¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯4·î¡¢¡ÖÊ¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¿·Àß¤·ÅÁÅý¤ÎÊ¸²½¹ÖºÂ¤òºþ¿·¡¡¿·¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡ÖÊ¸²½·Ý½Ñ¹ÖºÂµ¡¢¶¡×¤ò½ç¼¡³«¹Ö¤·¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦--¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø (³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è) ¤Ï¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¡¢¿¼²½¤òÌÜ»Ø¤·¡ÖÊ¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ø¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°é¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Á´³ØÀ¸¤¬¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¿Ê¸²½¹ÖºÂ¡Ê½÷À¶µÍÜ¹ÖºÂ¡¦Ê¸²½¸¦µæ¹ÖºÂ¡¦ÆÃ¼ì¸¦µæ¹ÖºÂ¡Ë¤òºÆÊÔ¤·¡¢2026Ç¯£´·î¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤«¤é£±Ç¯¼¡É¬½¤²ÊÌÜ¡ÖÊ¸²½·Ý½Ñ¹ÖºÂµ¡×¤È¡¢£²Ç¯¼¡°Ê¹ß¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖÊ¸²½·Ý½Ñ¹ÖºÂ¶¡×¤ò½ç¼¡³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÊ¸²½·Ý½Ñ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë²£ÃÇÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉý¹¤µ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ÎÎò»ËÅª·Ð°Þ¤ä¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿¼¤¤¸«¼±¤ò»ý¤Ä·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¤ÏÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤Ó¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ÖË¤«¤Ê¿Í´ÖÀ¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹ÍÎÏ¡×¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½·Ý½Ñ¹ÖºÂ µ ¡§£±Ç¯¼¡É¬¿Ü²ÊÌÜ¡Ê£±Ã±°Ì¡Ë
£±Ç¯¼¡¤òÂÐ¾Ý¤ËÁ´°÷¤¬Íú½¤¡£2,000¿Í°Ê¾å¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ç¡¢¸ÅÅµ¤«¤é¸½Âå¤Ë»ê¤ëÍ¥¤ì¤¿·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢ÃøÌ¾¤ÊÊý¤Î¹Ö±é¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉý¹¤¤»ëÌî¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ë¼Ò²ñ¤òÂª¤¨¤ëÎÏ¤òËá¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ä´üËö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½·Ý½Ñ¹ÖºÂ ¶¡§£²Ç¯¼¡°Ê¾åÁªÂò²ÊÌÜ¡Ê£²Ã±°Ì¡Ë¢¨27Ç¯ÅÙ¤«¤é³«¹Ö
£²Ç¯¼¡°Ê¹ß¤Î´õË¾¼Ô¤¬Íú½¤¡£¶µ¼¼¤Ç¤ÎºÂ³Ø°Ê³°¤Ë30Ì¾ÄøÅÙ¤Î¾¯¿Í¿ôÀ©¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¹»³°¼Â½¬¤òÆ³Æþ¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î£¶¥³¡¼¥¹¤ò³«¹ÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¼Âµ»¡¦¼ÂÁ©¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¤Î·Ý½Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²ÝÂê²ò·èÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤äÊó¹ð½ñÅù¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Î¾Ò²ð
µÜ¾ëæâ¡Ê¤ß¤ä¤®¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
1959Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¤Ç±é·àÏÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢90Ç¯¤Ë¡Ö¥¯¡¦¥Ê¥¦¥«¡×¤ò´úÍÈ¤²¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¿ÈÂÎµ»Ë¡¤È¸½ÂåÅª²ò¼á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î±é½Ð¤Ç¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£2007Ç¯¤è¤êSPAC·Ý½ÑÁí´ÆÆÄ¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó±é·àº×¤ÎÎò»Ë¾å¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î·àÃÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¡Ê¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥´¥Í¡Ù¡Ë¤òË¡²¦Ä£ÃæÄí¤Ç¾å±é¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤ÎÆüËÜ¿Í±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¥ª¥Ú¥é¡Ø¥Ý¥ó¥È¤Î²¦¥ß¥È¥ê¥À¡¼¥Æ¡Ù¤ò±é½Ð¡¢2026Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÇÀ¤³¦½é±é¤µ¤ì¤¿³ë¾þËÌºØ¤ÎÀ¸³¶¤Ë´ð¤Å¤¯Á´5Ëë¤Î¥ª¥Ú¥é¡ØThe Great Wave¡Ù¤ò±é½Ð¡¢¥ª¥Ú¥é³¦¤Ç¤Î³èÌö¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡¿·¤¿¤ÊÊ¸²½·Ý½Ñ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë²£ÃÇÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉý¹¤µ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ÎÎò»ËÅª·Ð°Þ¤ä¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿¼¤¤¸«¼±¤ò»ý¤Ä·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¤ÏÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤Ó¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ÖË¤«¤Ê¿Í´ÖÀ¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹ÍÎÏ¡×¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±Ç¯¼¡¤òÂÐ¾Ý¤ËÁ´°÷¤¬Íú½¤¡£2,000¿Í°Ê¾å¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ç¡¢¸ÅÅµ¤«¤é¸½Âå¤Ë»ê¤ëÍ¥¤ì¤¿·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢ÃøÌ¾¤ÊÊý¤Î¹Ö±é¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉý¹¤¤»ëÌî¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ë¼Ò²ñ¤òÂª¤¨¤ëÎÏ¤òËá¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ä´üËö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½·Ý½Ñ¹ÖºÂ ¶¡§£²Ç¯¼¡°Ê¾åÁªÂò²ÊÌÜ¡Ê£²Ã±°Ì¡Ë¢¨27Ç¯ÅÙ¤«¤é³«¹Ö
£²Ç¯¼¡°Ê¹ß¤Î´õË¾¼Ô¤¬Íú½¤¡£¶µ¼¼¤Ç¤ÎºÂ³Ø°Ê³°¤Ë30Ì¾ÄøÅÙ¤Î¾¯¿Í¿ôÀ©¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¹»³°¼Â½¬¤òÆ³Æþ¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î£¶¥³¡¼¥¹¤ò³«¹ÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¼Âµ»¡¦¼ÂÁ©¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¤Î·Ý½Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²ÝÂê²ò·èÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤äÊó¹ð½ñÅù¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Î¾Ò²ð
µÜ¾ëæâ¡Ê¤ß¤ä¤®¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
1959Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¤Ç±é·àÏÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢90Ç¯¤Ë¡Ö¥¯¡¦¥Ê¥¦¥«¡×¤ò´úÍÈ¤²¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¿ÈÂÎµ»Ë¡¤È¸½ÂåÅª²ò¼á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î±é½Ð¤Ç¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£2007Ç¯¤è¤êSPAC·Ý½ÑÁí´ÆÆÄ¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó±é·àº×¤ÎÎò»Ë¾å¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î·àÃÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¡Ê¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥´¥Í¡Ù¡Ë¤òË¡²¦Ä£ÃæÄí¤Ç¾å±é¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤ÎÆüËÜ¿Í±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¥ª¥Ú¥é¡Ø¥Ý¥ó¥È¤Î²¦¥ß¥È¥ê¥À¡¼¥Æ¡Ù¤ò±é½Ð¡¢2026Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÇÀ¤³¦½é±é¤µ¤ì¤¿³ë¾þËÌºØ¤ÎÀ¸³¶¤Ë´ð¤Å¤¯Á´5Ëë¤Î¥ª¥Ú¥é¡ØThe Great Wave¡Ù¤ò±é½Ð¡¢¥ª¥Ú¥é³¦¤Ç¤Î³èÌö¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/