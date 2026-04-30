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桜美林大学、高校教員と多様な外部人材のコラボレーションを加速する「探究コラボレーター認定研修Bridge」の2期生募集を開始！
桜美林大学、高校教員と多様な外部人材のコラボレーションを加速する「探究コラボレーター認定研修Bridge」の2期生募集を開始！
三菱みらい育成財団の継続助成を受け、第2期スタートが決定
高等学校における「探究」の実践の中で、高校生の学びの場は学校から社会へと接続し、高校教員も多様な外部人材と協働しながら探究プログラムを創る機会が増えています。
桜美林大学（東京都町田市、学長 畑山浩昭）は、高校教員と多様な外部人材が９ヶ月間の研修と協働を通して、新たな探究コラボレーションプログラムをつくりだす探究コラボレーター認定研修「Bridge」を2025年に新設しました。一般財団法人三菱みらい育成財団の継続助成を受け、48名の認定探究コラボレーターを輩出した第１期に続き、主体的・協働的な学習を実践できる教員養成・指導者育成プログラムの第２期がスタートします。
2026年8月11日〜13日に桜美林大学新宿キャンパスで実施する対面演習を中心とした、9ヶ月間にわたる実践的な研修です。参加者は、研修を通して生まれた新しい探究コラボレーションプログラムを高校現場で実践し、認定報告会に参加することで「探究コラボレーター」としての認定を受けることができます。
開催日： 2026年8月11日(火・祝)~13日(木)の3日間
開催時間： 9:30開場 10:00-18:00（最終日は17:00終了）
開催場所： 桜美林大学新宿キャンパス 〒169-0073 東京都新宿区百人町３丁目２３−１
参加対象：(1)Bridgeティーチャーコース（高校教員）30名
(2)Bridgeパートナーコース（教育に関心のある多様な外部人材）30名
一次締切：2026年5月17日(日) ※最終締切5月31日(日)
説明会：zoomにてオンライン実施：2026年5月10日(日)19:00-20:00
活動費補助：1. 8月対面演習の旅費補助：一律1万円(税込)
2. 8月対面演習の宿泊費補助：上限1万円(税込)×最大2泊
3. 協働実践における実践補助：1グループ上限1万円(税込)
申込ページ:https://discova.jp/program/bridge/
■プログラム内容
(1)オンライン導入：
・動画視聴とレポート提出：3時間程度
・コース別オンラインセッション（パートナー）：7/11(土) 19:00-21:00
・コース別のオンラインセッション（ティーチャー）：7/12(日) 19:00-21:00
・オンラインオリエンテーション：8/2(日) 19:00-21:00
(2)対面演習：コラボレーションを生み出す3日間の実践型研修プログラム
8/11(火)-13(木)10:00-18:00 ※最終日は17:00終了予定
(3)協働実践：
オンライン全体MTGを重ねながら、チームごとに高校現場での探究コラボレーションプログラム実践を準備
・9/27(日)19:00~20:30
・10/25(日)19:00~20:30
・11/29(日)19:00~20:30
・12/6(日)10:00-17:00
・1/24(日)19:00~20:30
・2/21(日)19:00~20:30
※欠席の場合は録画共有をいたします
(4)認定報告会：
成果と学びを共有し、探究コラボレーターとして認定
3月13日(土)12:00-18:00
■講師
研修ディレクター 中尾根 美沙子 先生
桜美林大学 教育探究科学群
ピア・ラーニング科目担当 コーディネーター
青山学院大学 社会情報学部プロジェクト 准教授
ワークショップデザイナー育成プログラム 事務局長
研修ディレクター 藤井 亮太朗 先生
文京学院大学女子中学校・高等学校 教頭
PLIJ学びのイノベーションプラットフォーム STEAM curator
認定評価委員 鈴木 寛 先生
東京大学公共政策大学院 教授
認定評価委員 小林 雅之
桜美林大学 教育探究科学群
学群長・特任教授
認定評価委員 高原 幸治
桜美林大学 入学部 部長
学長補佐（入学・高大連携）
統括コーディネーター 今村 亮
桜美林大学 入学部 ディスカバ！事務局
運営コーディネーター 櫻井 美季
桜美林大学 入学部 ディスカバ！事務局
運営コーディネーター 勝瀬 祐介
桜美林大学 入学部 ディスカバ！事務局
■助成
一般財団法人 三菱みらい育成財団
2025・2026年度助成事業 カテゴリー5
主体的・協働的な学習（心のエンジンを駆動させる学習）を実践できる教員養成・指導者育成プログラム
■主催
桜美林大学 入学部
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人桜美林学園 総合企画部広報課
TEL：042-797-9772
FAX：042-797-9829
メール：webadmin@obirin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
三菱みらい育成財団の継続助成を受け、第2期スタートが決定
高等学校における「探究」の実践の中で、高校生の学びの場は学校から社会へと接続し、高校教員も多様な外部人材と協働しながら探究プログラムを創る機会が増えています。
桜美林大学（東京都町田市、学長 畑山浩昭）は、高校教員と多様な外部人材が９ヶ月間の研修と協働を通して、新たな探究コラボレーションプログラムをつくりだす探究コラボレーター認定研修「Bridge」を2025年に新設しました。一般財団法人三菱みらい育成財団の継続助成を受け、48名の認定探究コラボレーターを輩出した第１期に続き、主体的・協働的な学習を実践できる教員養成・指導者育成プログラムの第２期がスタートします。
開催日： 2026年8月11日(火・祝)~13日(木)の3日間
開催時間： 9:30開場 10:00-18:00（最終日は17:00終了）
開催場所： 桜美林大学新宿キャンパス 〒169-0073 東京都新宿区百人町３丁目２３−１
参加対象：(1)Bridgeティーチャーコース（高校教員）30名
(2)Bridgeパートナーコース（教育に関心のある多様な外部人材）30名
一次締切：2026年5月17日(日) ※最終締切5月31日(日)
説明会：zoomにてオンライン実施：2026年5月10日(日)19:00-20:00
活動費補助：1. 8月対面演習の旅費補助：一律1万円(税込)
2. 8月対面演習の宿泊費補助：上限1万円(税込)×最大2泊
3. 協働実践における実践補助：1グループ上限1万円(税込)
申込ページ:https://discova.jp/program/bridge/
■プログラム内容
(1)オンライン導入：
・動画視聴とレポート提出：3時間程度
・コース別オンラインセッション（パートナー）：7/11(土) 19:00-21:00
・コース別のオンラインセッション（ティーチャー）：7/12(日) 19:00-21:00
・オンラインオリエンテーション：8/2(日) 19:00-21:00
(2)対面演習：コラボレーションを生み出す3日間の実践型研修プログラム
8/11(火)-13(木)10:00-18:00 ※最終日は17:00終了予定
(3)協働実践：
オンライン全体MTGを重ねながら、チームごとに高校現場での探究コラボレーションプログラム実践を準備
・9/27(日)19:00~20:30
・10/25(日)19:00~20:30
・11/29(日)19:00~20:30
・12/6(日)10:00-17:00
・1/24(日)19:00~20:30
・2/21(日)19:00~20:30
※欠席の場合は録画共有をいたします
(4)認定報告会：
成果と学びを共有し、探究コラボレーターとして認定
3月13日(土)12:00-18:00
■講師
研修ディレクター 中尾根 美沙子 先生
桜美林大学 教育探究科学群
ピア・ラーニング科目担当 コーディネーター
青山学院大学 社会情報学部プロジェクト 准教授
ワークショップデザイナー育成プログラム 事務局長
研修ディレクター 藤井 亮太朗 先生
文京学院大学女子中学校・高等学校 教頭
PLIJ学びのイノベーションプラットフォーム STEAM curator
認定評価委員 鈴木 寛 先生
東京大学公共政策大学院 教授
認定評価委員 小林 雅之
桜美林大学 教育探究科学群
学群長・特任教授
認定評価委員 高原 幸治
桜美林大学 入学部 部長
学長補佐（入学・高大連携）
統括コーディネーター 今村 亮
桜美林大学 入学部 ディスカバ！事務局
運営コーディネーター 櫻井 美季
桜美林大学 入学部 ディスカバ！事務局
運営コーディネーター 勝瀬 祐介
桜美林大学 入学部 ディスカバ！事務局
■助成
一般財団法人 三菱みらい育成財団
2025・2026年度助成事業 カテゴリー5
主体的・協働的な学習（心のエンジンを駆動させる学習）を実践できる教員養成・指導者育成プログラム
■主催
桜美林大学 入学部
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人桜美林学園 総合企画部広報課
TEL：042-797-9772
FAX：042-797-9829
メール：webadmin@obirin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/