企業が直面する本質的な問い

これまでTocasi(https://www.tocas-i.co.jp) には、

「周年をきっかけに、理念や方向性を見直したい」

「次世代に何を、どう引き継ぐべきか整理したい」

「記念事業で終わらせず、組織に何かを残したい」

などの周年にまつわる相談が、業種や規模を問わず寄せられてきました。

企業や組織が周年という節目を迎えることは、自分たちは何者なのか、これからどこへ向かうのかを問い直す機会であり、「これまで」と「これから」を同時に見つめ直しやすい局面だとされています。

また、組織変革に関する研究では、人が変化に主体的に関わるかどうかは、施策そのもの以上に、その変化にどのような意味が与えられ、どのように語られているかに大きく左右されることが示されています。変化の背景や意義が十分に言語化されないままでは、取り組みが表面的な実行にとどまりやすいとも指摘されています。

ご参考：Schultz （2016）、Cloutier & Ravasi （2020）、Weick （1995） ほか

実際にTocasi(https://www.tocas-i.co.jp) へ寄せられる周年に関する相談でも、

「創業の想いは、いまの組織にどう受け継がれているのか」

「これから、何を大切にしていくのか」

「次の世代に、何をどのような形で託していくのか」

などの問いにつながります。

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) は、周年を過去を締めくくるためのイベントとしてではなく、次の挑戦へ進むための起点として活用される余地があると考えています。

＜サービス概要＞ 組織変革と次代への挑戦につなげる

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) の周年事業支援では、周年という節目を起点に、問いの整理から構想、実装までを一貫して伴走することを特長としています。

「問い（Toi）」「解い（Cai）」「仕組（Sikumi）」という三つの視点から、専門性の異なるメンバーが連携し、個別の施策にとどまらない組織全体の変化を支援します。

周年をきっかけに新たな挑戦を検討している企業にとり、Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) は構想段階から実行までをともに進めるパートナーとして、その歩みを支えていきます。

Toi｜問いを再定義する

個別相談や対話を通じて浮かび上がってきた違和感、創業時の原点、歴史の中に埋もれた想いをすくい上げ、「組織固有の問い」として言語化します。

Cai｜解を共創する

理念・ビジョンの再定義、事業構想、周年施策やストーリー設計などを、アート・サイエンス・経営を横断する視点で共創し、「組織の中で腹落ちする解」を形にします。

Sikumi｜仕組みを根づかせる

周年を一過性で終わらせないために、体制、役割、人材育成、評価、コミュニケーションまで落とし込み、「変革が持続する仕組み」として組織に根づかせます。

Tocasi 代表・長谷川知栄(https://www.tocas-i.co.jp/company) コメント／

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) 代表・長谷川知栄

これまで多くの経営者の方から、周年にまつわる個別のご相談をいただいてきました。その一つひとつは異なって見えても、その背景には共通して「この先、組織をどうしていくのか」という切実な想いがありました。

周年は、過去を振り返るための区切りではなく、次代への挑戦が自然と立ち上がる契機の一つだと考えています。

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) は、問いをともに考え、形にし、組織に根づかせていく伴走者として、これからも現場に寄り添い続けていきます。

この様な企業・組織におすすめ

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- 周年事業を、組織変革や事業の方向性見直しにつなげたい- 企業経営承継や次世代人材育成を、周年を契機に進めたい- 企業記念行事で終わらず、次につながる取り組みを組織に残したい

周年を、これまでを称える節目から、次代に向けた挑戦が広がっていくスタートへ。

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) は、その歩みを組織の内側に寄り添いながらともに進めます。

▶︎ Tocasi 公式サイト：https://www.tocas-i.co.jp

▶︎ 伴走型サービスのご相談はこちら：https://www.tocas-i.co.jp/contact

株式会社Tocasi について

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) のコンセプトスケッチ

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) は、Toi-問、Cai-解、Sikumi-仕組 のプロフェッショナル達が集い、領域や立場の垣根を ”とかし” て融合を促進させる触媒として、組織の持続的発展を共創する Social Co-Creation Studio です。私たちは、組織の持続的な発展を追求し、創造的思考を活かした組織づくりやまちづくりに取り組んでいます。

会社概要/

会社名：株式会社Tocasi

本社所在地：東京都千代田区

代表取締役：長谷川 知栄

HP：https://www.tocas-i.co.jp

問い合わせ先：https://www.tocas-i.co.jp/contact