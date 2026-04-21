AI縦型ショート動画の「見本市」サイトを公開ーSHORTBOOSTERが生成したAI動画サンプルを業種・AIモデル別に一覧で確認できる「SHORTBOOSTERCreativeGallery」を公開

概要

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：武藤 尭行、以下「当社」）は、AI縦型ショート動画生成・多媒体配信プラットフォーム「SHORTBOOSTER（ショートブースター）」で実際に生成したAI動画クリエイティブのサンプルを、業種別・使用AIモデル別・動画尺別に一覧で閲覧できるギャラリーサイト「SHORTBOOSTER Creative Gallery」を2026年4月21日より公開しました。

サイトURL：https://aitategatasample.com/

■ 公開の背景・目的

SHORTBOOSTERの問い合わせ・商談において、「実際にどのような動画が生成されるのか、導入前に確認したい」というニーズが多く寄せられていました。テキストや静止画像からAIが自動生成する縦型ショート動画の仕上がりは、言葉だけでは伝わりにくく、業種ごとの用途イメージが湧きづらいという課題がありました。

本ギャラリーサイトを通じて、導入検討中の企業・店舗・マーケターが「自社の業種・素材でどんな動画になるか」をリアルタイムに把握し、安心してSHORTBOOSTERの導入判断を行えるよう整備しました。

■ ギャラリーサイトの主な特徴

【1】BEFORE / AFTER形式での直感的な比較

各サンプルは「BEFORE（撮影・用意した元素材＝静止画）」と「AFTER（AIが生成した縦型ショート動画）」を切り替え表示で比較できます。素材クオリティに関わらず、AIがどこまで動画として仕上げるかを一目で確認可能です。

【2】11業種カテゴリーで絞り込み検索

以下の業種カテゴリー別にサンプルを絞り込み表示できます。

- フィットネス- エンタメ- ファッション- 不動産- 教育- EC・D2C- 飲食・グルメ- 美容・コスメ- 旅行- 医療- ペット【3】17種類のAIモデルを横断比較

SHORTBOOSTERが連携する最新AIモデルのサンプルをモデル別にフィルタリングして確認できます。対応モデルは以下の通りです。

Sora2 / HeyGen / Runway gen4_turbo / Runway gen4.5 / Kling 3.0 O3 Standard / Kling 3.0 V3 Pro / MiniMax Hailuo 2.3 Standard / MiniMax Hailuo 2.3 Fast Standard / Google Veo 3.1 / Vidu Q3 / PixVerse v5 / Pika v2.2 / Wan 2.2 / Luma Ray3 / Adobe Firefly Video

【4】動画尺でのフィルタリング

～8秒・9～12秒・13秒～の3つの尺レンジで絞り込み可能。配信先プラットフォームや用途に合わせた長さのサンプルを素早く確認できます。

■ 想定される活用シーン

■ 代表取締役のコメント

- 導入検討中の企業：自社業種のサンプルを確認し、品質・スタイルのイメージをつかんだ上でトライアル申込みへ- 営業・代理店担当者：顧客への提案時にギャラリーをそのまま見せて成果物イメージを共有- マーケター・クリエイター：AIモデル別の映像表現の違いを比較し、最適なモデル選定の参考に- SNS担当者：業種別サンプルをリファレンスとして活用し、自社動画の方向性を決定

「SHORTBOOSTERのAI動画生成は、静止画1枚からでもプロクオリティの縦型ショート動画を生み出せます。しかし、その価値は実際に見てもらわなければ伝わらない。このギャラリーサイトは、業種・AIモデル・尺という3つの軸で検索できるため、自分ごととして捉えやすい構成にしました。

SHORTBOOSTERに興味を持っていただいた全ての方に、まずこのギャラリーを見てから判断してほしいと思っています。AIが生成できる動画の水準がここまで来ているということを、ぜひ体感してください。」

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。