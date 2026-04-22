「HARE」が、快適な涼しさを実感できる接触冷感シリーズの「ICY FEEL」を今年もリリース！メンズ、レディースのアイテム全22型を4月24日（金）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の「HARE（ハレ）」は、昨年大好評をいただいた接触冷感シリーズ「ICY FEEL」を今年もリリースいたします。HAREの全店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWNにて、4月24日（金）より発売します。カットソーだけでなくシャツやパンツ、ワンピースなどメンズ、レディース向けに豊富なラインアップを取り揃えました。また、クリエイティブには映像監督にte2ta氏を迎え、ダンサーのYUMEKI氏とRena氏をモデルに起用。あらゆる動きや気候、シーンにフィットする快適な着心地を映像とLOOKで表現しました。

HAREは、カルチャーとアートが融和した新感覚をシャープに表現するモードブランドです。温暖化が進行している昨今において機能素材を求められている方は多く、接触冷感シリーズ「ICY FEEL」は、昨年も販売開始直後から大好評でした。今回のシリーズでは、人気のメタルパーツがついたシャツジャケットやオリジナル刺繍が入った上品に着れるカットソー、サスペンダーや取り外し可能なポケットを備えたデザイン性の高いカーゴパンツなど、HAREが得意とするデザインアイテムに接触冷感の機能を加えています。

今回は、K-POPアーティストの振付や「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のダンストレーナーとして活躍したYUMEKI氏と、同じくK-POPアーティストの振付や「STREET WOMAN FIGHTE」に日本代表として参加したRena氏をモデルに起用しました。また、今注目を集めるアーティストのダンス映像を手掛ける映像監督のte2ta氏を迎えたスペシャルムービーを作成。ダンスを通してアイテムの魅力を表現したムービーは必見です。

■概要

発売日：2026年4月24日（金）

特設サイト：https://www.dot-st.com/hare/cp/hare34

※4月24日（金）から公開

取扱い店舗：

「HARE」全店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN

■商品詳細

商品名：【ICY FEEL】メタルパーツジャケット

価格：14,960円（税込）

カラー展開：ブルー、ブラウン、ブラック

サイズ：FREE

商品名：【ICY FEEL】IFカットオフベスト

価格：11,990円（税込）

カラー展開：ブラウン、ブルー、ブラック

サイズ：S、M

商品名：【ICY FEEL】ポケットミニロゴカット

価格：4,400円（税込）

カラー展開：ホワイト、グレー、ブルー、パープル、ブラック

サイズ：S、M

商品名：【ICY FEEL】アートシシュウT

価格：7,920円（税込）

カラー展開：ホワイト、イエロー、ブルーグリーン、ブラック

サイズ：FREE

商品名：【ICY FEEL】サスツキポケットカーゴ

価格：17,930円

カラー展開：パープル、ブラック

サイズ：FREE

商品名：【ICY FEEL】レースキリカエジャケット

価格：16,940円（税込）

カラー展開：レッド、グレー、ブラック

サイズ：FREE

商品名：【ICY FEEL】レースキリカエパンツ

価格：12,980円

カラー展開：レッド、グレー、ブラック

サイズ：FREE

商品名：【ICY FEEL】レースキリカエキャミワンピース

価格：14,960円（税込）

カラー展開：グレー、レッド、ブラック

サイズ：FREE

商品名：【ICY FEEL】チャイナシャツ

価格：9,900円（税込）

カラー展開：グレー、パープル、グリーン、ブラック

サイズ：FREE

■起用モデルについて

YUMEKI

振付師・ダンサー、アーティスト / 株式会社WOWs 所属

2019年に韓国のトップダンススタジオ 1MILLION DANCE STUDIO の専属振付師となり、 2023年には『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のダンストレーナーに抜擢。 2025年には韓国の人気オーディション番組『BOYS II PLANET（ボーイズツープラネット）』に出演し、 その実力と存在感でグローバルな注目を集めた。これまでに日韓のアーティストの振付やステージディレクションを多数手がけ、代表作に ITZY『WANNABE』、ME:I『Click』 がある。

Rena RHT. / TSUBAKILL / RHTokyoのメンバー

可愛さとスキルを両方兼ね備えアイソレーションやヒットを得意としたダンススタイルが武器。2021年にはD.LEAGUEにavex ROYAL BLATSとして出場し、初代チャンピオンに輝いた。また、2023年韓国の大人気TV Show "Street woman fighter2"に日本代表チーム“TSUBAKILL"として出場。 さらに、2025年には"RHTokyo"として、再び"Street woman fighter 3"に出場し、世界的に絶大な人気を獲得し、グローバルに活動を行っている。現在は『ILLIT』『INI』『中島健人』『DXTEEN』等、国内外問わず数々のアーティストからのオファーが殺到しており、振付師としてもグローバルな活躍をみせている。

■映像監督について

te2ta

映像監督。 NEiGHBOR FLOW代表。

MVやダンス映像の制作を軸に、アーティストのプロデュースや演出まで手がけるマルチクリエイター。HANA、BE:FIRST、XGなど、数々の人気アーティストのダンス映像を担当。国内外のプロデューサーやダンサー業界から熱い視線を集めている。

■HAREについて

日常を華やかに晴れやかに。精彩でクールなモノトーンをベースに、日常における衣を雅やかにアップデートする。カルチャーやアートが融和した新感覚をシャープに表現するモードブランド。20～30代の男女に向け、全国33店舗展開。（2026年2月末時点）

＜公式WEBストア and ST＞ http://www.dot-st.com/hare/

＜公式ブランドサイト＞ http://www.hare.jp

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/hare_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official