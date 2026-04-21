iPhone向け おすすめデータ復元ソフト5選
株式会社Tenorshareは、4月17日（金）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、「UltData for iOS」のデータ復元ソフトとしての性能を向上させました。
★iPhone動画復元ソフトTenorshare UltData 公式サイト：https://x.gd/iXlh4
iPhoneのデータが消えてしまったときに役立つのがデータ復元ソフトです。
データ復元ソフトを使えばバックアップなしでも取り戻したいデータを復元することができます。
こちらの記事ではデータ復元ソフトの選び方とおすすめ5選、特におすすめのツールTenorshare UltData for iOSの使い方を紹介していきます。
Part1.iPhone向けデータ復元ソフトを使うメリット
iPhone向けデータ復元ソフトを使うメリットは以下の通りです。
・バックアップなしでデータの復元が可能
iCloudやiTunesのバックアップがなくても必要なデータを取り戻せる可能性があります。
・LINEの履歴などにも対応
LINEのトーク履歴なども復元可能なソフトも少なくありません。
・操作しやすい画面
親切な画面設計で、誰でも使いやすく、復元したいデータを選択して元に戻せます。
Part2.おすすめiPhone向けデータ復元ソフト5選
１．UltData for iOS
多様なデータ形式に対応しているiPhone/iPad向けデータ復元ソフトです。
復元精度が98%と非常に高く、高確率でデータを復元することができます。
また、画面も非常に見やすく操作がしやすい点もメリットの1つと言えるでしょう。
そのため、データ復元ソフトをどれにしようか悩んでいる方には非常におすすめです。
使い方は以降で詳しく紹介していきます。
２．Dr.Fone
DrFoneはiPhone/Android両対応のデータ復元ソフトです。iPhone/Androidいずれも所持している方にはおすすめになります。
ただし、年間契約が主となっており、価格が他のツールよりもお高めです。
そのため、コストを抑えたい方にはあまりおすすめできません。
加えてツール自体の容量が大きめです。
３．FonePaw
Windows、Macいずれにも対応しているソフトになります。
そのため、複数台PCを持っている方には最適なツールです。
ただし、返金制度が難しかったり、一部のデータがスキャンしても出てこないことがあります。
特にiPhoneのデータ復元に関する制約が多いため、iPhoneユーザーは事前にお試しなどをしたうえで選ばないと損をする可能性があります。
４．DiskDrill for iPhone
MacOS最新版にも対応しているデータ復元ソフトです。ツールのUIが非常にシンプルなため、見やすいソフトをお探しの方には最適です。
ただし、Windowsには対応していないため、注意してください。
また、復元にかかる時間が長いため、短時間でデータ復元できるソフトをお探しの方は注意してください。
５．EaseUS MobiSaver
お試しでデータ復元が可能なソフトです。
一方で、復元精度が低い点がデメリットになります。そのため、とにかくデータを復元したいという方が選ぶのはあまりお勧めできません。
また、LINEなどのアプリのデータ復元にあまり強くないです。
Part3.iPhone専用データ復元ソフト「UltData for iOS」の使い方
UltData for iOSの使い方を紹介します。非常に使いやすいため、こちらを参考にしてみてください。
1．パソコンでソフトをインストール後起動し、「iOSデバイスから復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347314/images/bodyimage1】
2. iPhoneがコンピューターに接続されていることを確認します。スキャンして復元したいデータにチェックを入れるか、メッセージを選択して「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347314/images/bodyimage2】
3.必要なファイルにチェックを入れ、「復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347314/images/bodyimage3】
最後に
このように、iPhone向けデータ復元ソフトには様々なものがあります。バックアップなしでも、多様なデータを復元することが可能なため、ぜひ活用を検討してみてください。
どれを選べばいいかお困りになられた場合はUltData for iOSがおすすめになります。
iPhone/iPadいずれも対応しており、写真以外にも動画やメール、連絡先などを高確率で復元可能です。
ぜひとも試してみてくださいね。
★スマホ写真復元ソフトTenorshare UltData 無料体験：https://x.gd/iXlh4
【関連記事】
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・iPhoneで消した写真を復元する方法7選｜ゴミ箱・完全削除・バックアップなし：https://x.gd/xYgE8O
【Tenorshare UltData for iOS について】
Tenorshare UltData for iOSは安全・強力・信頼できるiPhone/iPad向けデータ復元ソフトです。
バックアップがなくても簡単にデータを復元できます。
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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データ復元ソフトを使えばバックアップなしでも取り戻したいデータを復元することができます。
こちらの記事ではデータ復元ソフトの選び方とおすすめ5選、特におすすめのツールTenorshare UltData for iOSの使い方を紹介していきます。
Part1.iPhone向けデータ復元ソフトを使うメリット
iPhone向けデータ復元ソフトを使うメリットは以下の通りです。
・バックアップなしでデータの復元が可能
iCloudやiTunesのバックアップがなくても必要なデータを取り戻せる可能性があります。
・LINEの履歴などにも対応
LINEのトーク履歴なども復元可能なソフトも少なくありません。
・操作しやすい画面
親切な画面設計で、誰でも使いやすく、復元したいデータを選択して元に戻せます。
Part2.おすすめiPhone向けデータ復元ソフト5選
１．UltData for iOS
多様なデータ形式に対応しているiPhone/iPad向けデータ復元ソフトです。
復元精度が98%と非常に高く、高確率でデータを復元することができます。
また、画面も非常に見やすく操作がしやすい点もメリットの1つと言えるでしょう。
そのため、データ復元ソフトをどれにしようか悩んでいる方には非常におすすめです。
使い方は以降で詳しく紹介していきます。
２．Dr.Fone
DrFoneはiPhone/Android両対応のデータ復元ソフトです。iPhone/Androidいずれも所持している方にはおすすめになります。
ただし、年間契約が主となっており、価格が他のツールよりもお高めです。
そのため、コストを抑えたい方にはあまりおすすめできません。
加えてツール自体の容量が大きめです。
３．FonePaw
Windows、Macいずれにも対応しているソフトになります。
そのため、複数台PCを持っている方には最適なツールです。
ただし、返金制度が難しかったり、一部のデータがスキャンしても出てこないことがあります。
特にiPhoneのデータ復元に関する制約が多いため、iPhoneユーザーは事前にお試しなどをしたうえで選ばないと損をする可能性があります。
４．DiskDrill for iPhone
MacOS最新版にも対応しているデータ復元ソフトです。ツールのUIが非常にシンプルなため、見やすいソフトをお探しの方には最適です。
ただし、Windowsには対応していないため、注意してください。
また、復元にかかる時間が長いため、短時間でデータ復元できるソフトをお探しの方は注意してください。
５．EaseUS MobiSaver
お試しでデータ復元が可能なソフトです。
一方で、復元精度が低い点がデメリットになります。そのため、とにかくデータを復元したいという方が選ぶのはあまりお勧めできません。
また、LINEなどのアプリのデータ復元にあまり強くないです。
Part3.iPhone専用データ復元ソフト「UltData for iOS」の使い方
UltData for iOSの使い方を紹介します。非常に使いやすいため、こちらを参考にしてみてください。
1．パソコンでソフトをインストール後起動し、「iOSデバイスから復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347314/images/bodyimage1】
2. iPhoneがコンピューターに接続されていることを確認します。スキャンして復元したいデータにチェックを入れるか、メッセージを選択して「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347314/images/bodyimage2】
3.必要なファイルにチェックを入れ、「復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347314/images/bodyimage3】
最後に
このように、iPhone向けデータ復元ソフトには様々なものがあります。バックアップなしでも、多様なデータを復元することが可能なため、ぜひ活用を検討してみてください。
どれを選べばいいかお困りになられた場合はUltData for iOSがおすすめになります。
iPhone/iPadいずれも対応しており、写真以外にも動画やメール、連絡先などを高確率で復元可能です。
ぜひとも試してみてくださいね。
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【Tenorshare UltData for iOS について】
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