4/26～5/6までのゴールデンウィークは、おうちで映画を楽しもう！GWはおうちが映画館に！人気ジャンル連発11DAYS毎日朝9時からスタート！

株式会社ＡＸＮエンタテインメント

洋画専門チャンネル「ザ・シネマ」（株式会社AXNエンタテインメント、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島 亮司）では、ゴールデン期間中の4月26日(日)～5月6日(水・振休)までの11日間、特別編成「GWはおうちが映画館に！人気ジャンル連発11DAYS」をお届けいたします。本企画では、ご自宅でたっぷり映画を楽しんでいただくため、王道ジャンルから厳選された人気作を日替わりで一挙放送いたします。メガヒット映画や人気シリーズの一挙放送はもちろん、アクションファン垂涎の対決企画「ジェイソン・ボーン vs ジェイソン・ステイサム」や、昨今注目の華流アクション、韓流サスペンスまで、多彩なラインナップをお届けします。映画ファンならずとも見逃せない、珠玉の11日間をぜひお楽しみください。

GWはおうちが映画館に！人気ジャンル連発11DAYS

4/26～5/6 毎日朝9時からスタート！

王道ジャンルから厳選された人気作を日替わりで一挙放送！

GWは、おうちで映画三昧!!

＼4月26日（日）～5月6日（水・振休）毎日朝9時スタート／

4/26（日） 爆走＆潜水艦映画特集（6作品）

4/27（月） 人気シリーズ作品一挙（４シリーズ８作品）

4/28（火） SF大作映画特集（6作品）

4/29（水・祝） メガヒット映画特集（6作品）

4/30（木） 厳選アクション映画特集（７作品）

5/1（金） サスペンス映画特集（6作品）

5/2（土） 緊迫の密室アクション映画特集（7作品）

5/3（日・祝） 華流アクション映画特集（7作品）

5/4（月・祝） メガヒット映画特集２.（6作品）

5/5（火・祝） 人気シリーズ作品一挙２.（2シリーズ7作品）

5/6（水・振休） ジェイソン・ボーンvsジェイソン・ステイサム（6作品）

5/1（金）～5/6（水・振休）毎日深夜0:00～

毎日韓流サスペンス映画特集 （6作品）

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/758(https://www.thecinema.jp/tag/758)

【メガヒット映画特集】 4/29（水・祝）

【メガヒット映画特集】★12作品誰もが知るメガヒット作！(C) 2005 Regency Entertainment (USA), Inc. in the U.S. only. (C) 2005 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved.

●『Mr.&Mrs. スミス』

放送日：4月29日(水・祝) 21:00～

ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーが暗殺者夫婦を演じた、痛快アクション・コメディ

●『オペレーション・フォーチュン』

放送日：4月29日(水・祝) 9:00～

危険な最高機密を奪い返せ！

ガイ・リッチー監督＆ジェイソン・ステイサムが放つ痛快スパイアクション

●『グラディエーター』

放送日：4月29日(水・祝) 18:10～

●『シビル・ウォー アメリカ最後の日』

放送日：4月29日(水・祝) 16:05～

●『バッドボーイズ RIDE OR DIE』

放送日：4月29日(水・祝) 11:10～

●『最後の決闘裁判』

放送日：4月29日(水・祝) 13:20～

【メガヒット映画特集】 5/4（月・祝）

(C) 2008 MVL Film Finance. All Rights Reserved.

●『アイアンマン』

放送日：5月4日(月・祝) 21:00～

『アベンジャーズ』はここから始まった！マーベル屈指の人気ヒーローの誕生秘話を描く痛快SFアクション

●『世界侵略：ロサンゼルス決戦』

放送日：5月4日(月・祝) 13:50～

宇宙の侵略者から地球を守れ！海兵隊員たちの壮絶な市街戦を描く

ノンストップSFアクション

●『エクソシスト／ディレクターズ・カット版』

放送日：5月4日(月・祝) 9:00～

●『カサブランカ【カラー版】』

放送日：5月4日(月・祝) 11:30～

●『フューリー(2014)』

放送日：5月4日(月・祝) 16:10～

●『ポンペイ』

放送日：5月4日(月・祝) 19:00～

【人気シリーズ一挙放送】 4/27(月)・5/5(火・祝)

【人気シリーズ一挙放送】★6シリーズ15作品人気シリーズを一気に観られる人気企画！「ナショナル・トレジャー」 (C) Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.「メジャーリーグ２ 」(C) 1989 Morgan Creek Productions. All Rights Reserved.「猿の惑星／キングダム」(C) 2024 20th Century Studios and TSG Entertainment Finance LLC

★『ナショナル・トレジャー』シリーズ2作

放送日：4月27日(月) 18:35～

冒険活劇の醍醐味満載！伝説の財宝の謎に迫る、

ニコラス・ケイジ主演アクション・シリーズ

★『デンジャラス・ビューティー』シリーズ2作

放送日： 4月27日(月) 9:00～

★『ボーダーライン』シリーズ2作

放送日： 4月27日(月) 深夜0:00～

★『ホーム・アローン』シリーズ2作

放送日： 4月27日(月) 14:05～

★『メジャーリーグ』シリーズ3作

放送日： 5月5日(火・祝) 9:00～

落ちこぼれ選手ばかりの弱小球団が、奇跡の快進撃。

この痛快さこそスポーツ映画の王道だ！

★『猿の惑星』シリーズ4作

放送日： 吹替 5月5日(火・祝) 14:40～

なぜ地球は“猿の惑星”と化したのか？

オリジナル版第1作の前日譚を描いた21世紀のリブート版3部作と、

新シリーズ第1章の4作品を一挙放送！

【ジェイソン・ステイサムvsジェイソン・ボーン】 5/6(水・振休)

【ジェイソン・ステイサムvsジェイソン・ボーン】★6作品寡黙で実戦的な戦闘力を持つ、孤高のアクションの象徴である二人を特集！「ボーン・アイデンティティー」(C) 2002 Universal Studios. All rights Reserved.「オペレーション・フォーチュン」(C) 2023 MIRAMAX DISTRIBUTION SERVICES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. MOTION PICTURE ARTWORK (C) 2023 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

●『ボーン・アイデンティティー』

放送日：5月6日(水・振休) 9:00～

マット・デイモン主演メガヒット・スパイ・アクション“ジェイソン・ボーン”シリーズの第１作！

●『オペレーション・フォーチュン』

放送日：吹替 5月6日(水・振休) 15:50～

危険な最高機密を奪い返せ！ガイ・リッチー監督＆ジェイソン・ステイサムが放つ痛快スパイアクション

●『カオス(2005)』

放送日：5月6日(水・振休) 20:15～

●『セルラー』

放送日：5月6日(水・振休) 18:05～

●『ボーン・アルティメイタム』

放送日：5月6日(水・振休) 13:20～

●『ボーン・スプレマシー』

放送日：5月6日(水・振休) 11:15～

【華流アクション映画特集】 5/3 (日・祝)

【華流アクション映画特集】★7作品武術の美と現代アクションが融合した、流麗かつダイナミックなエンターテインメント「シャクラ」(C) 2023 Wishart Interactive Entertainment Co., Ltd. All Rights Reserved

●『シャクラ』

放送日：5月3日(日・祝) 9:00～

香港の至宝ドニー・イェンが宋代中国の英雄に！

監督と主演を兼任して織りなす超絶武侠アクション

●『ハード・ナイト』

放送日：5月3日(日・祝) 19:50～

第43回香港国際映画祭オープニング作品を飾った

『ダイ・ハード2』レニー・ハーリン監督のバイオレンス・アクション！！

●『ドラゴン×マッハ！』

放送日：5月3日(日・祝) 13:40～

●『ライド・オン』

放送日：5月3日(日・祝) 17:35～

●『ラスト・ソルジャー(2010)』

放送日：5月3日(日・祝) 15:50～

●『南拳宗師 ライズ・オブ・フィスト』

放送日：5月3日(日・祝) 11:20～

●『武神』

放送日：5月3日(日・祝) 21:55～

【毎日韓流サスペンス映画特集】 5/1(金)～5/6(水・振休)

【毎日韓流サスペンス映画特集】 ★6作品人間の闇をえぐる緻密な心理描写と、息をのむ展開で畳みかける濃密なスリル作品を特集！「THE WITCH／魔女 -増殖- [R15+]」(C) 2022 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & GOLDMOON FILM.All Rights Reserved.

●『THE WITCH／魔女 -増殖- [R15+]』

放送日：5月1日(金) 深夜0:00～

“魔女ユニバース”の幕開け！宿命を背負った少女をめぐる、最強バトルロイヤル・アクション！

●『V.I.P. 修羅の獣たち [R15+]』

放送日：5月6日(水) 深夜0:00～

一人のVIPを巡って男たちの運命が交錯！チャン・ドンゴンら実力派俳優競演の犯罪アクション

●『悪のクロニクル』

放送日：5月3日(日) 深夜0:00～

●『悪女／AKUJO [R15+]』

放送日：5月5日(火) 深夜0:00～

●『暗数殺人』

放送日：5月2日(土) 深夜0:00～

●『甘い人生 4Kレストア版 [R15+]』

放送日：5月4日(月) 深夜0:00～

【爆走＆潜水艦映画特集】 4/26(日)

【爆走＆潜水艦映画特集】 ★6作品「ハンターキラー 潜航せよ」(C) 2018 Hunter Killer Productions, Inc.

●『ハンターキラー 潜航せよ』

放送日：4月26日(日) 21:00～

第三次世界大戦勃発を防げるか？

原子力潜水艦とネイビーシールズの危険な極秘任務を描く極限アクション

●『Ｕボート：235 潜水艦強奪作戦』

放送日：4月26日(日) 9:00～

ベルギーのレジスタンス集団が憎き敵国の捕虜と共闘！

危険な作戦を娯楽テイスト満点に描く戦争アクション

●『グランツーリスモ』

放送日： 4月26日(日) 13:30 ～

●『バッド・デイ・ドライブ』

放送日： 4月26日(日) 16:00 ～

●『潜水艦クルスクの生存者たち』

放送日： 4月26日(日) 10:55 ～

●『潜水艦コマンダンテ 誇り高き決断』

放送日： 4月26日(日) 18:30 ～

【SF大作映画特集】 4/28(火)

【SF大作映画特集】 ★6作品「バトルシップ(2012)」(C) 2012 Universal City Studios Productions LLLP. ALL RIGHTS RESERVED.

●『バトルシップ(2012)』

放送日：4月28日(火) 21:00～

エイリアンの侵略が海から始まる！

日米の熱い男たちが絆を結び共闘する、壮絶なSF海戦アクション

●『ターミネーター３』

放送日：4月28日(火) 9:00～

“審判の日”はまだ回避されてなかった！

女ターミネーターの美しき猛威が迫るシリーズ第３弾

●『アイランド(2005)』

放送日： 4月28日(火) 13:30 ～

●『フィフス・エレメント』

放送日： 4月28日(火) 11:00 ～

●『ブレードランナー 2049』

放送日： 4月28日(火) 18:05 ～

●『ブレードランナー ファイナル・カット』

放送日： 4月28日(火) 16:00 ～

【厳選アクション映画特集】 4/30(木)

【厳選アクション映画特集】 ★7作品「ヒート」(C) 1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved.

●『ヒート』

放送日：4月30日(木) 21:00～

アル・パチーノvsロバート・デ・ニーロ、男の真っ向勝負をマイケル・マン監督がソリッドに描く！

●『炎のデス・ポリス』

放送日：4月30日(木) 9:00～

砂漠地帯の警察署が戦場と化す！裏社会に生きる男たちの死闘を描くバイオレンスアクション

●『イントゥ・ザ・サン [R15+] 』

放送日： 4月30日(木) 深夜0:00 ～

●『カリフォルニア・ダウン』

放送日： 4月30日(木) 18:55 ～

●『ヒットマンズ・ボディガード』

放送日： 4月30日(木) 11:25 ～

●『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』

放送日： 4月30日(木) 13:50 ～

●『ランサム 非公式作戦』

放送日： 4月30日(木) 16:25 ～

【サスペンス映画特集】 5/1(金)

【サスペンス映画特集】 ★6作品「シークレット ウインドウ」(C) 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

●『シークレット ウインドウ』

放送日：5月1日(金)21:00～

盗作を疑われた作家が極限まで追い詰められる…

スティーヴン・キングの小説をジョニー・デップ主演で映画化

●『シリアナ』

放送日： 5月1日(金) 13:35～

石油をめぐる国際的な陰謀と欲望がスリリングに暴かれる！

ジョージ・クルーニー主演の社会派群像ドラマ

●『ダーク・プレイス』

放送日： 5月1日(金) 9:00 ～

●『バベル』

放送日： 5月1日(金) 18:10 ～

●『関心領域』

放送日： 5月1日(金) 15:55 ～

●『追いつめられて』

放送日： 5月1日(金) 11:05 ～

【緊迫の密室アクション映画特集】 5/2(土)

【緊迫の密室アクション映画特集】 ★7作品「THE MOON」(C) 2023 CJ ENM Co., Ltd., CJ ENM STUDIOS, BLAAD STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED

●『THE MOON』 ※ CSベーシック初

放送日：5月2日(土) 21:00～

韓国で大ヒット！

月探査ミッションにたった一人で挑む宇宙飛行士の大冒険を描いたエンタテインメント超大作

●『ザ・グリード【日曜洋画劇場版(午後のﾛｰﾄ゛ｼｮｰ放送版)】 』

放送日： 吹替5月2日(土) 19:05～

豪華客船を未知の巨大人食い生物が襲撃！

海洋サバイバル・モンスター・パニック・アクション!!

●『アンダーウォーター』

放送日： 5月2日(土) 14:45 ～

●『キック・オーバー』

放送日： 5月2日(土) 9:00 ～

●『スフィア』

放送日： 5月2日(土) 16:35 ～

●『ロックアウト(2012)』

放送日： 5月2日(土) 12:55 ～

●『軍用列車』

放送日： 5月2日(土) 10:45 ～

ザ・シネマとは わが家を、映画館に。こだわりの視点で選んだ名作・人気作を24時間お届けする映画ファンのための専門チャンネル。時代を彩り、映画ファンに愛された作品を多様なラインナップで放送。あの日見た思い出の映画に再会する。そんな贅沢な時間を、ご自宅のリビングという特等席へお届けします。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

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ザ・シネマのご視聴方法 ザ・シネマはスカパー！、J：COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB【https://www.thecinema.jp/lp】から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。