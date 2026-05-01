【フォートナイト世界大会進出・賞金総額100万ドルをかけて】『FNCS メジャー1 サミット』に、「KIT StarLeven KYUSHU」Nalu選手がアジア代表として出場権を獲得！

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）が運営するプロeスポーツチーム「KIT StarLeven KYUSHU（キット・スターレーヴン・九州）」所属のNalu選手が、2026年5月29日～31日(米国時間)にドイツ・デュッセルドルフで開催される、世界的人気ゲーム「FORTNITE」の世界大会『FNCS メジャー1 サミット』に、アジア代表として出場することが決定しましたのでお知らせします。

FNCS（Fortnite Championship Series）とは

世界的人気ゲーム「FORTNITE」の最も権威ある公式大会シリーズです。世界各地で予選大会が催され、予選を突破した選手たちが世界大会への出場権を獲得します。

2026年度のFNCSは、3つのオンラインメジャー大会と2つのオフライン大会で構成され、全大会を合計した賞金総額は1,000万ドルと、過去最大規模となっています。

『FNCS メジャー1 サミット』とは

2026年5月29日～31日(米国時間)にドイツ・デュッセルドルフで開催される、「FORTNITE」の世界大会です。世界各地を代表するトッププレイヤーたちが、2026年後半に開催予定のFNCS グローバルチャンピオンシップへの進出と、賞金総額100万ドルをかけて競います。

※FNCS グローバルチャンピオンシップの出場が確定するのは、上位15チーム。

大会概要

大会名：『FNCS メジャー1 サミット』

開催地：ドイツ・デュッセルドルフ

大会日程：2026年5月29日～31日(米国時間)

賞金総額：100万ドル

主催：Epic Games

公式サイトはこちら(https://www.fortnite.com/competitive/fncs-major-1-summit?region=ASIA)

選手紹介

Nalu

2025年、高校生eスポーツ大会「Stage:0」のフォートナイト部門で優勝。学業のかたわら、プロeスポーツチーム『KIT StarLeven KYUSHU』のメンバーとして活躍中。

X：https://x.com/Nalu_2525

YouTube：https://www.youtube.com/@Nalu25252

出場への意気込み

今年は世界大会出場を目標に掲げ、全力で取り組んできました。先日開催された『FNCS Major1 Second Chance』でアジア2位という結果を残し、世界大会への切符を掴むことができました。自分の実力が世界でどこまで通用するか、大きな挑戦になりますが、日本代表として最高の結果を持ち帰れるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。

『KIT StarLeven KYUSHU（キット・スターレーヴン・九州）』について

『KIT StarLeven KYUSHU』は、2023年に誕生した、木村情報技術が運営するプロeスポーツチームです。人気タイトルFORTNITEを舞台に、「eスポーツで輝く人生を。」をスローガンとして掲げ活動しています。

チーム名「StarLeven（スターレーヴン）」とは、英語で"星"を意味する「Star」、オランダ語で"努力"を表す「Streven」、そして"人生"を意味する「Leven」を組み合わせた言葉です。

パートナー

ベストアメニティ株式会社(http://www.bestamenity.co.jp/)、株式会社 佐賀新聞文化センター(https://www.saga-sbc.jp/)、株式会社ソアー(https://www.soar-saga.co.jp)、SAGAスポーツピラミッド構想(https://ssp.saga.jp/)、木村情報技術株式会社(https://www.k-idea.jp/)

・公式サイト：https://starleven.jp/

・公式X：https://twitter.com/starleven_kit

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@KITStarLeven

ご協賛に関する質問・問い合わせ :https://starleven.jp/contact/※ご協賛に関する質問・問い合わせはこちらからご連絡ください。木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/