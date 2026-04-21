ジルコニアセラミック粉末市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月17に「ジルコニアセラミック粉末市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ジルコニアセラミック粉末に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ジルコニアセラミック粉末市場の概要
ジルコニアセラミック粉末市場に関する当社の調査レポートによると、ジルコニアセラミック粉末市場規模は 2035 年に約 18.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ジルコニアセラミック粉末市場規模は約 10.7億米ドルとなっています。ジルコニアセラミック粉末に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ジルコニアセラミック粉末市場におけるシェアの拡大は、歯科修復や医療用インプラント分野での多大な使用に起因するものです。したがって、代替セラミックを好む傾向の高まりに伴うヘルスケア分野の需要拡大が、同市場の著しい拡大に寄与しています。
これを裏付けるように、米国国立医学図書館（NLM）のデータによれば、世界の歯科用インプラント市場の規模は、2023ー2030年の間に、約100億米ドルから180億米ドルへと拡大すると予測されています。
ジルコニアセラミック粉末に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/zirconia-ceramic-powder-market/590642211
ジルコニアセラミック粉末に関する市場調査によると、歯科修復治療の対象となる人口層が拡大し、それに伴い関連する医療ニーズが急増していることを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
この点は、国際歯科衛生士連盟（IFDH）の報告により裏付けられています。同連盟によれば、2023年時点で世界全体における歯周病患者数は10億人を超えており、その治療には修復処置が不可欠とされているからです。
しかし、製造工程における多大な電力消費や、運用コストの高騰が予想されることから、今後数年間は市場の成長が抑制される可能性があると見られています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347545/images/bodyimage1】
ジルコニアセラミック粉末市場セグメンテーションの傾向分析
ジルコニアセラミック粉末市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ジルコニアセラミック粉末の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、加工技術別、機能グレード別と地域別に分割されています。
ジルコニアセラミック粉末市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642211
タイプ別に基づいて、ジルコニアセラミック粉末市場は、水熱法粉末と沈殿法粉末に分割されています。このうち、水熱法粉末は、分析対象期間を通じて同市場を主導すると予測されています。粒子形状および純度に対する制御性に優れていることから、この種の粉末は当該分野において確固たる主導的地位を確立しています。
その裏付けとして、2024年版の『Journal of Inorganic Chemistry Communications』誌の報告が挙げられます。同誌によれば、水熱合成法により製造されたFドープZrO2粉末は、メチルオレンジの光触媒分解において、89.7%という極めて高い分解効率を達成する潜在能力を有しているとのことです。
ジルコニアセラミック粉末市場の概要
ジルコニアセラミック粉末市場に関する当社の調査レポートによると、ジルコニアセラミック粉末市場規模は 2035 年に約 18.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ジルコニアセラミック粉末市場規模は約 10.7億米ドルとなっています。ジルコニアセラミック粉末に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ジルコニアセラミック粉末市場におけるシェアの拡大は、歯科修復や医療用インプラント分野での多大な使用に起因するものです。したがって、代替セラミックを好む傾向の高まりに伴うヘルスケア分野の需要拡大が、同市場の著しい拡大に寄与しています。
これを裏付けるように、米国国立医学図書館（NLM）のデータによれば、世界の歯科用インプラント市場の規模は、2023ー2030年の間に、約100億米ドルから180億米ドルへと拡大すると予測されています。
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ジルコニアセラミック粉末に関する市場調査によると、歯科修復治療の対象となる人口層が拡大し、それに伴い関連する医療ニーズが急増していることを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
この点は、国際歯科衛生士連盟（IFDH）の報告により裏付けられています。同連盟によれば、2023年時点で世界全体における歯周病患者数は10億人を超えており、その治療には修復処置が不可欠とされているからです。
しかし、製造工程における多大な電力消費や、運用コストの高騰が予想されることから、今後数年間は市場の成長が抑制される可能性があると見られています。
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ジルコニアセラミック粉末市場セグメンテーションの傾向分析
ジルコニアセラミック粉末市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ジルコニアセラミック粉末の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、加工技術別、機能グレード別と地域別に分割されています。
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タイプ別に基づいて、ジルコニアセラミック粉末市場は、水熱法粉末と沈殿法粉末に分割されています。このうち、水熱法粉末は、分析対象期間を通じて同市場を主導すると予測されています。粒子形状および純度に対する制御性に優れていることから、この種の粉末は当該分野において確固たる主導的地位を確立しています。
その裏付けとして、2024年版の『Journal of Inorganic Chemistry Communications』誌の報告が挙げられます。同誌によれば、水熱合成法により製造されたFドープZrO2粉末は、メチルオレンジの光触媒分解において、89.7%という極めて高い分解効率を達成する潜在能力を有しているとのことです。