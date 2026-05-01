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グルメ回転寿司「がってん寿司」など74店舗が、5/1より“お店価格で出前館”に初参加！
全商品対象！お店価格での提供により、より身近・スマートに、高品質なお寿司を自宅で体験。
株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦、本社：埼玉県熊谷市、以下：アールディーシー）と株式会社出前館（代表取締役社長：矢野哲、本社：東京都渋谷区、以下：出前館）は、お店価格での連携を強化し、本日2026年5月1日（金）より、アールディーシーが運営するグルメ回転寿司「がってん寿司」を始めとするグループブランド74店舗が、出前館において全商品お店価格での提供がスタートすることをお知らせいたします。
アールディーシーが運営する「がってん寿司」は、市場直送の新鮮なネタと、職人が目の前で握る技術を強みとしています。より多くのお客様に自宅でもお店と変わらぬ品質を楽しんでいただくため、今回の“お店価格”での加盟が実現いたしました。ご家族・ご親戚での集まる機会や、子どもの日のお祝い需要が高まるこのゴールデンウィーク期間をはじめ、さまざまな場面で、素材にこだわった『がってん寿司』を気軽にお楽しみいただきたいと考えています。
一方、出前館は、デリバリー利用の最大の障壁であった「店頭価格との差」を解消する「お店価格で出前館」を2025年より推進しています。全国15,000店舗以上におよぶ対象店では、導入1ヶ月で参加前後のオーダー数が平均2.9倍に増加するなど、ユーザーのみなさまから大きな支持をいただいています※。
※2026年3月実績：（参考）https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20260401_omisekakaku.html
今回の加盟により、ユーザーのみなさまは、素材にこだわった「がってん寿司」の本格的なお寿司を、【商品代金＝お店と同じ価格】という納得感で、出前館を通じて自宅やオフィスへ注文いただけるようになります。デリバリー特有の割高感というハードルを完全に取り払い、高品質な食体験をより身近なものへと進化させてまいります。
「がってん寿司」と出前館は、今回の加盟を機に、職人のこだわりが詰まった市場直送本物の味と、お店と同じ価格でデリバリーができる圧倒的な安心感をセットでお届けしてまいります。ゴールデンウィークの賑やかな食卓から、日常の何気ない夕食まで。デリバリーを特別な贅沢ではなく、誰もがいつでも気軽に利用できる「デリバリーの日常化」を推進し、日々の暮らしを支えるライフインフラへと進化させることで、地域の皆さまに笑顔とゆとりのある時間の提供を目指して参ります。
【「がってん寿司」お店価格で出前館 詳細】
・開始日：2026年5月1日（金）
・対象店舗：合計74店舗
（内訳）がってん寿司…53店舗、磯のがってん寿司…9店舗、匠のがってん寿司…6店舗
江戸前がってん寿司…1店舗、承知の助…3店舗、函館 グルメ回転寿司 函太郎…2店舗
・メニュー例：
【がってん寿司】
メニュー名：匠（たくみ）3人前＜30貫＋1本＞
価格：9,331円（税込）
内容：鉄火巻1本・大とろ3・本日の白身3・特大えび3・ずわいがに3・穴子3・ぼたん海老3・厚焼玉子3・生うに軍艦3・いくら軍艦3
【がってん寿司】
メニュー名：雅（みやび）上1人前＜10貫＋1本＞
価格：2,255円（税込）
内容：中とろ・いか・まぐろ・白身・サーモン・穴子・赤海老・玉子・ねぎとろ・いくら・鉄火巻
【がってん寿司】
メニュー名：彩（いろどり）1人前＜10貫＞
価格：1,549円（税込）
内容：まぐろ・いか・サーモン・つぶ貝・えび・握り玉子・えんがわ・たこ・とび子軍艦・上ねぎとろ軍艦
※中身の変更はできません。入荷状況により、中身の変更がある場合があります。
※地域・店舗により販売価格・商品が一部異なります。
※天候・仕入状況等により、産地、商品を変更する場合がございます。
※商品・施策は、予告なく終売、変更する場合がございます。
※一部対象外の店舗もございます。対象店舗には「お店価格バッジ」がついています。
※別途送料・サービス手数料等が発生いたします。（現在、送料無料実施中 ※終了時期未定）
【グルメ回転寿司【がってん寿司】について】
市場直送・店内調理。グルメ回転寿司のパイオニア
厳選した素材を市場から直送。素材の持ち味を職人の手で最大限に引き出し、最良の状態でご提供しています。合い言葉は「がってんしょうち！」。笑顔と元気をお届けする活気ある接客も特徴です。
がってん寿司は1987年11月に店名「元禄寿司FC」で1号店を埼玉県寄居町にオープン。1995年4月から「がってん寿司」に屋号変更。新鮮で質のいいネタを手ごろな価格でお客様に提供できることがこだわり。がってん寿司を運営する株式会社アールディーシーは、がってん寿司の他にも、焼肉業態「がってんカルビ」ラーメン業態「優勝軒」カフェ業態「ヒナノ珈琲」とんかつ業態「かつ敏」、「かつはな亭」など様々な業態を展開中。
【株式会社アールディーシー 概要】
社名：株式会社アールディーシー
代表取締役社長CEO：大島 敏彦
所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地
創業：1986年12月26日
事業内容：グループ会社の統括・管理
会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦、本社：埼玉県熊谷市、以下：アールディーシー）と株式会社出前館（代表取締役社長：矢野哲、本社：東京都渋谷区、以下：出前館）は、お店価格での連携を強化し、本日2026年5月1日（金）より、アールディーシーが運営するグルメ回転寿司「がってん寿司」を始めとするグループブランド74店舗が、出前館において全商品お店価格での提供がスタートすることをお知らせいたします。
アールディーシーが運営する「がってん寿司」は、市場直送の新鮮なネタと、職人が目の前で握る技術を強みとしています。より多くのお客様に自宅でもお店と変わらぬ品質を楽しんでいただくため、今回の“お店価格”での加盟が実現いたしました。ご家族・ご親戚での集まる機会や、子どもの日のお祝い需要が高まるこのゴールデンウィーク期間をはじめ、さまざまな場面で、素材にこだわった『がってん寿司』を気軽にお楽しみいただきたいと考えています。
一方、出前館は、デリバリー利用の最大の障壁であった「店頭価格との差」を解消する「お店価格で出前館」を2025年より推進しています。全国15,000店舗以上におよぶ対象店では、導入1ヶ月で参加前後のオーダー数が平均2.9倍に増加するなど、ユーザーのみなさまから大きな支持をいただいています※。
※2026年3月実績：（参考）https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20260401_omisekakaku.html
今回の加盟により、ユーザーのみなさまは、素材にこだわった「がってん寿司」の本格的なお寿司を、【商品代金＝お店と同じ価格】という納得感で、出前館を通じて自宅やオフィスへ注文いただけるようになります。デリバリー特有の割高感というハードルを完全に取り払い、高品質な食体験をより身近なものへと進化させてまいります。
「がってん寿司」と出前館は、今回の加盟を機に、職人のこだわりが詰まった市場直送本物の味と、お店と同じ価格でデリバリーができる圧倒的な安心感をセットでお届けしてまいります。ゴールデンウィークの賑やかな食卓から、日常の何気ない夕食まで。デリバリーを特別な贅沢ではなく、誰もがいつでも気軽に利用できる「デリバリーの日常化」を推進し、日々の暮らしを支えるライフインフラへと進化させることで、地域の皆さまに笑顔とゆとりのある時間の提供を目指して参ります。
【「がってん寿司」お店価格で出前館 詳細】
・開始日：2026年5月1日（金）
・対象店舗：合計74店舗
（内訳）がってん寿司…53店舗、磯のがってん寿司…9店舗、匠のがってん寿司…6店舗
江戸前がってん寿司…1店舗、承知の助…3店舗、函館 グルメ回転寿司 函太郎…2店舗
・メニュー例：
【がってん寿司】
メニュー名：匠（たくみ）3人前＜30貫＋1本＞
価格：9,331円（税込）
内容：鉄火巻1本・大とろ3・本日の白身3・特大えび3・ずわいがに3・穴子3・ぼたん海老3・厚焼玉子3・生うに軍艦3・いくら軍艦3
【がってん寿司】
メニュー名：雅（みやび）上1人前＜10貫＋1本＞
価格：2,255円（税込）
内容：中とろ・いか・まぐろ・白身・サーモン・穴子・赤海老・玉子・ねぎとろ・いくら・鉄火巻
【がってん寿司】
メニュー名：彩（いろどり）1人前＜10貫＞
価格：1,549円（税込）
内容：まぐろ・いか・サーモン・つぶ貝・えび・握り玉子・えんがわ・たこ・とび子軍艦・上ねぎとろ軍艦
※中身の変更はできません。入荷状況により、中身の変更がある場合があります。
※地域・店舗により販売価格・商品が一部異なります。
※天候・仕入状況等により、産地、商品を変更する場合がございます。
※商品・施策は、予告なく終売、変更する場合がございます。
※一部対象外の店舗もございます。対象店舗には「お店価格バッジ」がついています。
※別途送料・サービス手数料等が発生いたします。（現在、送料無料実施中 ※終了時期未定）
【グルメ回転寿司【がってん寿司】について】
市場直送・店内調理。グルメ回転寿司のパイオニア
厳選した素材を市場から直送。素材の持ち味を職人の手で最大限に引き出し、最良の状態でご提供しています。合い言葉は「がってんしょうち！」。笑顔と元気をお届けする活気ある接客も特徴です。
がってん寿司は1987年11月に店名「元禄寿司FC」で1号店を埼玉県寄居町にオープン。1995年4月から「がってん寿司」に屋号変更。新鮮で質のいいネタを手ごろな価格でお客様に提供できることがこだわり。がってん寿司を運営する株式会社アールディーシーは、がってん寿司の他にも、焼肉業態「がってんカルビ」ラーメン業態「優勝軒」カフェ業態「ヒナノ珈琲」とんかつ業態「かつ敏」、「かつはな亭」など様々な業態を展開中。
【株式会社アールディーシー 概要】
社名：株式会社アールディーシー
代表取締役社長CEO：大島 敏彦
所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地
創業：1986年12月26日
事業内容：グループ会社の統括・管理
会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp