令和トラベル、hotel MONdayグループ全4ブランド30施設以上でAIエージェントチャット「NEWT Chat」を一括導入決定

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、ホスピタリティ産業特化型AIエージェントチャット「NEWT Chat」は、株式会社JHAT（本社：東京都台東区、代表取締役社長：平林朗、以下「JHAT」）が運営する「hotel MONday」グループ全施設への一括導入が決定したことをお知らせいたします。

◆「NEWT Chat」サービスサイトはこちら：https://newt.net/ja/aichat

◼︎導入の背景

hotel MONdayグループは、「『日本を感じる』心地よさと日常を」をブランドコンセプトとして、アパートメントホテルを中心に東京・京都・大阪に30施設以上を展開し、急成長を続けています。インバウンド需要の急拡大に伴い、宿泊ゲストの多くが海外からの旅行者となっており、以下の課題が顕在化していました。

課題・ニーズ

- 多言語問い合わせ増加への対応強化：英語・中国語・韓国語など多言語でのお問い合わせが増えており、回答の迅速化と対応品質の平準化が求められている- 公式サイト経由の予約最大化：公式サイトからの直接予約比率向上に向け、多言語での即時案内体制を整備し、検討機会を最大化したい- チャットボット運用の最適化：従来ツールの運用コストを見直し、費用対効果の高い運用モデルへ移行したい- 24時間の問い合わせ対応：海外からのお問い合わせも含め、時間帯を問わず必要情報へアクセスできる環境を整えたい

こうした課題・ニーズを解決するため、JHATは複数のAIチャットツールを比較・検討しました。その結果、40言語以上に対応し、簡単にセットアップが可能、かつ、従来のツールよりも費用対効果が高く運用できる「NEWT Chat」の全施設一括導入を決定しました。

◼︎ NEWT Chatの導入により期待される効果[表: https://prtimes.jp/data/corp/77082/table/315_1_09f28e0f2eb2c03dc19a268605a75ea8.jpg?v=202605010351 ]

◼︎ 担当者コメント

株式会社JHAT 導入担当者 磯野 智貴 氏からのコメント

hotel MONdayグループでは、インバウンドのお客様からのご支持に支えられ、施設数も30施設を超えるまでに成長してまいりました。今後も増加が見込まれる海外のお客様に対し、より一層スムーズで一貫したご案内を実現するため、多言語での問い合わせ対応体制の強化が重要テーマとなっています。

これまで利用していたチャットボット運用も含め、全体の運用設計を見直す中で、NEWT Chatは運用コストの最適化に加え、40言語以上への対応、URL入力による学習の手軽さが決め手となりました。全施設での一括導入により、グループ全体で案内品質を標準化しつつ、スタッフがお客様へのより高付加価値なおもてなしに集中できる環境を整えてまいります。

株式会社令和トラベル AIソリューションG 責任者 受田 宏基からのコメント

hotel MONdayグループ様の全施設一括導入は、NEWT Chatにとって大変意義のある導入事例です。30施設以上を展開されるチェーンホテルグループ様に採用いただいたことは、NEWT Chatのスケーラビリティと実用性を証明するものだと考えています。

インバウンド需要が拡大する中、宿泊施設様が直面する多言語対応の課題は業界共通のものです。NEWT Chatは旅行業を営む令和トラベルだからこそ理解できるホスピタリティ現場の課題を、最先端のAI技術で解決するプロダクトです。今後もhotel MONdayグループ様と共に、ゲスト体験の向上と運営効率化の両立を追求してまいります。



◼︎AIエージェントチャット「NEWT Chat」について

NEWT Chatは、ホスピタリティ産業に特化したAIエージェントチャットプラットフォームです。最先端の生成AIを活用し、宿泊施設の問い合わせ対応を自動化します。

主な特長

40言語以上対応：世界中のゲストに母国語で即座に対応

5分でセットアップ：URLを入力するだけでAIが自動学習（Deep Research機能）

24時間365日対応：営業時間外も含め、常にゲストの問い合わせに自動応答

無料プラン提供：累計200件まで無料で利用可能。リスクなく導入を開始

複数チャネル対応：Webウィジェット、LINE連携など、多様な接点をカバー

◆「NEWT Chat」サービスサイトはこちら：https://chat.newt.net/

NEWT Chatに関するお問い合わせはこちら

令和トラベル株式会社 NEWT Chat事業部

E-mail：newt-chat@reiwatravel.co.jp





◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF





◼︎「hotel MONday」グループについて

hotel MONdayグループは、株式会社JHATが運営するホテルブランドです。「『日本を感じる』心地よさと日常を」をブランドコンセプトとして、アパートメントホテルを中心に、東京・京都・大阪に30施設以上を展開しています。



◆「hotel MONday」グループ公式サイトはこちら：https://www.hotel-monday.com/

会社概要

会社名 ：株式会社JHAT（Japan Hotel Advanced Technologies）

代表者 ：代表取締役社長 平林朗

所在地 ：東京都台東区台東2-27-5 日土地御徒町ビル 2階

設立 ：2018年6月7日

事業内容 ：宿泊施設運営（ホテル、アパートメントホテル）、宿泊業を対象とした人材開

発、地域創生コンサルティング

公式サイト：https://www.hotel-monday.com/

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

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