株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS KIDS」は、高い人気を誇るブランド＜ARCH＆LINE＞との新作コラボレーションアイテムを、全国のSHIPS KIDS各店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。これまで数多くの別注アイテムを展開してきた中で、「親子でリンクコーディネート」を楽しめるアイテムは、今回が初の展開となります。 本コレクションでは、快適な着心地と優れたドライ性能を兼ね備えた吸水速乾素材「SOLOTEX®」を採用しています。タテ・ヨコに伸びる柔軟なストレッチ性により動きやすく、シワになりにくい特性を持ち、ご家庭でのイージーケア性にも優れています。 ラインナップには、リラックス感のあるルーズシルエットのTシャツをはじめ、着脱しやすい総ゴムのシャーリング仕様の水陸両用ショーツ、涼やかな印象のワンピースを展開。吸水速乾性など、これからの季節に適した機能性に加え、シアサッカー素材特有の凹凸のある風合いが見た目にも清涼感を演出します。 ＜ARCH＆LINE＞のものづくりの基本は、子どもと大人が一緒にファッションを楽しめることにあります。子ども目線だけでなく大人目線にもフィットするデザインにより、さりげないリンクコーディネートをお楽しみいただけます。ぜひ店頭にて、実際の素材感や着心地をお手に取ってご覧ください。

〔100～130cm〕\8,800

〔140～160cm〕\9,900

〔M,L〕\11,000

https://www.shipsltd.co.jp/g/g512320517/ https://www.shipsltd.co.jp/g/g512320518/ https://www.shipsltd.co.jp/g/g512320519/

［100～130cm］ \11,000

［140～160cm］\12,100

［M, L］\13,200

https://www.shipsltd.co.jp/g/g513420116/ https://www.shipsltd.co.jp/g/g513420117/ https://www.shipsltd.co.jp/g/g513420118/

［100～130cm］ \18,150

［140～160cm］\19,250

［M, L］\20,350

ARCH & LINE

https://www.shipsltd.co.jp/g/g514520607/ https://www.shipsltd.co.jp/g/g514520608/ https://www.shipsltd.co.jp/g/g514520609/

＜アーチ＆ライン＞ ◆CONCEPT ARCH＝曲線・寄り道・いたずら LINE＝直線・まっすぐ・真面目さ 世の中はたくさんの曲線と直線で成り立っています。 ARCH&LINEは、洋服を作り上げるのに不可欠な「パターン」で 最も美しいと思う曲線と直線を表現しています。 また、いつでも「真面目さ（LINE)」の中に、「遊び心（ARCH)」を忘れずにいたいと思っています。 そして“ARCH”には、想いや、人と人を繋げる架け橋になりたいとの願いも込めています。 ギフトとして選んで頂いた時の贈る方から贈られる側への想い、作り手（生産者）から消費者への想いなど、いろいろな“見えないARCH”を架けることが私たちの願いです。 ◆OUR HOPE 私たちは、洋服の持つ力を信じています。 私たちが洋服づくりを志したのは、これまで何度も洋服によって元気が出たり、幸せな気持ちになれたから。 こどもの頃から洋服を通してそんな体験をし、洋服好きになって欲しい、洋服を大切にして欲しい。 そんな願いを込めてデザイン・販売しています。

SHOPS

取扱店舗 ： SHIPS KIDS 大丸札幌店 SHIPS KIDS 池袋店 SHIPS KIDS 新宿店 SHIPS KIDS 玉川髙島屋店 SHIPS KIDS 吉祥寺店 SHIPS KIDS 髙島屋横浜店 SHIPS KIDS 松坂屋名古屋店 SHIPS KIDS 阪急うめだ店 SHIPS KIDS 神戸店 SHIPS KIDS 博多阪急店 SHIPS 大宮店 SHIPS 公式オンラインショップ（https://www.shipsltd.co.jp/）

SHIPS KIDS

「自分たちが着ている服を子供にも着せたい」 こんな想いがキッズラインのはじまりです。 子供の笑顔が似合う服、そんな気持ちをシップスのスタンダードなテイストをベースに表現していきます。

株式会社シップスについて

https://www.shipsltd.co.jp/label/shipskids/ https://www.instagram.com/ships_kids_official/

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。