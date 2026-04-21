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Scientific Reports
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Prefrontal and temporal cortical activation during a new computerized multiple cognitive task simulating activities of everyday life
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Satoe Ichihara-Takeda, Masaya Onuki, Kazuyoshi Fukunaga
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doi: 10.1038/s41598-026-36717-6
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TEL: 0422-47-8000
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Scientific Reports
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Prefrontal and temporal cortical activation during a new computerized multiple cognitive task simulating activities of everyday life
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Satoe Ichihara-Takeda, Masaya Onuki, Kazuyoshi Fukunaga
DOI
doi: 10.1038/s41598-026-36717-6
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