ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、同社が展開するMr. Nomads冷却シリーズを、大丸東京店9階「明日見世（アスミセ）」に2026年4月29日（水）より出店いたします。 2025年の夏は全国153地点中132地点で平均気温が観測史上最高を記録し、熱中症による救急搬送者数は100,510人と初めて10万人を突破しました。年々厳しさを増す日本の夏に向けて、本出店では夏本番を迎える前に実際に製品を手に取って体験できる機会を提供いたします。 先行情報：https://camp-fire.jp/projects/937384/view

開催概要

開催場所大丸東京店 9階「明日見世（アスミセ）」アクセスJR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ開催期間2026年4月29日（水）～ 7月21日（火）営業時間10:00～20:00（休業日は施設に準ずる）入場料無料

展示製品ラインナップ

本POPUPでは、Mr. Nomads冷却シリーズ全5製品を展示・体験いただけます。・冷却ベスト 2つの特許技術と3つの冷却技術を融合した次世代冷却ウェア。電源不要で室温35℃の環境でも最大4.5～5時間の持続冷却を実現。全身・部分・背中の3WAY使用が可能です。・ペット（犬）用アイスベスト 2026年3月時点で業界初※となるPCM素材使用の犬用冷却ベスト。ボタン状の突出物による多段階構造で地肌に密着できる独自設計です。 ※2026年3月 当社調べ／国内犬用冷却ベスト分野において・アイスバッグパッド（リュック用冷却パッド） リュックのバック面に装着して背中を冷やすPCM搭載パッド。客先の室内が28℃以下であれば再凍結も期待できる実用的な設計です。・冷感ランドセルパッド 子どもの通学中の背中の蒸れと暑さを継続的に軽減するPCM搭載パッド。ランドセルだけでなく女性の小さめバッグにも対応できるサイズ設計です。・ICE＆HOT魔法瓶 全パーツ取り外して洗える実用新案取得の魔法瓶。冷水・温水どちらにも対応したオールシーズン設計で、食品グレードのシリコーン素材を使用しています。

Mr. Nomads冷却シリーズについて

Mr. Nomads冷却シリーズは、PCM（相変化材料）を核心技術として採用した次世代冷却グッズのシリーズです。PCMとは固体から液体へと変化する際に熱を吸収する素材で、電源不要で体温を直接吸収し続ける点が特徴です。設計温度は28℃に統一されており、冷えすぎず体への負担が少ない温度帯を維持します。職場・通勤・通学・ペットまで、日常のあらゆる暑さの悩みに対応した製品ラインナップを揃えています。

取り扱い実績

・株式会社そごう・西武 CHOOSEBASE SHIBUYA ・雑誌「B.S.TIMES」による商品インタビュー取材掲載 など

展示会出展実績

・レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 ・第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 など

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要

会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com