引退特別企画　錦織圭、感動をありがとう！グランドスラム・ジャパンオープンなど珠玉の名勝負アーカイブを一挙配信中！

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WOWOWは、５月１日に今季限りでの引退を発表した元世界ランキング4位で日本テニス界の至宝・錦織圭の偉業を振り返る特別企画を実施している。当時まだ無名だった錦織を世界に知らしめることになる「全米オープンテニス2008」から、最後の4大大会出場となった「全豪オープンテニス2025」までのグランドスラムや、2度の優勝経験がある日本で唯一の男子ATPツアー公式戦「ジャパンオープンテニス」など、厳選した試合映像をWOWOWオンデマンドで配信中だ。約１8年分のアーカイブで、「エア・ケイ」を武器に日本のテニス史を幾度も塗り替えてきた華麗なプレーとその雄姿を振り返る。

国内のテニス人気を飛躍的に高め、次世代選手の目標となる存在として多大な影響を与え続けてきた錦織に感謝と敬意を込めて公開する充実のラインナップをぜひお楽しみいただきたい。

【注目のラインナップ3選】

「全米オープンテニス2008 vs D.フェレール」

当時世界ランキング4位のフェレールに18歳の錦織がフルセットで勝ち切り、伝説がここから始まったといっても過言ではない試合。同年2月にATP250デルレイビーチで優勝し、世界のテニスファンに衝撃を与えた。その後、この試合の勝利で、グランドスラムでベスト16進出を果たした史上2人目の日本人となり、実力を証明した。

「ジャパンオープンテニス2012 vs M.ラオニッチ」

当時世界ランキング17位の錦織にとって、この年のジャパンオープンは2008年（ATP250デルレイビーチ）以来となるツアー優勝のかかった一戦。強烈なサーブが武器のラオニッチに対し、積極的なリターンが冴えわたり、満員の有明コロシアムで念願の初優勝を果たした。

「全豪オープンテニス 2019 vs P.カレーニョ ブスタ」

この大会から導入された10ポイントタイブレークが運命を分けた、試合時間が5時間を超える激戦。

2セットを先取されてから大逆転劇を繰り広げたこの試合は、“フルセットに強い”と呼ばれる錦織の代名詞のような一戦。

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【ラインナップ】

「錦織圭、感動をありがとう！」WOWOWオンデマンドで配信中！

https://wod.wowow.co.jp/browse/person/66821

■全豪名勝負戦

「全豪オープンテニス 2012 2回戦vsエブデン」

「全豪オープンテニス 2012 4回戦vs J.ツォンガ」

「全豪オープンテニス 2012 準々決勝 vs A.マレー」

「全豪オープンテニス 2014 4回戦vs R.ナダル」

「全豪オープンテニス 2015 4回戦vs D.フェレール」

「全豪オープンテニス 2015 準々決勝 vs S.ワウリンカ」

「全豪オープンテニス 2016 4回戦vs J.ツォンガ」

「全豪オープンテニス 2017 4回戦vs R.フェデラー」

「全豪オープンテニス 2019 4回戦vs P.カレーニョ ブスタ」

「全豪オープンテニス 2025 1回戦vs T.モンテーロ」

「全豪オープンテニス 2025 2回戦vs T.ポール」

ほか

■全仏名勝負戦

「全仏オープンテニス 2013 4回戦vs R.ナダル」

「全仏オープンテニス 2015 4回戦vs T.ベルディヒ」

「全仏オープンテニス 2015 準々決勝 vs J.ツォンガ」

「全仏オープンテニス 2016 3回戦vs F.ベルダスコ」

「全仏オープンテニス 2016 4回戦vs R.ガスケ」

「全仏オープンテニス 2017 3回戦vs チョン・ヒョン」

「全仏オープンテニス 2017 4回戦vs F.ベルダスコ」

「全仏オープンテニス 2017 準々決勝 vs A.マレー」

「全仏オープンテニス 2018 2回戦vs B.ペール」

「全仏オープンテニス 2018 3回戦vs G.シモン」

「全仏オープンテニス 2018 4回戦vs D.ティーム」

「全仏オープンテニス 2019 3回戦vs L.ジェレ」

「全仏オープンテニス 2019 4回戦vs B.ペール」

「全仏オープンテニス 2019 準々決勝 vs R.ナダル」

「全仏オープンテニス 2021 2回戦vs K.ハチャノフ」

「全仏オープンテニス 2024 1回戦vs G.ディアロ」

ほか

■全米名勝負戦

「全米オープンテニス 2008 3回戦vs D.フェレール」

「全米オープンテニス 2010 2回戦vs M.チリッチ」

「全米オープンテニス 2012 3回戦vs M.チリッチ」

「全米オープンテニス 2014 4回戦vs M.ラオニッチ」

「全米オープンテニス 2014 準々決勝 vs S.ワウリンカ」

「全米オープンテニス 2014 準決勝 vs N.ジョコビッチ」

「全米オープンテニス 2014 決勝 vs M.チリッチ

「全米オープンテニス 2016 準々決勝 vs A.マレー」

「全米オープンテニス 2016 準決勝 vs S.ワウリンカ」

「全米オープンテニス 2018 準々決勝 vs M.チリッチ」

「全米オープンテニス 2018 準決勝 vs N.ジョコビッチ」

「全米オープンテニス 2021 3回戦vs N.ジョコビッチ」

ほか

■ジャパンオープン名勝負戦

「ジャパンオープンテニス 2012 1回戦vs 添田豪」

「ジャパンオープンテニス 2012 2回戦vs T.ロブレド」

「ジャパンオープンテニス 2012 準々決勝 vs T.ベルディヒ」

「ジャパンオープンテニス 2012 準決勝 vs M.バグダディス」

「ジャパンオープンテニス 2012 決勝 vs M.ラオニッチ」

「ジャパンオープンテニス 2013 1回戦vs J.メルツァー」

「ジャパンオープンテニス 2013 2回戦vs F.ロペス」

「ジャパンオープンテニス 2013 準々決勝 vs N.アルマグロ」

「ジャパンオープンテニス 2014 1回戦vs I.ドディグ」

「ジャパンオープンテニス 2014 2回戦vs D.ヤング」

「ジャパンオープンテニス 2014 準々決勝 vs J.シャルディ」

「ジャパンオープンテニス 2014 準決勝 vs B.ベッカー」

「ジャパンオープンテニス 2014 決勝 vs M.ラオニッチ」

「ジャパンオープンテニス 2015 1回戦vs B.コリッチ」

「ジャパンオープンテニス 2015 2回戦vs S.クエリー」

「ジャパンオープンテニス 2015 準々決勝 vs M.チリッチ」

「ジャパンオープンテニス 2015 準決勝 vs B.ペール」

「ジャパンオープンテニス 2016 1回戦 vs D.ヤング」

「ジャパンオープンテニス 2016 2回戦 vs J.ソウザ」

「ジャパンオープンテニス 2018 1回戦vs 杉田祐一」

「ジャパンオープンテニス 2018 2回戦vs B.ペール」

「ジャパンオープンテニス 2018 準々決勝vs S.チチパス」

「ジャパンオープンテニス 2018 準決勝 vs R.ガスケ」

「ジャパンオープンテニス 2018 決勝 vs D.メドベージェフ」

「木下グループジャパンオープンテニス 2024 1回戦vs M.チリッチ」

「木下グループジャパンオープンテニス 2024 2回戦vs J.トンプソン」

「木下グループジャパンオープンテニス 2024 準々決勝 vs H.ルーネ」

ほか

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