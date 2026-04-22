【調査】メトホルミンの副作用はどのくらい？実際に多い症状TOP5｜下痢は◯％・吐き気は◯％の人に発生
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糖尿病治療で広く使われているメトホルミンについて、「副作用はどのくらいあるのか」「下痢や吐き気はどれくらいの確率で起きるのか」といった不安の声は非常に多く見られます。結論から言うと、メトホルミンの副作用で最も多いのは消化器症状で、下痢は約20～30％、吐き気は約10～20％の人に見られるとされています。ただし、多くの場合は服用初期に限られ、徐々に軽減するケースが一般的です。
サービスサイト：https://diabeteslife.jp/
【結論：副作用はあるが「重篤なものは稀」】
メトホルミンは世界的に第一選択薬として使われており、安全性の高い薬とされています。副作用は一定の割合で発生しますが、その多くは軽度～中等度であり、重篤な副作用は非常に稀です。
特に注意すべきとされる乳酸アシドーシスは、発生率が10万人あたり数例程度と極めて低く、適切な用量管理と医師の指導のもとでは過度に恐れる必要はないとされています。
【実際に多い副作用TOP5】
メトホルミンで報告されている副作用の中でも、特に多いものは以下の通りです。
1位：下痢（約20～30％）
服用開始直後に最も多く見られる症状です。腸内環境の変化によるもので、数日～数週間で落ち着くケースが多いです。
2位：吐き気（約10～20％）
空腹時に服用した場合に起こりやすく、食後に服用することで軽減されることがあります。
3位：腹痛・腹部不快感（約5～10％）
胃腸への刺激によるもので、こちらも時間経過とともに改善することが多いです。
4位：食欲低下（個人差あり）
食欲が落ちることで結果的に体重減少につながるケースもあります。
5位：金属のような味（味覚異常）（数％）
口の中に違和感を感じるケースがありますが、頻度は比較的低めです。
【副作用が出やすい人の特徴】
Dライフ内のユーザー投稿やデータを見ると、副作用が出やすい人にはいくつかの傾向があります。例えば、服用開始時に一気に用量を増やした場合や、空腹時に服用している場合は、消化器症状が出やすい傾向があります。
また、もともと胃腸が弱い人や、他の薬との併用がある場合も影響を受けやすいとされています。
【副作用を抑えるための対策】
メトホルミンの副作用は、いくつかの工夫で軽減できる場合があります。まず基本となるのが「食後に服用すること」です。これにより胃腸への刺激を抑えることができます。
また、少量から開始して徐々に増量する「漸増投与」も有効とされています。さらに、どうしても症状が強い場合は、徐放製剤（ゆっくり効くタイプ）への変更が検討されることもあります。
Dライフでも、「最初は下痢が続いたが1週間で落ち着いた」「飲み方を変えたら副作用がほぼなくなった」といった実体験が多く共有されています。
【副作用と効果のバランス】
メトホルミンは血糖値を下げるだけでなく、体重増加を抑えたり、インスリン抵抗性を改善する効果もあるため、長期的なメリットが大きい薬です。副作用だけに注目するのではなく、全体のバランスで判断することが重要です。
特に「副作用が怖いからやめたい」と感じている場合でも、実際には調整可能なケースが多く、自己判断で中止するのではなく医師と相談することが推奨されます。
【Dライフでわかるリアルな副作用データ】
Dライフでは、糖尿病の型や年齢、使用している薬ごとに、他のユーザーがどのような副作用を経験しているかを確認することができます。「どのくらいの人が下痢になっているのか」「どのくらいで落ち着いたのか」といったリアルな情報を把握できる点が特徴です。
また、血糖値やHbA1cの変化と副作用の関係も記録できるため、自分に合った治療の判断材料として活用できます。
【こんな方におすすめ】
・メトホルミンの副作用が不安な方
・下痢や吐き気がどのくらい起きるか知りたい方
・他の患者のリアルな体験を参考にしたい方
・副作用を抑えながら治療を続けたい方
【サービス概要】
サービス名：Dライフ（DiabetesLife）
URL：https://diabeteslife.jp/
主な機能：掲示板機能、情報記事、血糖値・HbA1c記録機能、ユーザーデータ閲覧機能、食事検索機能
利用料金：無料
【お問い合わせ先】
メール：info@diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
糖尿病治療で広く使われているメトホルミンについて、「副作用はどのくらいあるのか」「下痢や吐き気はどれくらいの確率で起きるのか」といった不安の声は非常に多く見られます。結論から言うと、メトホルミンの副作用で最も多いのは消化器症状で、下痢は約20～30％、吐き気は約10～20％の人に見られるとされています。ただし、多くの場合は服用初期に限られ、徐々に軽減するケースが一般的です。
サービスサイト：https://diabeteslife.jp/
【結論：副作用はあるが「重篤なものは稀」】
メトホルミンは世界的に第一選択薬として使われており、安全性の高い薬とされています。副作用は一定の割合で発生しますが、その多くは軽度～中等度であり、重篤な副作用は非常に稀です。
特に注意すべきとされる乳酸アシドーシスは、発生率が10万人あたり数例程度と極めて低く、適切な用量管理と医師の指導のもとでは過度に恐れる必要はないとされています。
【実際に多い副作用TOP5】
メトホルミンで報告されている副作用の中でも、特に多いものは以下の通りです。
1位：下痢（約20～30％）
服用開始直後に最も多く見られる症状です。腸内環境の変化によるもので、数日～数週間で落ち着くケースが多いです。
2位：吐き気（約10～20％）
空腹時に服用した場合に起こりやすく、食後に服用することで軽減されることがあります。
3位：腹痛・腹部不快感（約5～10％）
胃腸への刺激によるもので、こちらも時間経過とともに改善することが多いです。
4位：食欲低下（個人差あり）
食欲が落ちることで結果的に体重減少につながるケースもあります。
5位：金属のような味（味覚異常）（数％）
口の中に違和感を感じるケースがありますが、頻度は比較的低めです。
【副作用が出やすい人の特徴】
Dライフ内のユーザー投稿やデータを見ると、副作用が出やすい人にはいくつかの傾向があります。例えば、服用開始時に一気に用量を増やした場合や、空腹時に服用している場合は、消化器症状が出やすい傾向があります。
また、もともと胃腸が弱い人や、他の薬との併用がある場合も影響を受けやすいとされています。
【副作用を抑えるための対策】
メトホルミンの副作用は、いくつかの工夫で軽減できる場合があります。まず基本となるのが「食後に服用すること」です。これにより胃腸への刺激を抑えることができます。
また、少量から開始して徐々に増量する「漸増投与」も有効とされています。さらに、どうしても症状が強い場合は、徐放製剤（ゆっくり効くタイプ）への変更が検討されることもあります。
Dライフでも、「最初は下痢が続いたが1週間で落ち着いた」「飲み方を変えたら副作用がほぼなくなった」といった実体験が多く共有されています。
【副作用と効果のバランス】
メトホルミンは血糖値を下げるだけでなく、体重増加を抑えたり、インスリン抵抗性を改善する効果もあるため、長期的なメリットが大きい薬です。副作用だけに注目するのではなく、全体のバランスで判断することが重要です。
特に「副作用が怖いからやめたい」と感じている場合でも、実際には調整可能なケースが多く、自己判断で中止するのではなく医師と相談することが推奨されます。
【Dライフでわかるリアルな副作用データ】
Dライフでは、糖尿病の型や年齢、使用している薬ごとに、他のユーザーがどのような副作用を経験しているかを確認することができます。「どのくらいの人が下痢になっているのか」「どのくらいで落ち着いたのか」といったリアルな情報を把握できる点が特徴です。
また、血糖値やHbA1cの変化と副作用の関係も記録できるため、自分に合った治療の判断材料として活用できます。
【こんな方におすすめ】
・メトホルミンの副作用が不安な方
・下痢や吐き気がどのくらい起きるか知りたい方
・他の患者のリアルな体験を参考にしたい方
・副作用を抑えながら治療を続けたい方
【サービス概要】
サービス名：Dライフ（DiabetesLife）
URL：https://diabeteslife.jp/
主な機能：掲示板機能、情報記事、血糖値・HbA1c記録機能、ユーザーデータ閲覧機能、食事検索機能
利用料金：無料
【お問い合わせ先】
メール：info@diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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