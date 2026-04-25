株式会社THT Japanは、このたび西日本初のオフィシャルストアとなる「DEVIALET クオーツ心斎橋店」を大阪にオープンいたします。 エレガントかつアイコニックな店舗デザインを施した「DEVIALET クオーツ心斎橋店」は、大阪・心斎橋の新たなランドマークとなる『クオーツ心斎橋』の２Fフロアに出店いたします。 本店舗では、デビアレのさまざまな商品の実力を余すところなくご体感いただける専用のリスニングルームをご用意いたしました。 ファーストクラスをコンセプトとしたラグジュアリーかつリラックスいただける空間で、デビアレならではの圧倒的な音質、音場体験を是非お楽しみください。 また、店頭ではブランドスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルや使用環境に合わせた最適なコーディネートをご提案いたします。 製品選びから設置環境のご相談まで、専門知識を持つスタッフが丁寧にサポートいたします。 スタッフ一同、心よりお待ちしております。

■DEVIALET(デビアレ)とは

DEVIALET(デビアレ)は、ひとりでも多くの人に想像を超える音楽体感をお届けすることを目標とする、フランス パリのハイエンドオーディオブランドです。 音響技術の分野で革新を続け、わずか10年強で特許出願件数200件超え、受賞数90件以上獲得し、世界70か国でグローバルに展開しています。 パリ・国立オペラ座の一角にもストアを構え、国立オペラとパートナーシップを実現するほどの実力を持つブランドとなっています。

■店舗情報

DEVIALET クオーツ心斎橋店 所在地：大阪市中央区南船場3-12-14 2F 204 Osaka Metro御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅直結 営業時間：10:00～20:00 電話番号：06-4708-8876 DEVIALET オンラインストア：https://www.tht-japan.shop/ クオーツ心斎橋店LINEアカウント：https://lin.ee/8RqryDa

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%8D%97%E8%88%B9%E5%A0%B43-12-14+2F+204Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/devialet_by_tht//