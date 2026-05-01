TVアニメ「らんま1/2」のトレーディング Ani-Art aqua label アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「らんま1/2」の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「らんま1/2」の商品の受注を4月24日(金)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1477?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルスタンド

早乙女乱馬、らんま、天道あかね、響 良牙、九能帯刀、シャンプー、ムース、久遠寺右京のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Art aqua labelシリーズ」は、キャラクターイラストを水彩調のアナログテイストで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \913(税込), BOX \7,304(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）直径50mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルカード

早乙女乱馬、らんま、天道あかね、響 良牙、九能帯刀、シャンプー、ムース、久遠寺右京のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \5,984(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art aqua label グリッター缶バッジ

早乙女乱馬、らんま、天道あかね、響 良牙、九能帯刀、シャンプー、ムース、久遠寺右京のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \5,104(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art aqua label ブロマイド

早乙女乱馬、らんま、天道あかね、響 良牙、九能帯刀、シャンプー、ムース、久遠寺右京のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \2,464(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼Ani-Art aqua label フルグラフィックTシャツ

らんま、シャンプーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、フルグラフィックTシャツに仕上げました。

前面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \7,260(税込)

種類 ：全2種（らんま、シャンプー）

サイズ：ユニセックス XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

素材 ：ポリエステル100％

▼Ani-Art aqua label フルグラフィックトートバッグ

らんま、シャンプーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、トートバッグに仕上げました。

サイズが大きくシンプルで、多様なスタイリングに対応するアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \4,950(税込)

種類 ：全2種（らんま、シャンプー）

サイズ：（約）高さ40×幅48×底マチ部分15cm

素材 ：綿100%

▼Ani-Art aqua label BIGアクリルスタンド

※画像は「早乙女乱馬 Ani-Art aqua label BIGアクリルスタンド」を使用しております。



早乙女乱馬、らんま、天道あかね、響 良牙、九能帯刀、シャンプー、ムース、久遠寺右京のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（早乙女乱馬、らんま、天道あかね、響 良牙、九能帯刀、シャンプー、ムース、久遠寺右京）

サイズ：本体：（約）18.3×6.4cm 台座：（約）5.8×5.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼Ani-Art aqua label 100mm缶バッジ

※画像は「早乙女乱馬 Ani-Art aqua label 100mm缶バッジ」を使用しております。



早乙女乱馬、らんま、天道あかね、響 良牙、九能帯刀、シャンプー、ムース、久遠寺右京のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \748(税込)

種類 ：全8種（早乙女乱馬、らんま、天道あかね、響 良牙、九能帯刀、シャンプー、ムース、久遠寺右京）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1477?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会