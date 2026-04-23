レイズネクスト株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：毛利照彦、以下当社）は、この度、西日本の主要拠点である水島事業所（岡山県倉敷市）に、事務所棟建設に併せ全天候型屋内工場を建設し、稼働を開始したことをお知らせします。本工場では、当社が受注する各種プロジェクトで使用される製缶品や配管の製作を行います。

レイズネクスト水島事業所は1962年の開設以来、水島・兵庫・四国地区を中心に事業展開してまいりました。これまで屋外の作業場にて製缶品や配管の製作を行ってきましたが、設備の老朽化および雨天時の作業環境が課題でした。

この度完成した新工場は、32m×68mの全天候型屋内施設です。年間を通じて屋内で作業が行えるようになり、従事者の作業環境が改善されます。また天候に左右されないことで、安定した生産体制を確立します。製缶エリアと配管エリアにはそれぞれに天井クレーンを設置し、屋外に製品出荷場も併設することで、製品の生産から出荷まで一貫した対応を行い、効率向上を目指します。

全天候型屋内工場および製品出荷場

当社は、この新工場の稼働を通じて、今後も水島地区のお客様の多様なニーズに迅速かつ高品質でお応えし、さらなる顧客満足度の向上に努めてまいります。

■会社概要

レイズネクスト株式会社

事業内容：石油、石油化学、ガス、一般化学、非鉄金属、金属加工、電子材料、資源リサイクル、電力、

原子力、再生可能エネルギー、分散型エネルギー、製鉄、石炭、造水、飼料、生化学、食品、医薬品、医療品、医療、情報・通信、運輸・輸送、流通、備蓄、空気調整・給排水、公害防止、災害防止、環境保全等の機器、装置、設備、施設、資機材、学術研究、システムおよびプロセスに関する下記の事業

総合的エンジニアリング業務およびコンサルティング業務

装置、機器の製造、調達、修理および賃貸

装置、機器の設置、土木建築、電気計装、配管等の工事の設計、監理および施工

設備、装置の保全業務

研究、開発、技術支援および受託

設立 ：1938年7月

代表者 ：代表取締役社長 毛利 照彦

資本金 ：2,754百万円

従業員数：1,691名（2025年3月31日現在）

みなとみらい本社：神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8日石横浜ビル

磯子本社：神奈川県横浜市磯子区新磯子町27-5

事業所 ：北日本、鹿島、千葉、川崎、横浜、新潟、名古屋、関西、水島、岩国、徳山

工場 ：磯子、千葉

HP ：https://www.raiznext.co.jp/