初夏の備えをもっと万全に！Jackeryが「初夏の備え応援セール」を2026年5月6日(水)から開催

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery（ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利/東京都中央区）は、2026年5月6日（水）11時より公式オンラインストアにて、最大50%オフの「初夏の備え応援セール」を開催いたします。

近年、夏季に40℃を超える記録的な高温が頻発しています。これを受け、気象庁は2026年3月、最高気温40℃以上の日の名称を新たに「酷暑日」※と定めました。こうした背景から、熱中症対策としての冷房器具の維持や、停電への備えはこれまで以上に重要となっています。

今回のセールでは、最大21.5kWhまで拡張可能な「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」をはじめ、大容量ながらコンパクトさを実現した「Jackery ポータブル電源 1500New」「Jackery ポータブル電源 2000New」など、インテリアに馴染みやすいサンドゴールドカラーを含む幅広いラインナップが対象となります。最大50％オフとなるこの機会に、ぜひチェックしてみてください。

※出典：気象庁ホームページ「最高気温が40℃以上の日の名称について」（2026年4月17日発表資料）https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/17a/20260417_40degree_name.pdf

■キャンペーン概要

期間： 2026年5月6日（水）11:00 ～ 5月18日（月）23:59

割引率： 最大50％OFF

会場： https://www.jackery.jp/pages/deals

※セール期間中、予告なしに価格を変更する可能性がございます。詳細については、Jackery公式サイトよりご確認ください。

■注目商品

１．Jackery ポータブル電源 3600Plus及びセット品（最大40%OFF）

容量3584Wh／定格出力3000W

詳細：https://www.jackery.jp/products/solar-generator-3600-plus

２．Jackery ポータブル電源 2000 Newおよびセット品（最大50%OFF）

容量2042Wh／定格出力2200W

詳細：https://www.jackery.jp/products/solar-generator-2000-new-200w

３．Jackery ポータブル電源 1500 New及びセット品（最大42%OFF）

容量1536Wh／定格出力2000W

詳細：https://www.jackery.jp/products/jackery-solar-generator-1500-new

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。

これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp

X ：https://x.com/jackeryjapan

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan

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