テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 ネオス）は、5月13日から3日間にわたって開催される「EDIX東京2026」(以下 EDIX)へ出展いたします。 本出展では、教育コンテンツの企画・開発を手掛けるネオス、ゲーミフィケーション教材の企画・開発に強みを持つ株式会社キッズプロジェクト(以下 キッズプロジェクト)、そしてデバイス事業を展開するJENESIS株式会社(以下 JENESIS)の3社が連携し、アナログからデジタル、デバイスまで、教材のゲーム化を幅広くご紹介する共同展示を行います。

展示テーマ 「ゲーミフィケーションで、教材はもっと遊べる。もっと学べる。」

ネオスの知育・教育事業では、キャラクターやゲームを通じて「学びを“続けたくなる”体験へと変える」教育コンテンツや知育アプリ、GIGAスクール向け教材などを開発・提供しています。

デジタル教材活用の第一歩となる「カードゲーム」 ドリル教材や研修マニュアル、単語帳など、単調になりがちで学習が続きにくい教材も、ゲーミフィケーションを導入することで、学習者が自主的に取り組みたくなる学びへと変えることができます。 今回の展示では、多様なゲーミフィケーション手法の中でも、幅広い教材を手軽にゲーム化できる「カードゲーム」にフォーカスしています。アナログとデジタル双方の特性を組み合わせて活用することで、学習の楽しさと効果を最大限に引き出します。 例えば、なかなか覚えられない”偉人”や”都道府県”、専門領域では”栄養バランスのとれた献立をつくるメソッド”から”自動車整備士向けマニュアル”まで、幅広い教育内容をゲームにすることが可能です。展示ブースでは、こうした学びの可能性を体感いただけるよう、多数のデモンストレーションをご用意しています。 また今回は、グループ会社でデバイス事業を展開するJENESISとの連携により、開発したコンテンツを実際に活用するためのデバイスまで一貫したご提案も可能です。教材のデジタル化や教育コンテンツ開発にご興味をお持ちの方はぜひお越しください。 「EDIX東京2026」について 【会期】2026年5月13日（水） ～ 15日（金） 10：00～18：00 ※最終日のみ17：00終了【会場】東京ビッグサイト 「東展示棟」 教材・教育コンテンツエリア 東ホール （小間番号：4-44） 【ネオス出展情報】https://edtech.neoscorp.jp/edix2026_news/【EDIX公式HP】https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html【招待券】入場には事前登録が必要です。下記URLをご確認ください。https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1656449573970621-MU0 ネオス展示事例 ※一部 カードとスゴロクで昆虫にふれる、あそべるずかん「昆虫クエスト」 ポプラ社が出版する書籍「ポプラディア大図鑑WONDA 昆虫」をもとに開発した“遊べる図鑑”アプリです。1,600種以上の昆虫データを収録し、図鑑としての閲覧機能に加え、スゴロクで日本各地を冒険しながら、昆虫カードの収集やバトル、クイズ、ストーリーを楽しむことができます。コレクション性や対戦性、続きが気になるストーリー設計など、子どもたちが夢中になれるさまざまなゲーミフィケーション要素を通じて、楽しみながら自然と昆虫の特徴や生態に関する知識を学べる設計となっています。 詳細はこちら ネオスの知育・教育事業について GIGAスクールに対応したデジタル教科書などのコンテンツや、キャラクターやゲームを活用した楽しく学べる教育コンテンツを提供しています。これまで積み上げてきた数々のアプリ開発実績や、WEB・コンテンツ制作からクラウド関連技術まで幅広くカバーする技術力を活かし、ニーズに合わせた学習コンテンツの企画・開発から保守・運用まで幅広く対応いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 サービス詳細や事例はこちら 今後もネオスはデジタルコンテンツを活用した新しい学びの形を提供し、教育・知育におけるDXを推進してまいります。 ＜テクミラホールディングスについて＞ 【商 号】テクミラホールディングス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627） 【代表者】池田 昌史 【U R L】https://www.tecmira.com 【グループ事業内容】 ◆ライフデザイン事業 エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 ◆AI&クラウド事業 AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供 ◆IoT&デバイス事業 通信デバイスの開発・製造や関連プラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞ 【商 号】ネオス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【代表者】池田 昌史 【U R L】https://www.neoscorp.jp 【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発 ※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。 260430_【Release】EDIX2026出展 .pdf 733,334 bytes